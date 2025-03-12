И снова сезон клещей: как оформить страховку от клещей для людей и домашних животных

В материале РИАМО рассказываем, как защитить себя в случае укусов клещей и сколько стоит страховой полис.

Чем опасны укусы клеща Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Теплая и бесснежная зима стала причиной раннего пробуждения клещей. Так, на юге России уже были зафиксированы отдельные случаи укусов. Обычно клещи активируются в апреле, но в этом году эти насекомые «откроют» сезон раньше. Укус клеща опасен тем, что эти насекомые переносят опасные инфекции, такие как боррелиоз, клещевой энцефалит, бабезиоз и эрлихиоз. Инфекции могут вызывать хронические болезни, возможны и летальные исходы, поэтому важно вовремя обращаться в медицинские учреждения и начинать лечение. Для постановки диагноза нужны анализ крови, могут понадобиться МРТ и КТ, ЭКГ и другие методы исследования. Кроме того, после лечения необходима правильная реабилитация.

Эндемичные районы: где риски заразиться клещевым энцефалитом выше всего Фото - © Медиасток.рф Роспотребнадзор ежегодно публикует список эндемичных районов в России, то есть тех областей, где есть риск переноса насекомыми клещевого энцефалита. Так, в Московской области эндемичными являются Дмитровский и Талдомский районы. Костромская область вся является эндемичной, в Тверской области 12 районов из 40 являются опасными, в Ярославской – 18 из 23. Москва не является эндемичной территорией. При посещении эндемичных районов врачи рекомендуют делать прививки. Делается она по схеме в несколько этапов, поэтому подумать о ней нужно заранее.

Что входит в страховку от укуса клеща Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Как правило, страховые компании предлагают стандартное покрытие по полису от укуса клеща, при этом не важно, был клещ зараженный или нет. Полис не гарантирует защиту от самого укуса, но облегчает человеку получение медицинской помощи в случае обнаружения на себе насекомого. При этом в случае укуса застрахованный получит: медицинский осмотр и удаление клеща,

тест клеща на его инфицированность,

анализ крови на клещевые инфекции,

введение иммуноглобулина после положительного теста клеща и назначение лечения по медицинским показаниям,

консультация врача при положительных анализах,

амбулаторное лечение,

контрольный анализ крови на инфицирование клещевыми инфекциями. Предоставляются дополнительные возможности при расширении полиса. Количество опций может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Москве в полис включено амбулаторное лечение, а в Костроме – стационарное.

Сколько стоит страховка от укуса клеща Фото - © Фотобанк Лори Возможность приобрести страховку от укуса клеща есть в крупных страховых компаниях. Приведем некоторые из них. Так, «Альфастрахование» предлагает программу «Альфа-клещ», по которой стандартный полис для взрослого в Москве будет стоить 390 рублей в год, для ребенка – 350 рублей. Страховка от «СберСтрахования» предлагает полис стоимостью от 60 рублей в месяц для взрослого. Страховка покрывает удаление клеща, полный комплекс анализов и сопровождение пациента. Программа «Антиклещ» от ВТБ предлагает несколько полисов от укусов, которые включают не только помощь при укусе клеща, но и при укусе бродячих собак, змей, насекомых и диких животных. Полис, включающий помощь только при укусе клеща, стоит от 290 рублей в год, а расширенный – от 490 рублей в год. Есть тариф «Семейный» с защитой от разных укусов, стоимостью 990 рублей в год на всю семью до шести человек. Компания «РЕСО» предлагает несколько программ с разной стоимостью в зависимости от суммы страхового покрытия. Так, самым дешевым полисом будет детский – 200 рублей в год – с покрытием до одного миллиона рублей, а самый дорогой полис, стоимостью четыре тысячи рублей, предполагает сумму покрытия до 4,1 миллиона рублей. Компания «Ингосстрах» предлагает полис от 340 рублей в год с компенсацией стоимости препаратов и услугами стационара.