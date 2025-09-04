На что повысятся цены в сентябре 2025 — прогнозы экспертов
Какие категории продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг и сервисов могут подорожать в сентябре, читайте в материале РИАМО.
Инфляционные и дефляционные процессы по-разному могут работать в зависимости от категории товаров и услуг и от рассматриваемого периода времени. Сентябрь — это время возобновления деловой активности в экономике после временной летней паузы, когда в разгаре сезон отпусков. Можно ли ожидать, что с возобновлением деловой жизни произойдет очередной виток цен и какие факторы будут влиять на ситуацию в сентябре 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Подорожание продуктов питания в сентябре 2025 года
В сентябре текущего года можно ожидать роста стоимости следующих категорий продуктов, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Андреева.
- Овощи и фрукты, особенно тепличные. Здесь играет роль окончание сезона открытого грунта и увеличение затрат на отопление теплиц. Плюс, если курс валюты подскочит, импортные овощи (а они зимой необходимы) станут автоматически дороже.
- Крупы и мука. Погода этим летом была переменчивой, поэтому урожай зерновых может быть не таким обильным, как ожидалось. Плюс, экспортные цены на зерно тоже влияют на внутренний рынок.
- Молочные продукты. Цены на корма для скота традиционно растут к зиме, что отражается и на себестоимости молока. Плюс, возможны изменения в государственной поддержке сельхозпроизводителей.
Рост цен на непродовольственные товары в сентябре 2025 года
Андреева выделила группы непродовольственных товаров, которые могут подорожать в первый осенний месяц.
- Одежда и обувь. Новая осенне-зимняя коллекция всегда дороже летней, это сезонность, а если учесть логистические сложности и возможные перебои в поставках, то рост цен может быть более заметным, подчеркнула она.
- Бытовая техника и электроника. Здесь все зависит от курса валют и ситуации с импортом комплектующих: если курс вырастет, то и техника подорожает.
- Строительные материалы. В сентябре часто наблюдается всплеск строительных работ, что может подстегнуть спрос и цены на стройматериалы.
В сентябре 2025 года подорожают услуги и сервисы
Эксперт Андреева также отметила несколько направлений по предоставлению россиянам услуг и сервисов, стоимость которых может повыситься в сентябре.
- ЖКХ. Отопительный сезон не за горами, а это всегда влечет за собой увеличение платежей за отопление и горячую воду.
- Транспорт. Цены на топливо имеют тенденцию к росту, а это влияет на стоимость проезда в общественном транспорте и такси.
- Образование. Платное образование, как правило, индексируется каждый год, и сентябрь — традиционное время для повышения цен.
- Медицинские услуги. Возможен рост цен на некоторые виды медицинских услуг из-за удорожания расходных материалов (в особенности импортных).
Цены на бензин — ключевой фактор подорожания продовольственных и непродовольственных товаров
Доцент Финансового университет при Правительстве РФ Михаил Хачатурян отметил, что в категории продовольственных товаров осенью традиционно наблюдаются дефляционные процессы, что связано со сбором урожая овощей и фруктов.
«В среднем в течение сентября снижение цен на овощи (помидоры, огурцы, картофель, свекла, морковь, капуста, кабачки, перец, баклажаны, репа, тыква и т.д.) будет наблюдаться снижение цен в диапазоне 2-2,5%. Дефляционные процессы в секторе фруктов будут не столь ярко выраженными. Так, например яблоки, груши, арбузы, дыни могут подешеветь на 1,5-2%. В свою очередь виноград и персики наоборот могут подорожать на 1-1,3% в силу значительной доли импортных поставок в данном подсекторе», — рассказал эксперт.
Молоко, молочные продукты, сливочное масло могут прибавить в цене 1-1,3%, основными причинами здесь являются рост затрат на электроэнергию, корма для животных, транспортные издержки, отмечает Хачатурян.
«Хлеб и хлебобулочные изделия могут продемонстрировать снижение цен в диапазоне 0,7-1%. Основной причиной станет новый урожай зерновых, который приведет к росту объемов поставок на внутренний рынок», — говорит эксперт.
По его мнению, в категории непродовольственных товаров можно прогнозировать рост цен в секторе одежды и обуви в среднем на 0,8-1%, средств личной гигиены — на 1%, средств для стирки и уборки — на 0,8-0,9%.
«Ключевым фактором роста цен как в продовольственном, так и в непродовольственном секторах останется стоимость бензина. В среднем в сентябре цены на заправках могут измениться в диапазоне 0,6-0,8%», — прогнозирует Хачатурян.
Он считает, что в секторе услуг в целом рост цен не превысит 0,5-0,7%.
«Если говорить по категориям, то продолжится рост цен на сотовую связь и доступ к сети Интернет в диапазоне 0,5-0,6%, услуги по ремонту обуви и одежды могут вырасти в цене на 0,5%», — отмечает эксперт.
Цены на коммунальные услуги, электричество, газо- и водоснабжение, вывоз мусора и общественный транспорт как правило изменяются в начале или в середине календарного года, поэтому в сентябре они останутся неизменными, добавляет Хачатурян.