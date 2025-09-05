Люди бьют тревогу из-за этнического анклава: что известно о мигрантах в ХМАО

В материале РИАМО — о том, как обстоит ситуация с мигрантами в ХМАО.

Что происходит в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе происходит настоящее бедствие: целый регион России фактически «захватили» мигранты. Для приезжих этот регион — лакомый кусок из-за «северных» выплат. И если раньше туда приезжали только на работу, то со временем стали перевозить целые семьи, и вот уже самые распространенные имена в роддомах — Амина и Мухаммад. А русских имен с каждым годом становится все меньше. Русское население буквально выживают с родных мест.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале писал, что местные жители, проживавшие долгое время в ХМАО, вынуждены покидать родные края из-за вытеснения выходцами из Средней Азии и Закавказья. А местная власть на происходящее не реагирует, даже несмотря на указ президента РФ о противодействии формированию анклавов.

Мигранты требуют денежных вливаний от государства

Фото - © РИА Новости

Как пишет «Царьград», только за 2024 год в Сургуте число получателей субсидий выросло на 40 000 человек и на 5 миллиардов рублей. Большая часть, конечно же, мигранты. Об этом с удивлением узнали местные власти: депутат региональной Думы Сургута Ринат Айсин сделал неожиданное признание в своем интервью, что ни он, ни его коллеги не понимают, откуда в бюджете появилось такое число «лишних» мигрантов.

Теперь общее число льготников составляет 150 тысяч человек. И это в городе, где население всего 420 тысяч. Откуда такие большие цифры, связанные с мигрантами? Дело в том, что в социальных сетях все чаще можно встретить приглашения на семинары по получению субсидий в Сургуте. Это стимулирует иностранцев приезжать в регион.

Также восстановили автобусное сообщение второго по численности населения города Таджикистана Худжанда с Сургутом. Если же мигрант не владеет русским языком, то приглашает переводчика.

Пять миллиардов на субсидии мигрантам — это еще не все цифры. За все тот же 2024 год ХМАО потратил треть миллиарда бюджетных средств на медицинскую помощь для мигрантов. Почти 340 млн рублей ушло на эти цели из регионального фонда ОМС. В общей сложности медуслуги получили здесь 8379 мигрантов. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил, что «факт наличия иностранного гражданства для системы здравоохранения не является условием, которое препятствует оказанию медицинской помощи». Тем временем нет никакой информации о том, сколько средств возместили приезжие или их работодатели.

Мигранты в ХМАО и беспредел

Фото - © РИА Новости

29 августа текущего года в Пыть-Яхе один из членов группировки «Русская община» (известна борьбой с нелегальными мигрантами в России. — прим. ред.) увидел двух мужчин в то ли пьяном, то ли наркотическом состоянии, заснял их на видео и вызвал полицию и скорую помощь. Не успели «наркомана» забрать в больницу, как к дружиннику «Русской общины» подошли «бородачи», окружили его и заставили извиняться за содеянное на камеру.

Спустя некоторое время «бородачей» подтянулось еще больше, приехала и полиция. В ситуацию попытался вмешаться еще один дружинник «Русской общины», который проезжал мимо на машине, но его тут же заблокировали в автомобиле и попытались избить. Полиция бездействовала.

Известно, что существует некий чат в телеграме под названием «кавказская община». Участники этой группы призывают к расправам над русскими, в частности над членами «Русской общины». «Сразу после записи видео с „извинениями“ от нашего брата бородачи выкрикивали лозунги „Это наш город!“ (фото этих персонажей мы публикуем), срывали наклейки Русской Общины с машин и устраивали провокации на наших сетевых ресурсах. Все скриншоты, фото, видео и даже записи разговоров у Русской Общины Югры имеются, их уже передали в компетентные структуры», — пишут в канале «Русской общины». Также в канале добавили, что один из местных лидеров «бородачей» утверждает, что русских людей в Пыть-Яхе уже почти не осталось, поэтому самое время принимать новый порядок. Наверное, именно согласно этому порядку в городе чуть ли не каждый вечер слышны звуки выстрелов и происходят драки.

Что касается ситуации в Пыть-Яхе, то глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов. Поводом, по данным пресс-службы Следственного комитета, стали сообщения в сети об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих. Одним из активистов были зафиксированы неправомерные действия иностранца.

О подобном неадекватном поведении мигрантов пишут и другие телеграм-каналы. Так, 27 августа телеграм-канал «Ценности.РФ» сообщил о массовом побоище около торгового центра в Сургуте. Причем, по словам местных, «для города это уже рутина, а жалобы в полицию не помогают».

Мигранты на своем месте?

Фото - © РИА Новости

Общественный резонанс в конце весны вызвали слова депутата Таги-Заде Халида Боюкага оглы на заседании регионального парламента. Он заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область вполне можно рассматривать как «историческую родину узбеков». И едут они сюда на свои «исторические земли». Он отметил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства.

«Если мигранты из Узбекистана едут в Россию на „свои исторические земли“ — то мы тогда тут кто?» — задаются вопросом россияне в интернете.

2 июня Таги-Заде принес свои извинения за свое высказывание. Он признал, что его слова могли быть поняты неоднозначно, и выразил сожаление, добавив, что не хотел никого оскорбить. Таги-Заде также пояснил, что сделал свое первоначальное заявление якобы в попытке смягчить напряженную дискуссию между коллегой-депутатом Михаилом Селюковым и заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым — между ними возник спор по поводу количества рожениц среди мигрантов.

Меры властей для нормализации ситуации с мигрантами в ХМАО

Фото - © РИА Новости

Озабоченность миграционной ситуацией в ХМАО выразил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Он заявил: «За то, что ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав, несут одинаковую ответственность и бизнес, и власть. Этот регион-этноаклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти».

Член СПЧ выразил опасение, что уже сейчас по подобному сценарию развиваются, например, некоторые районы Москвы — Гольяново, Капотня и некоторые другие. Правда, масштабы пока не такие критические, как в ХМАО. Местные жители пока еще борются за жизнь, жизненное пространство и сохранение традиционных ценностей и уклада. «На примере территорий РФ, которые превращаются в этнические среднеазиатские анклавы, можно отчетливо представить, что может ожидать нашу страну в не столь далеком будущем», — добавил Кабанов. Если ввезти в страну еще 5 млн мигрантов, то сценарий развития России будет плачевным.

Пока что в столице ХМАО устраивают облавы на мигрантов-нелегалов в барах и кафе, запрещают работать в 22 сферах экономики, планируют запретить работать курьерами, в Нижневартовске прокуратура начнет выявлять учеников школ в никабах и хиджабах — они теперь под запретом.

Порядка 70% жителей Югры выступают против работы иностранцев в сфере пассажирских перевозок — на автобусах и в такси.

В интернете о ситуации говорят достаточно коротко: «Теряем страну», «Уже который год такое. Инородцы едут туда за северными надбавками и льготами», «Конец Русскому Северу. Тотальная оккупация. Ау, власти, очнитесь!».