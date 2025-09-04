На что повысятся цены в сентябре 2025 — прогнозы экспертов

Какие категории продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг и сервисов могут подорожать в сентябре, читайте в материале РИАМО.

Инфляционные и дефляционные процессы по-разному могут работать в зависимости от категории товаров и услуг и от рассматриваемого периода времени. Сентябрь — это время возобновления деловой активности в экономике после временной летней паузы, когда в разгаре сезон отпусков. Можно ли ожидать, что с возобновлением деловой жизни произойдет очередной виток цен и какие факторы будут влиять на ситуацию в сентябре 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Подорожание продуктов питания в сентябре 2025 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В сентябре текущего года можно ожидать роста стоимости следующих категорий продуктов, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Андреева.

Овощи и фрукты, особенно тепличные. Здесь играет роль окончание сезона открытого грунта и увеличение затрат на отопление теплиц. Плюс, если курс валюты подскочит, импортные овощи (а они зимой необходимы) станут автоматически дороже.

Крупы и мука. Погода этим летом была переменчивой, поэтому урожай зерновых может быть не таким обильным, как ожидалось. Плюс, экспортные цены на зерно тоже влияют на внутренний рынок.

Молочные продукты. Цены на корма для скота традиционно растут к зиме, что отражается и на себестоимости молока. Плюс, возможны изменения в государственной поддержке сельхозпроизводителей.

Рост цен на непродовольственные товары в сентябре 2025 года

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Андреева выделила группы непродовольственных товаров, которые могут подорожать в первый осенний месяц.

Одежда и обувь. Новая осенне-зимняя коллекция всегда дороже летней, это сезонность, а если учесть логистические сложности и возможные перебои в поставках, то рост цен может быть более заметным, подчеркнула она.

Бытовая техника и электроника. Здесь все зависит от курса валют и ситуации с импортом комплектующих: если курс вырастет, то и техника подорожает.

Строительные материалы. В сентябре часто наблюдается всплеск строительных работ, что может подстегнуть спрос и цены на стройматериалы.

В сентябре 2025 года подорожают услуги и сервисы

Фото - © Фотобанк Лори

Эксперт Андреева также отметила несколько направлений по предоставлению россиянам услуг и сервисов, стоимость которых может повыситься в сентябре.

ЖКХ. Отопительный сезон не за горами, а это всегда влечет за собой увеличение платежей за отопление и горячую воду.

Транспорт. Цены на топливо имеют тенденцию к росту, а это влияет на стоимость проезда в общественном транспорте и такси.

Образование. Платное образование, как правило, индексируется каждый год, и сентябрь — традиционное время для повышения цен.

Медицинские услуги. Возможен рост цен на некоторые виды медицинских услуг из-за удорожания расходных материалов (в особенности импортных).

Цены на бензин — ключевой фактор подорожания продовольственных и непродовольственных товаров

Фото - © Медиасток.рф

Доцент Финансового университет при Правительстве РФ Михаил Хачатурян отметил, что в категории продовольственных товаров осенью традиционно наблюдаются дефляционные процессы, что связано со сбором урожая овощей и фруктов.

«В среднем в течение сентября снижение цен на овощи (помидоры, огурцы, картофель, свекла, морковь, капуста, кабачки, перец, баклажаны, репа, тыква и т.д.) будет наблюдаться снижение цен в диапазоне 2-2,5%. Дефляционные процессы в секторе фруктов будут не столь ярко выраженными. Так, например яблоки, груши, арбузы, дыни могут подешеветь на 1,5-2%. В свою очередь виноград и персики наоборот могут подорожать на 1-1,3% в силу значительной доли импортных поставок в данном подсекторе», — рассказал эксперт.

Молоко, молочные продукты, сливочное масло могут прибавить в цене 1-1,3%, основными причинами здесь являются рост затрат на электроэнергию, корма для животных, транспортные издержки, отмечает Хачатурян.

«Хлеб и хлебобулочные изделия могут продемонстрировать снижение цен в диапазоне 0,7-1%. Основной причиной станет новый урожай зерновых, который приведет к росту объемов поставок на внутренний рынок», — говорит эксперт.

По его мнению, в категории непродовольственных товаров можно прогнозировать рост цен в секторе одежды и обуви в среднем на 0,8-1%, средств личной гигиены — на 1%, средств для стирки и уборки — на 0,8-0,9%.

«Ключевым фактором роста цен как в продовольственном, так и в непродовольственном секторах останется стоимость бензина. В среднем в сентябре цены на заправках могут измениться в диапазоне 0,6-0,8%», — прогнозирует Хачатурян.

Он считает, что в секторе услуг в целом рост цен не превысит 0,5-0,7%.

«Если говорить по категориям, то продолжится рост цен на сотовую связь и доступ к сети Интернет в диапазоне 0,5-0,6%, услуги по ремонту обуви и одежды могут вырасти в цене на 0,5%», — отмечает эксперт.

Цены на коммунальные услуги, электричество, газо- и водоснабжение, вывоз мусора и общественный транспорт как правило изменяются в начале или в середине календарного года, поэтому в сентябре они останутся неизменными, добавляет Хачатурян.