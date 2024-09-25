Лимиты банков исчерпаны: что будет с семейной ипотекой в конце 2024 года

Что будет с семейной ипотекой в 4-ом квартале 2024 года, когда у банков кончатся лимиты, читайте в материале РИАМО.

Бурное развитие льготной ипотеки привело к перегреву рынка недвижимости, росту стоимости одного квадратного метра жилья, особенно в новостройках, и к разрыву стоимости жилья на первичном и вторичном рынках. Принятое правительством решение о сокращении объемов льготного ипотечного кредитования оставило лишь небольшие возможности для определенных целевых категорий населения, например, продолжила работать программа по семейной ипотеке. Однако в сентябре крупные банки один за другим стали сообщать, что у них практически исчерпаны лимиты на семейную ипотеку. Кроме того, Минфин сообщил, что к ноябрю у банков закончатся деньги на эту программу.

Чем была привлекательна семейная ипотека

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Поначалу банки охотно откликнулись на инициативу продлению программы семейной ипотеки, так как это открывало для них почти утерянные преимущества госбюджетной поддержки, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева. На определенное время семейная ипотека стала привлекательной даже при определенных ограничениях для потребителей. Для застройщиков появилась возможность реализовать жилье, спрос на которое при существующих ценах стал снижаться, говорит эксперт. Реализация же жилья по высоким ценам только за счет собственных сил и маркетинговых уловок очень проблематична. Тем более ужесточение денежно-кредитной политики привело к снижению источников кредитования и усложнению проектного финансирования строительства, объясняет Казанцева.

«К тому же, выделенные из госбюджета деньги на поддержку семейной ипотеки почти исчерпаны. Многие банки уже прекратили принимать заказы на ее оформление, оставшихся лимитов недостаточно для бурного ее развития. А значит, рынку недвижимости придется выживать в сложившихся рыночных условиях, где цена на жилье определяется его законами» Наталья Казанцева доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ

Семейную ипотеку может ожидать сценарий IT-ипотеки

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Вопрос будущего семейной ипотеки весьма неоднозначен, считает руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. С одной стороны, есть указ Президента о продлении программы до 2030 года на текущих условиях и постановление Правительства о продлении программы. С другой стороны, в противовес этому играет серьезное давление на государственный бюджет, который должен «спонсировать» данную программу. И особенно остро расходы бюджета ощущаются в текущий период, когда ключевая ставка близка к 20%, отмечает эксперт.

Кроме того, ЦБ и Минфин стремятся снизить долю льготной ипотеки в общем объеме ипотечных сделок до 25%, добавляет он.

«В итоге, когда закончатся деньги, выделенные на поддержку семейной ипотеки, и весь рынок, будет ожидать выделение нового транша со стороны государства, вполне вероятен сценарий, который произошел в августе с IT-ипотекой, когда вышли серьезные изменения в программу, которые катастрофическим образом срезали сегмент клиентов, которые могли воспользоваться данной программой», — отмечает Чурилов.

Если семейная ипотека пойдет по этому сценарию, то в 2024 году вряд ли рынок получит новые денежные средства на поддержку программы, а с начала 2025 года могут произойти серьезные изменения в самой программе, например, повышение ставки, уменьшение максимальной суммы кредита, более адресная поддержка населения, и т.д., а в самом негативном сценарии запрет на использование данной программы в столичных регионах, комментирует эксперт.

Семейная ипотека: процентные ставки могут вырасти

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«Вопрос, что произойдет с семейной ипотекой в ноябре, становится все более актуальным. Сейчас мы уже наблюдаем, как в некоторых банках лимиты по этой программе либо заканчиваются, либо они находятся на грани исчерпания. Это неудивительно, поскольку семейная ипотека продолжает оставаться одной из самых востребованных ипотечных программ в России, особенно среди молодых семей. Однако есть слухи и предположения, что в ближайшие месяцы условия могут ужесточиться», — комментирует ситуацию ипотечный брокер АН «Городской риэлторский центр» Юлия Маркина.

Одним из ключевых рисков, о котором сейчас говорят, является возможность повышения процентной ставки по семейной ипотеке. Сейчас эта программа предлагает довольно привлекательные ставки, которые значительно ниже базовой ставки по другим ипотечным продуктам. Но учитывая рост ставок по другим ипотекам и возможное перераспределение ресурсов, семейная ипотека может также столкнуться с увеличением ставок, полагает эксперт.

«Сложно прогнозировать точные цифры, но возможное повышение до 8%, 10% или даже 12% обсуждается среди участников рынка. Это, безусловно, повлияет на доступность ипотеки для многих семей» Юлия Маркина ипотечный брокер АН «Городской риэлторский центр»

Еще один важный момент связан с перераспределением лимитов между банками, отмечает ипотечный брокер АН «Городской риэлторский центр».

«В прошлом году Минфин уже увеличивал лимиты, чтобы поддержать спрос на семейную ипотеку, и вероятно, что подобные шаги могут быть предприняты и в 2024 году. Однако, если бюджетные средства будут ограничены, есть риск, что дополнительного увеличения лимитов может не произойти. В этом случае некоторые банки будут вынуждены приостановить выдачу новых кредитов по этой программе, что негативно скажется на рынке недвижимости», — уверена эксперт.

По ее мнению, у крупнейших банков, таких как Сбербанк, которые активно участвуют в этой программе, есть хорошие шансы сохранить доступность семейной ипотеки для своих клиентов. Благодаря своей масштабности и партнерским программам с государством, такие банки могут продолжить прием заявок даже после того, как некоторые другие игроки на рынке уже исчерпают свои лимиты. Это может поддержать доступность ипотеки для части заемщиков, однако общие условия для остальных банков, скорее всего, будут становиться все более строгими, говорит Маркина.

Сделки по семейной ипотеке зависли день в день

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Если Правительство РФ не увеличит или будет тянуть с увеличением лимита по семейной ипотеке, то рынок замрет в ожидании: и покупатели, и застройщики будут ждать дальнейших решений, констатирует соучредитель ГК ВМЕСТЕ Аркадий Астрахан.

«Говоря о семейной ипотеке, хочу отметить, что ни один предприниматель или устойчивый топ-менеджер не мыслит “катастрофами”: в противном случае можно было бы ничего не делать. Скажу так: новость об исчерпании семейной ипотеки не позитивная, у многих семей зависли сделки буквально день в день» Ирина Дробышева директор по маркетингу и продукту ГК «Победа»

По ее словам, девелоперы стараются решить, что можно сделать в каждом отдельном случае и, конечно они ожидают от руководства сектором каких-то решений по этому вопросу.

«Сегодня по семейной ипотеке проходит 58% сделок по нашей компании, остальное занимают спецпрограммы и рассрочки. При текущей ставке традиционную ипотеку люди берут неохотно, как правило, по каким-то особым обстоятельствам», — заключает эксперт.