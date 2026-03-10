Коров под нож: скандал с уничтожением крупного рогатого скота в Новосибирской области

О том, что стало причиной противостояния новосибирских фермеров и районной администрации и как развивается ситуация с принудительным изъятием коров из домохозяйств – рассказываем в материале РИАМО.

Что случилось с коровами в Новосибирской области

Фото - © Медиасток.рф

В начале марта 2026 года жители села Козиха Новосибирской области записали коллективное обращение с просьбой повлиять на действия администрации Ордынского района: у фермеров планируют насильственно изымать крупный рогатый скот, при этом не поясняя причину. В первые дни местных жителей известили о том, что в районе введен карантин из-за «опасной болезни», поэтому все коровы в селе Козиха подлежат уничтожению. О том, что это за болезнь, фермерам первое время сообщать отказывались.

Через некоторое время стало известно, что в Козихе зафиксирована вспышка пастереллеза. Это острая инфекционная бактериальная инфекция, причем возбудители могут выводиться в окружающую среду с молоком и кровью зараженных коров, также бактерии оказываются и в навозе. Это заболевание нередко передается от скота к человеку.

Противостояние фермеров и администрации: причины и развитие событий

Фото - © Медиасток.рф

Сами владельцы крупного рогатого скота заявили, что никаких причин для введения карантина и тем более массового изъятия скота они не видят.

«Скот здоров. Никаких признаков болезни нет, активно едят, пьют. Ни температуры, ни слюны, ни высыпаний нет. Коровы стоят в сараях, не контактируют с другими животными. Но нам угрожают сожжением скота. Ветеринарные службы постоянно вели контроль и проводили вакцинацию по графику, выявленных больных животных нет», – рассказали журналистам местные жители.

Большинство фермеров, по их словам, живут только благодаря подсобному хозяйству, так как работы в селе практически нет. А животным, которых планируют изъять и уничтожить, даже не проводили никаких анализов. При этом, рассказывают местные, власти намереваются забрать не только коров, но и весь крупный скот, кроме лошадей. Сообщается, что Минсельхоз региона планирует выплату компенсаций: 170 рублей за килограмм мяса, однако полученных сумм не хватит на покупку новых животных взамен уничтоженных.

10 марта в село Козиха приехали ветеринары с целью забрать скот на утилизацию. Несогласные с этим решением фермеры вышли на дорогу, по которой должна была проехать спецтехника для оборудования скотомогильника. Местные жители перегородили проезд и отказались пропускать рабочих и экскаваторы. После этого в село был вызваны несколько нарядов полиции. Правоохранители, по словам местных, начали угрожать местным жителям уголовными делами.

При этом отдельное возмущение местных жителей вызвало то, что массовый забой крупного рогатого скота не коснулся племзавода «Ирмень», председателем которого является член комитета по аграрной политике Заксобрания области. Кроме того, фермеры считают неправильным решение оборудовать скотомогильник неподалеку от ручья, который впадает в реку Обь.

Инициативная группа фермеров обратилась в прокуратуру из-за изъятия коров. Глава района Олег Орел приехал на встречу с местными жителями и заявил, что у него имеются все документы, подтверждающие вспышку заболевания, но предоставить их он не может. Однако он пообещал донести ситуацию до областных властей. Сельчане также настаивают на проведении независимой экспертизы и взятия анализов у всех животных, живущих в Козихе. Пока что процедуру уничтожения скота отложили до 11 марта.