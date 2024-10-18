Надежно ли хранить деньги в негосударственных пенсионных фондах

Насколько безопасно хранить деньги в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), защищены ли они от банкротств, заморозок и раздела имущества — о самых распространенных опасениях граждан в отношении НПФ, РИАМО рассказал директор по правовым вопросам СберНПФ Кирилл Савин.

Число клиентов НПФ будет расти благодаря программе долгосрочных сбережений

Фото - © Фотобанк Лори

По данным Банка России, на конец I полугодия 2024 года более 36 млн россиян хранят свои средства накопительной пенсии в НПФ. Еще 6,7 млн человек формируют с НПФ сбережения: кто-то с программой долгосрочных сбережений (ПДС), а кто-то — на личную или корпоративную пенсию.

При этом власти рассчитывают, что число клиентов НПФ будет расти из-за ПДС, которая заработала в России с 1 января 2024 года. Вступить в программу могут все граждане, заключив договор с НПФ. По данным Банка России, по состоянию на 20 сентября 2024 года россияне открыли 1,3 млн договоров и вложили в программу долгосрочных сбережений около 75 млрд рублей. Условия ПДС и правда выглядят привлекательно: государство софинансирует сбережения целых 10 лет. Однако у людей остаются сомнения: насколько безопасно хранить деньги в НПФ, защищены ли они от банкротств, заморозок и раздела имущества?

Как защищены средства граждан в НПФ Фото - © Фотобанк Лори Деньги россиян на счетах в НПФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Похожий алгоритм действует и для вкладов. При этом объем гарантий зависит от того, какой именно счет гражданин открыл в НПФ. Савин предложил разобрать, как работает этот механизм на конкретных примерах. Вариант А. Иван хранит средства накопительной пенсии в НПФ. Пока его деньги находятся на счете в НПФ, АСВ возместит 100% номиналов взносов на накопительную пенсию, причем инвестиционный доход на них не гарантируется. Когда Иван начнет получать выплаты, государство в случае неприятностей с НПФ обеспечит полный размер накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат в установленной ранее сумме. Вариант Б. Иван формирует в НПФ негосударственную пенсию самостоятельно или с работодателем. На этапе накопления сумма защиты от АСВ составляет до 2,8 млн рублей на пенсионные взносы и инвестиционный доход по ним. На этапе выплат государственная корпорация гарантирует Ивану ежемесячные выплаты негосударственной пенсии в установленном ранее размере, но не более четырех социальных пенсий по старости. Вариант В. Иван открыл в НПФ программу долгосрочных сбережений. Пока он копит на будущее, его личные взносы и инвестиционный доход по ним защищены АСВ на сумму до 2,8 млн рублей. Отдельные страховки действуют для переведенных средств накопительной пенсии и софинансирования, а также начисленного на них инвестиционного дохода соответственно. Если Иван уже начал получать выплаты с ПДС-счета, ему гарантируются ежемесячные выплаты в установленном ранее размере, но не более четырех социальных пенсий по старости. Такие гарантии действуют для всей отрасли НПФ. В случае неблагоприятных событий — ликвидации или банкротства фонда — обратиться за выплатой и инструкцией по алгоритму действий можно в Агентство по страхованию вкладов.

Возможен ли отрицательный доход в НПФ Фото - © Фотобанк Лори По закону НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. «Когда мы говорим про инвестирование пенсионных средств, мы понимаем, что это долгосрочная история. На фондовом рынке могут не раз случиться потрясения, а в экономике ― проблемы. Так, например, по итогам 2022 года российский рынок акций упал на 43% по индексу Мосбиржи. А в 2023 году спад сменился бурным восстановлением, и рынок поднялся на 44%. Экономика циклична: за спадом следует рост, и на средне или долгосрочном горизонте инвестирования эти точечные шоки сглаживаются. Поэтому законодатели установили, что НПФ обязан гарантировать безубыточность инвестиций не на коротком промежутке, а на горизонте 5 лет. То есть вложив в НПФ условные 1000 рублей, через 5 лет вы не можете увидеть на своем счете 999 рублей», — объясняет директор по правовым вопросам СберНПФ. Деятельность НПФ контролирует Банк России. Регулятор следит, чтобы фонды не нарушали лимиты по инвестированию в те или иные активы и управляли средствами в соответствии с утвержденной риск-политикой и рекомендациями ЦБ. Также НПФ обязаны покупать активы — облигации, акции и прочее — по лучшей цене, иначе им грозит риск фидуциарной ответственности и, как следствие, финансовые санкции. Кроме того, НПФ раз в квартал проходят стресс-тестирование: проверку Банка России на финансовую устойчивость.

Можно ли разделить накопленные в НПФ средства Фото - © Фотобанк Лори Раздел совместно нажитого имущества — всегда очень тонкий и чувствительный вопрос. В каждом таком случае скрыта человеческая история и судьба. С юридической точки зрения, на этапе накопления средства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и по программе долгосрочных сбережений разделу не подлежат. При этом на практике могут встречаться кейсы, когда это происходит по судебным решениям.

Можно ли арестовать накопленные в НПФ средства Фото - © Фотобанк Лори Согласно федеральному закону N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» средства по договорам НПО и по программе долгосрочных сбережений до момента выплаты считаются имуществом фонда, а не гражданина. Получается, судебные приставы не должны накладывать арест на эти деньги, ведь юридически они не принадлежат человеку, в отношении которого открыто дело. «На практике аресты все-таки случаются, хотя были кейсы, по которым в суде мы отстаивали свою позицию, доказывая, что денежные средства являются имуществом фонда и не могут быть арестованы», — рассказывает Савин.

Наследственные и налоговые вопросы, связанные с НПФ Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори С юридической точки зрения, разница между получением наследниками средств по договорам ОПС, НПО и ПДС есть, но ее можно назвать скорее технической. Проблем у наследников или правопреемников обычно не возникает. Еще один важный вопрос — налоговый. Если НПФ успешно управляет денежными средствами, то гражданин получает инвестиционный доход, причем НДФЛ он не облагается в большинстве случаев. При этом важно, чтобы человек не расторгал договор досрочно, чтобы сохранить предусмотренные налоговые льготы, рекомендует эксперт.

Может ли случиться заморозка пенсионных накоплений Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори В 2002 году в России провели масштабную пенсионную реформу. Благодаря этому у россиян появились средства накопительной пенсии, которые аккумулировались на индивидуальном счете работника в Пенсионном фонде России (ныне — Социальный фонд России). Из 22% обязательных страховых взносов работодателя 16% шли на страховую пенсию, а 6% — на накопительную. Средства накопительной пенсии увеличивались еще и за счет начисляемого на них инвестиционного дохода. Но в 2014 году отчисления на накопительную пенсию прекратились. Изначально такая «заморозка» планировалась как временная мера, но с тех пор ее неоднократно продлевали. Сейчас «заморозка» пролонгирована до конца 2025 года. Деньги, которые успели сформироваться у людей с 2002 по 2013 годы в виде средств накопительной пенсии, никуда не исчезли. Они продолжают оставаться на счетах, инвестироваться и прирастать инвестиционным доходом. Находятся эти средства либо в Социальном фонде России (с 01.01.2023 г. Пенсионный фонд России и Фонд Социального Страхования объединили в СФР), либо находятся на счете в НПФ (если человек переводил их туда).