Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении спецоперации экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидировали командный пункт и бойцов украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар по противнику нанесли неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

На видео, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства, показаны вылет истребителей на задание, отработка по цели и возврат в место дислокации.

Ранее на этом же направлении с помощью экипажей Су-34 был ликвидирован командный пункт противника. Удар нанесли неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500.