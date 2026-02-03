Нападение на гимназию в Уфе: почему школьник расстрелял одноклассников

Нападение на гимназию в Уфе: что произошло 3 февраля

Фото - © Telegram-канал 112

Около девяти утра 3 февраля девятиклассник Вадим вошел в уфимскую гимназию № 16 с пневматическим оружием с пластиковыми пулями, дошел до своего класса и начал расстреливать находящихся в кабинете.

Мишенями Вадима стали три ученика и учитель истории Тимур С. По сообщениям ряда СМИ, именно учитель был главной целью, так как у Вадима и Тимура не раз были конфликты из-за прогулов ученика. Сначала сообщалось, что пострадали три человека, однако позже первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о раненых.

Благодаря тому, что оружие было игрушечным, в результате стрельбы травм никто не получил. В завершение атаки Вадим взорвал петарду, а через несколько минут его оперативно задержали сотрудники ППС и Росгвардии. После обыска выяснилось, что с собой у подростка также был нож, но его он в действие не пустил.

Что могло стать причиной атаки школьника на гимназию в Уфе

Фото - © Рамиля Салихова/РИА Новости

Сразу после ЧП к родителям мальчика наведались правоохранители. Выяснилось, что у подростка довольно часто случались конфликты с одноклассниками и в целом он был недоволен тем, что его перевели из другой школы в гимназию три года назад. Также сообщается, что и в семье Вадима не все было гладко: он часто ссорился с отцом. Однако в целом семья считается благополучной, родители подростка занимают высокие должности в налоговом ведомстве.

На своем канале в Telegram Вадим регулярно выкладывал сообщения о своих конфликтах в школе и дома, о прогулах и противостоянии с администрацией гимназии. Утром 3 февраля в канале появилась запись о том, что это последняя публикация, а затем фотография с макетом оружия и подписью о «последнем походе в школу».

Уголовные дела о нападении и халатности: последствия стрельбы в уфимской гимназии

Фото - © Рамиля Салихова/РИА Новости

Уфимская гимназия № 16 охранялась частным охранным предприятием, в январе 2026 года счет за охрану составил 165 тысяч рублей. Известно, что в прошлом году учебное заведение уже штрафовали за нарушения антитеррористической безопасности.

«Автомат, который мальчик принес в школу, — пластиковый, игрушечный. Металлодетектор „увидеть“ его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно», — прокомментировал нападение Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан.

Сегодня гимназия № 16 закрыта, все занятия отменены. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Следственное управление СК по Башкирии возбудило несколько уголовных дел, в том числе по статье о халатности.