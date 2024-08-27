МАГАТЭ: зачем нужна эта организация и кто такой Рафаэль Гросси

В связи с угрозами, возникающими в отношении Запорожской, а теперь и Курской АЭС в ходе проведения СВО, в прессе то и дело всплывает название организации МАГАТЭ, а также имя ее генерального директора Рафаэля Гросси. Однако совпадают ли реальные возможности этой организации с той ролью, которая ей предписана, — узнайте далее.

Что такое МАГАТЭ, каковы его структура и функции

Фото - © Михаил Рыбачек / Фотобанк Лори

Аббревиатура МАГАТЭ означает «Международное агентство по атомной энергии». Это автономная межправительственная организация, входящая в структуру ООН и подотчетная как Генеральной Ассамблее ООН, так и Совету Безопасности.

МАГАТЭ начала свою деятельность 29 июля 1957 года, когда вступил в силу ее Устав. Помимо этого основополагающего документа, деятельность агентства также тесно связана с Договором о нераспространении ядерного оружия, открытом для подписания с 1 июля 1968 года. Именно в рамках этого соглашения МАГАТЭ проводит инспекции на ядерных объектах, о которых часто упоминают в прессе.

Цели агентства, перечисленные в статье II его Устава — стремиться к распространению мирного использования атомной энергии, а также «по мере возможности» не допускать, чтобы помощь, предоставляемая МАГАТЭ, была использована в военных целях.

Функции агентства перечислены в статье III Устава и, по сути, представляют собой расширительные формулировки целей. Для осуществления этих функций в МАГАТЭ существуют шесть департаментов. В частности, департамент гарантий занимается надзорной деятельностью в ядерной области, «содействуя глобальным усилиям по предупреждению распространения ядерного оружия», а департамент ядерной и физической безопасности призван защищать население, общество и окружающую среду от вредного воздействия ионизирующего излучения. Кроме них, в структуру МАГАТЭ входят следующие департаменты:

Возглавляет МАГАТЭ генеральный директор, в подчинении которого находятся пять отдельных бюро.

Кроме того, в организации есть коллективные органы управления — Совет управляющих, а также Генеральная конференция, которая собирается раз в год.

В отношении каких стран МАГАТЭ осуществляет инспекции

Фото - © РИА Новости

Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому инспекторы МАГАТЭ посещают ядерные объекты стран-участниц и следят за тем, чтобы они не использовались в военных целях, подписали почти все государства планеты. Исключения составляют три ядерные державы, никогда не подписывавшие этот документ: Индия, Пакистан и Израиль (последний официально не признает наличие у себя ядерного оружия, но считается, что он им обладает). Кроме того, договор не был подписан Южным Суданом — новым государством, существующим с 2011 года.

Кроме того, в 2003 году из соглашения вышла КНДР, на данный момент являясь единственной страной, сделавшей это.

Иран, в отношении ядерной программы которого в мире давно продолжается серьезная дискуссия, по сей день является страной-участником договора.

Что известно о генеральном директоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси

Фото - © РИА Новости

Рафаэль Гросси — аргентинский дипломат, занимающий должность генерального директора МАГАТЭ с 3 декабря 2019 года. Он стал всего седьмым человеком в этой должности с момента основания агентства в 1957 году. До него генеральными директорами были американец, два шведа, египтянин, японец и румын (последний исполнял обязанности на протяжении всего пяти месяцев). Египетский генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи вместе с самой организацией в 2005 году был удостоен Нобелевской премии мира.

Что касается Гросси, то до вступления в должность генерального директора МАГАТЭ он в течение шести лет был послом Аргентины в Австрии, а до этого три года работал заместителем генерального директора МАГАТЭ. В 2000-х годах дипломат также был послом Аргентины в Бельгии и официальным представителем страны в женевском офисе ООН. Кроме того, в этот период он работал главой администрации в МАГАТЭ и еще одной структуре ООН — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда Гросси, в частности, посещал ядерные объекты КНДР, а также участвовал в переговорах с представителями Ирана по иранской ядерной программе.