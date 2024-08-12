Какой может быть ядерная катастрофа на Запорожской АЭС и чем она грозит

В августе 2024 года в ситуации вокруг Запорожской АЭС случилось очередное обострение: Украина атаковала станцию дроном-камикадзе, в результате чего возник пожар на одной из градирен. Чем разрешилась ситуация и как она может развиваться дальше, читайте в материале РИАМО.

Ситуация вокруг ЗАЭС: хроника событий

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Запорожская АЭС – крупнейшая по генерируемой мощности в Европе и девятая в мире – была занята российскими войсками в ходе СВО в марте 2022 года и с тех пор находится под контролем РФ. В течение этого периода неоднократно сообщалось об обстрелах ЗАЭС украинской армией, в то время как Украина привычно обвиняет в этом российскую сторону. Кроме того, периодически нарушалось энергоснабжение станции, идущее с украинской территории. В результате все шесть реакторов ЗАЭС были остановлены.

Летом 2022-го начались разговоры о необходимости создания «охранной зоны» вокруг станции, чтобы избежать ядерной катастрофы. В процесс оказалось вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – специальная миссия этой организации посетила ЗАЭС 1 сентября. Однако все переговоры о создании такой зоны завершились безрезультатно.

22 июня 2023 года президент Украины Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. А глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что «на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС» на Украине проведут учения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления ложью, а 29 июня РФ распространила в Совбезе ООН письмо об отсутствии намерений взрывать ЗАЭС.

4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, а также ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами. Никакого инцидента в результате не произошло.

«Ночь прошла спокойно, расслабленности нет. По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло», – сказал Карчаа на следующий день.

Также советник главы Росэнергоатома прокомментировал заявления украинской стороны о том, что Россия заминировала электростанцию.

«Зачем нам взрывчатка там? Это бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС. Для нас приоритет – ядерная безопасность. Минирование крыши энергоблоков, наоборот, подвергает угрозе, мы себе этого позволить не можем. Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок», – сказал Карчаа.

5 июля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС «велика угроза диверсий со стороны киевского режима, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям».

В дальнейшем атаки ВСУ на станцию периодически возобновлялись. Особенно «горячим» в этом смысле выдался апрель 2024 года, когда украинские дроны атаковали даже купол одного из энергоблоков. Кроме того, украинская армия начала наносить регулярные удары по подстанциям, обеспечивающим электроэнергией город-спутник ЗАЭС Энергодар.

О том, что атаки ВСУ на ЗАЭС требуют особого внимания России, 12 июля сказал президент РФ Владимир Путин.

После того, как в результате удара украинским дроном 11 августа полностью выгорела неработающая градирня станции, глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал дать политическую международную оценку произошедшему. В то же время в МАГАТЭ заявили, что атака на градирню не повлияет на ядерную безопасность.

Каким может быть сценарий катастрофы на ЗАЭС

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Эксперты отмечают, что Запорожская АЭС, в отличие от Чернобыльской, намного лучше защищена: вокруг каждого из шести реакторов сооружен защитный бетонный саркофаг толщиной в 120 сантиметров, а у самих реакторов есть стальная оболочка толщиной в 20 сантиметров. Тем не менее, негативные сценарии развития событий возможны.

«Ни один энергоблок АЭС не рассчитан на боевые действия и угрозы. Это мирный гражданский объект, а не военный бункер. Поэтому артобстрел в худшем случае может привести к повреждению контейнмента (бетонного саркофага – прим. ред.), образованию трещины или даже пробоин. Рассыпаться целиком он скорее всего не сможет, все же это купольная армированная железобетонная конструкция», – рассказал в своем подробном обзоре инженер-физик, автор популярного блога об атомной энергетике Дмитрий Горчаков.

Специалист объяснил, что само по себе разрушение контейнмента не вызовет ядерной аварии.

«Только если в результате обстрела будет пробит и сам бетонный контейнмент, и будет попадание в сам реактор или оборудование первого контура – тогда возможна его разгерметизация и выброс радиоактивного пара. В худшем случае, если будет попадание в сам реактор — то выброс вместе с ядерным топливом. Однако это возможно лишь в результате целенаправленного и длительного обстрела контейнмента, либо в результате использования специальных боеприпасов. Случайным снарядом или бомбой такое не сделать. Потому что, пробив контейнмент, нужно еще попасть в реактор, спрятанный глубоко внутри здания, в относительно узком бассейне. А прочее оборудование первого контура тоже находится под перекрытиями, которые надо пробить. Так что теоретически такое возможно, но вероятность этого очень мала», – объяснил Горчаков.

Специалист также рассказал о возможных последствиях такой катастрофы.

«Вопреки распространенному мнению, ядерного взрыва это не вызовет... В худшем случае, если реактор в момент аварии работал на мощности, то возможен довольно мощный паровой взрыв в результате его разгерметизации. Если контейнмент поврежден, то радиоактивный пар и летучие элементы из поврежденного топлива будут частично выброшены наружу», – рассказал инженер.

Опасные радиоактивные элементы и хранилища отработанного топлива

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Он также пояснил, насколько сильным может быть радиационное загрязнение при таком выбросе. По словам Горчакова, самым опасным для населения вокруг АЭС является выброс летучего йода-131 (именно для его нейтрализации населению раздают таблетки йодида калия). Хорошая новость заключается в том, что период полураспада этого элемента составляет всего восемь дней, так что он будет представлять угрозу лишь небольшое время. К тому же в неработающих реакторах (а таковых на ЗАЭС уже четыре из шести) йод-131 уже распался, и выброса из них произойти не может.

Другой опасный элемент, цезий-137, распадается очень долго, но площадь загрязнения вряд ли будет большой.

«С точки зрения опасности для человеческого организма то, что улетело на расстояние далее нескольких десятков километров от выброса, чаще всего уже не представляет серьезной угрозы для здоровья в силу большого рассеяния», – рассказал Горчаков.

Кроме того, разрушению могут подвергнуться не реакторы, а сухие хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

«Топливо после выгрузки из реактора и нескольких лет хранения в бассейнах выдержки в реакторных отделениях помещается в специальные толстостенные бетонные контейнеры и хранится на открытой бетонной площадке... Судя по спутниковым снимкам, там сейчас около сотни контейнеров... Контейнеры довольно прочны и устойчивы к внешним воздействиям, это многослойная конструкция из стали и бетона. Но они, конечно, тоже не рассчитаны на артобстрел и бомбардировки», – пояснил Горчаков.

Однако опасность от повреждения СХОЯТ, по словам инженера, не так велика.

«Внутри у них нет ни горючих материалов, ни высокого давления, ни короткоживущих летучих элементов типа йода-131, который распался много лет назад. Так что скорее всего потенциальный ущерб – это разброс твердых фрагментов топлива и локальное загрязнение внутри и вблизи площадки АЭС», – рассказал физик.

Фукусимский сценарий: что это и чем он опасен

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Еще одним сценарием катастрофы на ЗАЭС может быть повторение ситуации на японской Фукусиме-1 в 2011 году. Тогда в результате землетрясения и цунами повреждены были не реакторы, а системы энергоснабжения реакторов, в результате чего внутри них начались химические процессы, которые в итоге привели к взрывам трех реакторных отделений и выбросу облака летучих изотопов.

Как объяснил Горчаков, на ЗАЭС по следам фукусимских событий была проведена модернизация, так что взрывов и воздушных выбросов даже в случае перегрева топлива быть не должно.

«Однако с ростом температуры топливо будет разрушаться и плавиться, что может привести к проплавлению корпуса реактора и уходу образовавшейся смеси в подреакторное пространство... Потенциально уход вниз расплава топлива грозит разгерметизацией контейнмента, загрязнением грунтовых и поверхностных вод... В случае подобной аварии на Запорожской АЭС речь может идти о загрязнении Каховского водохранилища, Днепра и Черного моря», – рассказал физик.

По его словам, позитивный момент заключается в том, что такая авария будет развиваться в худшем случае на протяжении нескольких часов, а возможно и дней.