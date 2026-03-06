На всех не хватит: как мировой рынок электроники столкнулся с кризисом из-за чипов памяти

Технологические гиганты из Китая, изготавливающие смартфоны, резко увеличат стоимость товаров в марте из-за роста цен на чипы памяти. Этот рост станет самым большим за последние пять лет, причем похожие тенденции сегодня наблюдаются на всем мировом рынке электроники.

Что известно о росте цен на китайские смартфоны

О том, что технологические гиганты из Китая, изготавливающие смартфоны, резко увеличат стоимость товаров в марте из-за роста цен на чипы памяти, в конце минувшего февраля агентству «Цайлянь» сообщили источники в области отраслевых поставок. По словам источников, ожидаемое увеличение цен в сфере может стать самым большим за последние пять лет.

Нынешняя стоимость закупки микросхем памяти для телефонов увеличилась более чем на 80%, если сравнивать с тем же периодом в 2025 году. При этом признаков уменьшения роста пока нет. Цены увеличатся на такие бренды, как OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo и Honor — стоимость может вырасти уже в начале марта.

Значительное увеличение цены на чипы отражает уменьшение мирового предложения и восстановление спроса в области потребительской экономики. Циклы изготовления полупроводников будут и дальше давить на розничные рынки, считают эксперты.

С чем связан глобальный кризис из-за чипов памяти

Сегодня рынок памяти буквально «съедает» искусственный интеллект (ИИ), говорит в беседе с РИАМО директор по производству компании «Торговый Баланс М», кандидат физико-математических наук Михаил Рыжков. Стремительное развитие и массовое внедрение ИИ привели к взрывному росту числа дата-центров по всему миру.

А дата-центр — это, по сути, огромная фабрика по хранению и обработке данных, где чипы памяти являются одним из ключевых ресурсов, объясняет эксперт. В итоге крупнейшие производители (например, Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology) переориентируют мощности в пользу поставок для ИИ-инфраструктуры.

«Это логично: маржинальность выше, контракты крупнее, спрос стабильно растет. Но есть и обратная сторона — это резкое сокращение предложения для массового рынка, а из этого, естественно, следует стремительный рост цен» Михаил Рыжков директор по производству компании «Торговый Баланс М», кандидат физико-математических наук

При этом подобная переориентация происходит не только на рынке памяти, но и процессоров и других компонентов микроэлектроники, так как для нормальной работы ИИ нужны не только память, но и электронные «мозги». Сформировавшийся дефицит компонентов уже привел к резкому росту цен: по отдельным позициям стоимость микросхем памяти уже выросла на десятки процентов, а в некоторых сегментах — почти вдвое, отмечает гендиректор компании «ГИГАНТ Компьютерные системы» Сергей Семикин.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе ожидать быстрой стабилизации рынка не стоит. Производство полупроводников — крайне капиталоемкая отрасль, и расширение мощностей требует миллиардных инвестиций и нескольких лет строительства новых фабрик. Кроме того, производители пока осторожно подходят к масштабному наращиванию выпуска памяти. Рынок ИИ растет очень быстро, но его дальнейшая динамика остается неопределенной, поэтому компании стараются избегать избыточных инвестиций.

«Поэтому в ближайшие месяцы рынок, скорее всего, останется напряженным. Высокий спрос со стороны ИИ-инфраструктуры продолжит оказывать давление на предложение, а цены на память и устройства, которые ее используют, могут сохранять восходящую динамику», — считает Сергей Семикин.

Чем кризис из-за чипов памяти грозит рядовым потребителям

Глобальный кризис из-за чипов памяти грозит ростом цен практически на всю электронику, говорит Михаил Рыжков. При этом дороже становятся не только ноутбуки, планшеты и смартфоны, но и промышленное оборудование, автомобильная электроника, системы автоматизации. А когда дорожает промышленная и транспортная электроника, это неизбежно отразится на конечной стоимости товаров и услуг — от продуктов питания до логистики.

Цены на смартфоны взлетят, о чем источники говорят открыто. Дешевые «трубки» за 10–15 тысяч просто исчезнут с полок — их производство стало невыгодным. Производители начнут хитрить: поставят во флагман 12 ГБ памяти вместо 16, а в ноутбук — 8 ГБ вместо 16» Дмитрий Никулин директор компании «Автоматика.ру»

Память является одним из ключевых компонентов практически любой современной электроники: смартфонов, ноутбуков, персональных компьютеров, телевизоров и серверного оборудования, дополняет Сергей Семикин. Когда стоимость NAND и DRAM растет, производители техники неизбежно закладывают это в цену конечных устройств. Именно поэтому уже сейчас на рынке наблюдается рост стоимости электроники.

Кроме того, в отдельных сегментах могут возникать временные ограничения по доступности определенных моделей или конфигураций устройств, особенно если речь идет о моделях с большим объемом памяти, отмечает эксперт.

В какую электронику стоит вкладывать деньги на фоне кризиса

Если покупка техники действительно необходима для работы или бизнеса, откладывать ее на длительный срок может быть не самым рациональным решением, говорит Сергей Семикин. С учетом сохраняющегося дефицита компонентов цены на электронику в ближайшей перспективе, скорее всего, будут оставаться под давлением и продолжат расти.

«Поэтому разумно инвестировать в устройства, которые действительно используются в ежедневной работе и способны повысить производительность — например, рабочие ноутбуки, серверное оборудование или инфраструктурную технику» Сергей Семикин гендиректор компании «ГИГАНТ Компьютерные системы»

При этом важно ориентироваться не на максимальные характеристики «на вырост», а на конфигурации, которые оптимально соответствуют текущим задачам. В то же время Михаил Рыжков считает, что в ближайшей перспективе ожидается снижение спроса на потребительскую электронику (ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее). Люди будут откладывать обновление техники, а производство устройств, обязательных к использованию, на может остаться примерно на уровне 2025 года.

«Речь о технике, без которой невозможно вести бизнес или обеспечивать базовую инфраструктуру: тахографы, кассовые аппараты, счетчики, оборудование для агросектора, системы безопасности и так далее. Эти сегменты более устойчивы, поскольку такая техника просто необходима», — отмечает эксперт.

От каких покупок стоит воздержаться

На фоне кризиса из-за чипов памяти в первую очередь стоит отказаться от дорогой потребительской электроники, если это не острая необходимость, советует Михаил Рыжков. Рациональнее выбирать простые, надежные устройства с понятным функционалом и гарантированным сроком службы от пяти лет.

В свою очередь Дмитрий Никулин отмечает, что покупать видеокарты с более чем 16 ГБ памяти стоит только при острой необходимости, поскольку они уже выросли в цене. А персональный компьютер сегодня лучше брать готовым, а не собирать самостоятельно с нуля. Цены на все компоненты выросли по отдельности, и самостоятельная сборка выйдет дороже.

«Тренд на увеличение стоимости электроники общемировой, глобальный. Но в России на него дополнительно накладываются еще и маркировка, вводимая для электроники, рост НДС и борьба с серым импортом, а также технологический сбор. И все это увеличивает конечную стоимость. Иными словами, эпоха "дешевой электроники" заканчивается, по крайней мере, на ближайшую перспективу», — говорит эксперт.

В целом текущая ситуация на рынке подталкивает как компании, так и частных пользователей к более прагматичному подходу: покупать технику тогда, когда она действительно необходима, и выбирать решения, которые дают понятную практическую ценность, заключает Сергей Семикин.