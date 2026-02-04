Минфин ставит барьер: как запрет на внесение более 1 млн рублей наличными ударит по теневому бизнесу и карману обывателя

О запрете на внесение более 1 млн рублей наличными через банкоматы — суть, последствия, мнения экспертов — читайте в материале РИАМО.

Российский Минфин предлагает радикальную меру для борьбы с теневой экономикой: запретить внесение на банковские счета более 1 миллиона рублей наличными через банкоматы в месяц. Это предложение уже вызвало широкий резонанс в бизнес-сообществе и среди банкиров. С одной стороны, регулятор хочет повысить прозрачность и собрать больше налогов. С другой — возникает риск роста издержек для компаний и ухода части расчетов в «серую» зону. Мы поговорили с экспертами и представителем банковского сектора, чтобы понять, насколько эффективной будет эта мера и к каким последствиям стоит готовиться уже сейчас.

Объем теневого рынка достигает 10-12% ВВП

Инициатива Минфина — не случайная мера, а целенаправленный шаг в рамках общей стратегии по «обелению» экономики. По оценкам аналитиков, объем теневого рынка в России остается значительным и достигает 10-12% ВВП. Это значит, что триллионы рублей ежегодно циркулируют вне поля зрения налоговых органов, не пополняя бюджет и создавая нечестную конкуренцию.

Доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета Ольга Борисова подчеркивает, что банкоматы, принимающие наличные, долгое время оставались удобным каналом для легализации таких средств.

«Человек или компания могли разово или регулярно вносить крупные суммы, не объясняя их происхождение. Новый лимит — это технический барьер, призванный затруднить эту практику», — комментирует эксперт.

Финансовый аналитик Татьяна Волкова видит в этом логичный шаг развития финансового контроля.

«Логика здесь достаточно проста: если физическое лицо регулярно вносит на банковские счета крупные суммы — миллионы рублей, при этом официально декларируя минимальный или формально низкий доход, закономерно возникает вопрос об источнике происхождения этих денежных средств», — говорит она.

Таким образом, лимиты становятся инструментом дополнительного контроля, позволяющим государству и регуляторам выявлять несоответствие между задекларированными доходами и реальными финансовыми потоками. Фактически речь идет о создании более прозрачной среды, в которой сложнее скрывать доходы, находящиеся в серой или нелегальной зоне, отмечает финансовый эксперт.

Может ли новый лимит навредить экономике

Позиция банковского сообщества, которое станет фронтлайнером новых правил, оказывается немного другой. Так, начальник управления клиентских отношений «СДМ-Банка» Иван Лонкин указывает, что эффективный контроль уже существует.

«На сегодняшний день банки уже имеют эффективный механизм контроля. Если захотите внести на счет сумму, превышающую 3 миллиона рублей, банк обязательно поинтересуется источником происхождения этих средств и, скорее всего, запросит подтверждающие документы. Эта мера, на мой взгляд, является достаточным и разумным ограничением, позволяющим отслеживать подозрительные операции без создания излишних барьеров для граждан», — поясняет Лонкин.

Эксперт высказывается против предлагаемого порога в 1 млн рублей, считая его неоправданно низким и способным навредить.

«Введение дополнительного, отдельного ограничения на внесение наличных суммой более 1 млн руб. может привести к нежелательному эффекту. Вместо того чтобы сократиться, рынок наличных расчетов может, наоборот, вырасти. Люди, столкнувшиеся с трудностями при внесении наличных на счет, будут искать альтернативные пути. Все это может только усложнит контроль и сделает экономику менее прозрачной», — предупреждает банкир.

В качестве более разумной альтернативы он видит порог на уровне 10-15 млн рублей, который не затронет большинство граждан и бизнес-операций, но позволит точечно контролировать действительно крупные потоки.

«Это позволит большинству граждан продолжать свободно пользоваться банковскими услугами, способствуя развитию безналичной и прозрачной экономики. Слишком низкий порог может оттолкнуть людей от банковской системы, заставив их хранить деньги в мало контролируемых местах», — считает Лонкин.

Также банкир настаивает на необходимости длительного переходного периода, чтобы избежать паники и дать людям возможность легализовать накопления. Люди, которые сейчас хранят наличные дома или в банковских ячейках, должны получить возможность без спешки и дополнительных сложностей внести эти средства на свои счета. Эти действия позволят избежать паники, ажиотажа и возможных злоупотреблений, говорит финансист.

«Инициатива по повышению прозрачности финансовых операций, безусловно, важна. Но при ее реализации необходимо тщательно взвешивать все „за“ и „против“, чтобы не создать больше проблем», — резюмирует Лонкин.

Практические последствия: для кого наступит «час икс»

Если инициатива все-таки будет принята в текущем виде, она затронет конкретные группы. Для большинства граждан, вносящих зарплату или сбережения, ничего не изменится. Реальные изменения коснутся:

Малого и среднего бизнеса (розница, общепит, услуги), чья наличная выручка может превышать 1 млн рублей в месяц.

Лиц с не полностью отраженными в отчетности доходами.

«Для ряда самозанятых и ИП, чья месячная выручка превышает 1 млн рублей, привычная самоинкассация станет невозможной. Им придется либо дробить суммы, либо переходить на платную инкассацию. Это — дополнительные расходы и жесткий график. Также вырастет нагрузка на операционные офисы банков», — детализирует последствия для бизнеса Борисова.

Для физических лиц, превысивших лимит (например, при продаже имущества), обязательным станет визит в отделение для объяснения происхождения средств.

Плюсы и риски: битва за прозрачность экономики с непредсказуемым итогом

Сторонники инициативы указывают на позитив: удар по схемам отмывания, повышение финансовой прозрачности и потенциальный рост налоговых поступлений в бюджет.

Однако существуют риски, о которых говорят все эксперты. Системно они выглядят следующим образом:

Уход в глухое подполье. Бизнес может отказаться от зачисления выручки на счет, увеличив оборот «черного нала». Рост издержек для легального бизнеса (инкассация) и появление новых схем обхода. Психологический откат к наличным. Люди начнут чаще снимать деньги «про запас», что подпитывает теневыe сделки

«Постоянное ужесточение регулирования может привести к тому, что граждане будут все чаще стремиться снимать наличные, а не использовать банковские карты и безналичные расчеты. Это, в свою очередь, может способствовать росту теневых сделок и неформальных расчетов», — говорит Волкова.

Что в остатке?

Предложение Минфина — серьезная заявка на ужесточение контроля. Однако оно вступает в противоречие с существующей практикой и может быть избыточно жестким. Успех меры будет зависеть от поиска баланса: с одной стороны, эффективно пресекать незаконные схемы, с другой — не создать непреодолимых барьеров для легального бизнеса и не спровоцировать отток денег из банковской системы. Пока эксперты с осторожностью оценивают конечный результат, а финансовый рынок готовится к возможным изменениям.