Не спрятаться, не скрыться: как российские авиабомбы ОДАБ-500 уничтожают противника на Украине

Что известно об авиабомбах ОДАБ-500 и почему от них не спасают блиндажи, читайте в материале РИАМО.

Авиабомбы ОДАБ-500 существуют уже давно, однако создание управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) позволило превратить их в еще более страшное оружие, успешно применяемое на полях специальной военной операции (СВО) на Украине.

Что такое авиабомба ОДАБ-500

Авиабомба ОДАБ-500 — это боеприпас объемного взрыва (БОВ). В повседневной жизни такие взрывы происходят при сгорании топлива в цилиндрах дизельных двигателей: там сжатие воспламеняет весь объем смеси. Трагические примеры — взрывы газа в жилых домах, а также метана или угольной пыли в шахтах, которые также являются объемными.

Разработка боеприпасов объемного взрыва началась в конце 50-х годов XX века в США, но до Вьетнамской войны она находилась на стадии экспериментов. В боевых условиях американцы решили применять БОВ, когда им потребовалась оперативная расчистка местности для посадки посреди джунглей боевых и транспортных вертолетов.

Расчищать джунгли традиционными способами — например, мачете или топорами — можно было до суток, а то и больше. Но один боеприпас объемного взрыва легко решал эту задачу, одновременно выкуривая из леса прятавшихся там партизан. Впрочем, быстро выяснилось, что БОВ также эффективен и против оборонительных сооружений.

Дело в том, что топливно-воздушная смесь, которая образовывалась при срабатывании боеприпаса, распространялась как обычный газ и «затекала» внутрь негерметичных сооружений. В итоге взрыв происходил не только снаружи, но и внутри бункеров и долговременных огневых точек (ДОТ).

Как создавалась авиабомба ОДАБ-500

Фото - © Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России Су-34/РИА Новости

В Советском Союзе первые испытания боеприпасов объемного взрыва прошли в 70-х годах XX века. Советские БОВ получили название ОДАБ — объемно-детонирующие авиабомбы — а их первое применение состоялось в Афганистане. В условиях разреженного воздуха высокогорий Афганистана эффективность этих боеприпасов была довольно высока.

Номенклатура советских ОДАБ включала бомбы калибра в 500 килограммов (ОДАБ-500), а также в одну и в 1,5 тонны.

ОДАБ-500 — это бомба с двумя тактами работы. Сначала выбрасывается взрывчатый жидкий состав, из-за чего образовывается аэрозольное облако. После оно детонирует. За счет большого объема получается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной. Она «затекает» во все укрытия, где может скрываться враг.

Бомбы ОДАБ применяли в ходе обеих чеченских войн, причем, согласно данным из открытых источников, самым известным случаем применения стал сброс такой крупнокалиберной бомбы на дагестанский аул Тандо в августе 1999 года. Там скопилось большое количество чеченских боевиков. В результате удара аул буквально стерло с лица земли, а число ликвидированных бандитов, по некоторым оценкам, достигло нескольких сотен человек.

Снова про авиабомбы ОДАБ вспомнили уже в наши дни — после начала СВО на Украине. При этом, как следует из сообщения Минобороны РФ, эти боеприпасы получили очень важный апгрейд — универсальные модули планирования и коррекции (УМПК).

Что такое УМПК

Благодаря УМПК российские боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

«Управляемые модули планирования и коррекции (…) успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 января, посетив с рабочим визитом предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве, где был разработан модуль.

По мнению обозревателя польского портала Interia Марчина Яблоньского, планирующие авиационные бомбы российского производства имеют большие возможности для постоянной модернизации. Эксперт отметил, что российские специалисты улучшают аэродинамику боеприпасов, увеличивают дальность их полета, а также адаптируют УМПК для применения с трехтонными бомбами.

«Конструкция модулей УМПК является перспективной — можно постоянно развивать этот проект. Модули УМПК (…) свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта», — подчеркивал в своем обзоре Яблоньский.

Как показали себя авиабомбы ОДАБ-500 в зоне СВО

4 апреля в Минобороны РФ рассказали о том, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 ударили по ВСУ авиационными бомбами ОДАБ-500, спастись от которых не получится даже в блиндажах или окопах. Летчики выполняли боевые задачи на южнодонецком направлении. Удар был нанесен по украинскому «опорнику» и живой силе противника. После успешного сброса пилоты вернулись на аэродром базирования.

Как отметили в военном ведомстве, каждый бомбардировщик Су-34 способен нести сразу четыре ОДАБ-500. При этом универсальные модули планирования и коррекции превращают эти бомбы в высокоточные снаряды.

А 15 апреля на южнодонецком направлении СВО экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 при помощи неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с УМПК ликвидировали командный пункт и бойцов украинской армии. В Минобороны показали вылет истребителей на задание, отработка по цели и возврат в место дислокации.