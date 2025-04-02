Медведи, гадюки и клещи: кто просыпается в лесах Подмосковья

Подробности о том, кто просыпается в лесах Подмосковья и как себя вести при встрече с этими животными, читайте в материале РИАМО.

С приходом весны в Московской области от зимнего сна пробуждаются животные и насекомые. Среди них есть вполне безобидные, но есть и такие, встреч с которыми лучше избегать. В частности, сейчас в Подмосковье есть шанс встретить медведей, гадюк и клещей.

Пробуждение косолапых

Фото - © syngach / Фотобанк Лори

В Московской области обитает около сотни медведей, занесенных в Красную книгу региона — и в марте они начинают просыпаться от зимней спячки. Правда, аномально теплая зима 2024-2025 внесла в «расписание» косолапых свои коррективы. Еще 4 января Telegram-канал «Охотники.ру» со ссылкой на председателя Пушкинского районного общества охотников и рыболовов (РООиР) сообщал, что два медведя были замечены в районе деревни Талицы.

«Погодные условия не позволяют медведю в спячку пойти, вот и шляются по помойкам», — говорилось в сообщении.

А 5 марта все тот же Telegram-канал сообщил, что медвежьи следы были замечены в районе Сергиева Посада всего в 100 километрах от Москвы. В целом, в Подмосковье косолапые в основном обитают на периферии, например, в городских округах Талдомский и Можайский, а также в Волоколамском районе.

При этом их заставляет просыпаться в первую очередь не температура воздуха, а состояние. Если зверь ушел в спячку не сильно жирным, он проснется раньше. При встрече с медведем есть ряд рекомендаций:

Медведь не заинтересован конфликтовать с вами. Если зверь идет куда-то по своим делам, и вы увидели его первым, постарайтесь аккуратно куда-то уйти. Старайтесь не шуметь. Не бегайте вокруг медведя. Помните, что при встрече с хищником важно действовать по ситуации, поскольку универсальных советов для спасения не существует.

Шипящие свадьбы: в Подмосковье просыпаются ядовитые гадюки

Фото - © Сергей Крамарев / Фотобанк Лори

С наступлением весны в Подмосковье начинают просыпаться змеи, включая ядовитых гадюк. В начале апреля у них уже может начаться брачный период — «змеиная свадьба», сообщил РИАМО ветеринарный врач-герпетолог Ян Еромолов. По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, гадюк можно встретить, где угодно: на камнях, бревнах и лесных тропинках. Главное — вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом.

В Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают безобидного ужа. Отличить их друг от друга не составит особого труда: уж имеет характерные желтые «очки» на голове и округлую голову, зрачки — круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.

Гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино и Можайский.

Чтобы обезопасить себя важно соблюдать правила:

В лесу надевайте высокую обувь из плотного материала.

Поддерживайте свой дачный участок в ухоженном состоянии: регулярно косите траву, не допускайте замусоривания территории, не складируйте спиленные деревья и бревна, засыпайте ямы.

При встрече с гадюкой аккуратно обойдите ее или уберите в сторону длинной палкой.

Если вам укусила гадюка, то:

Вызовите «скорую помощь». До приезда врачей соблюдайте покой. Приложите холод на место укуса. Примите антигистаминные препараты. Пейте больше простой воды. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно высосать яд.

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Весенние кровопийцы: в Подмосковье активизировались клещи

Фото - © Георгий Дзюра / Фотобанк Лори

В Подмосковье начался сезон клещевой активности — об этом 21 марта предупредила пресс-служба Минэкологии региона. Как рассказали в ведомстве, аномально теплая погода в Подмосковье привела к тому, что клещи начали просыпаться раньше обычного — первые случаи были зафиксированы уже в январе. С весенним теплом и освобождением земли от снега клещи активизируются, представляя опасность клещевого энцефалита, боррелиоза и других весьма неприятных заболеваний.

Подмосковные леса, особенно те, где обитает большое количество диких животных, — это зона риска. Клещи наиболее активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Укус этого членистоногого сам по себе не опасен, но именно эти маленькие паукообразные могут передавать опасные инфекции от зараженных животных к людям.

«Раннее появление клещей — это сигнал о том, что необходимо быть особенно внимательными к себе и своим близким, и знать, что делать в случае укуса», — отметили в региональном Минэкологии.

Для защиты от клещей есть правила:

После каждой прогулки на природе проводите тщательный осмотр, обращайте внимание на скрытые участки тела: подмышки, пах и волосистую часть головы.

Отправляясь в лес, надевайте закрытую одежду, максимально прикрывающую тело, заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки, используйте головной убор.

Используйте специальные репелленты, отпугивающие клещей, наносите их на одежду и открытые участки тела в соответствии с инструкцией.

Будьте особенно внимательны к детям и домашним животным, так как они уязвимы для клещей, поэтому внимательно осматривайте их после прогулок и принимайте все необходимые меры предосторожности.

Если клещ все-таки укусил:

Получите первичную консультацию по городскому телефону: 103, с мобильного (сотового) телефона: 103* или 112. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью в территориальную поликлинику по месту жительства или районный травмпункт для удаления клеща и доставки его на исследование. Дальше по результатам исследования врачами будет принято решение о назначении профилактического лечения. Если обратиться в медучреждение не получилось, то осторожно удалите клеща при помощи пинцета, стараясь не повредить и не допустить попадания содержимого его желудка в вашу кровь. При удалении клеща не надо прикладывать к месту укуса едкие жидкости (нашатырный спирт, бензин, и др.), прижигать клеща сигаретой, резко дергать клеща - он оборвется, прикладывать к месту укуса различные компрессы, давить клеща пальцами. Поместите удаленного клеща в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани. Обратитесь в медицинскую организацию для проведения анализа клеща на наличие возбудителей инфекций и следуйте рекомендациям врачей.

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Какие еще насекомые и животные просыпаются весной в московском регионе

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что в Москве проснулись бабочки, божьи коровки, жуки и клопы. Это значит, что среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов тепла, сообщалось 30 марта на сайте мэра столицы.

В основном беспозвоночные проявляют активность в середине дня, когда воздух максимально прогревается. Темный окрас некоторых видов помогает им быстрее накапливать тепло. В пасмурные дни они остаются в укрытиях и копят энергию.

Появились и первоцветы, а с ними — бабочки: пяденица волосистая, лимонница, крапивница и многоцветница обыкновенная. Их будет еще больше, когда зацветут одуванчики и мать-и-мачеха. Особенно много бабочек в парках «Битцевский лес», «Измайлово», «Сокольники» и заказнике «Жулебинский».

Между тем в Московском зоопарке уже проснулись еноты — об этом стало известно 17 марта. В первую очередь животных заинтересовала еда. Чтобы разогнать пищеварение и подготовиться к летнему периоду, зоологи подготовили для них специально сбалансированный к весне рацион.

Вышли из спячки и медведи: свои берлоги покинули 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед — 28-летний гималайский медведь Аладдин. Причем из-за стоявшей теплой погоды произошло это на неделю раньше положенного срока.