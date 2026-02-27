Китайские изготовители смартфонов резко поднимут цены уже в марте

Технологические гиганты из Китая, изготавливающие смартфоны, резко увеличат стоимость товаров в марте. Причина кроется в росте цен на чипы памяти, рассказали агентству Цайлянь источники в области отраслевых поставок, сообщает ТАСС .

Ожидается самое большое увеличение цен в сфере за последние пять лет. Нынешняя стоимость закупки микросхем памяти для телефонов увеличилась более чем на 80%, если сравнивать с тем же периодом в 2025 году. Признаков уменьшения роста пока нет.

Цены увеличатся на такие бренды, как OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo и Honor. Стоимость может вырасти уже в начале марта.

Значительное увеличение цены на чипы отражает уменьшение мирового предложения и восстановление спроса в области потребительской экономики. Циклы изготовления полупроводников будут и дальше давить на розничные рынки.

