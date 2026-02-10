Количество сексуальных партнеров и возраст первого секса в разных странах мира: на каком месте Россия

Каково среднее количество сексуальных партнеров в разных странах мира

Фото - © Unsplash.com

В интернете обычно приводится рейтинг стран по среднему количеству сексуальных партнеров, изначально опубликованный в исследовании компании Durex 2005 года. Согласно этому рейтингу, среднемировое количество сексуальных партнеров у одного человека составляет 9.

Десятка самых «активных» стран выглядит так:

Страна Среднее количество сексуальных партнеров у одного человека 1. Турция 14,5 2. Австралия 13,3 3. Новая Зеландия 13,2 4. Исландия 13,0 5. ЮАР 12,5 6. Финляндия 12,4 7. Норвегия 12,1 8-9. Италия 11,8 8-9. Швеция 11,8 10-11. Ирландия 11,1 1–11. Швейцария 11,1

Реже всего партнеров меняют в следующих странах:

Страна Среднее количество сексуальных партнеров у одного человека Испания 6,1 Польша 6,0 Германия 5,8 Малайзия 5,8 Словакия 5,4 Индонезия 5,1 Гонконг 3,7 Вьетнам 3,2 Китай 3,1 Индия 3,0

В исследовании Durex также сообщается, что у мужчин в среднем значительно больше сексуальных партнеров, чем у женщин (10,2 против 6,9).

Любопытно, что России в изначальном рейтинге нет, но ее вместе с еще тремя странами (Венгрией, Мексикой и Бразилией) иногда добавляют в публикациях на других интернет-ресурсах, причем без указания источника информации. В этих публикациях указано, что среднее количество сексуальных партнеров у россиянина(-ки) составляет 9, что подозрительно совпадает с общемировым значением и по всей видимости является чьей-то выдумкой.

Более интересной кажется информация из другого исследования, результаты которого были опубликованы в 2009 году. В нем приводится среднее количество сексуальных партнеров, причем с разбивкой по полам (то есть со сколькими мужчинами и сколькими женщинами респондент вступал в сексуальные отношения в течение жизни). Учитываются и однополые связи. По результатам этого опроса Россия находится в лидерах, уступая только Австрии:

Страна Количество сексуальных партнеров-мужчин Количество сексуальных партнеров-женщин Австрия 17 29 Россия 17 28 Греция 10 28 Бразилия 11 27 Швейцария 14 24 Новая Зеландия 20 17 Австралия 10 25 Канада 10 23

Остальные страны рейтинга имеют следующие показатели (в порядке убывания):

Испания 8 21 Германия 9 17 Великобритания 10 16 Италия 7 19 ЮАР 7 18 Франция 7 17 Нидерланды 8 14 Япония 8 14 США 9 13 Мексика 6 14 Гонконг 4 14 Польша 5 12 Таиланд 2 12 Нигерия 3 9 Малайзия 2 9 Сингапур 3 8 Индия 2 6 Китай 2 4

Каков средний возраст первого полового акта в разных странах мира

Фото - © Unsplash.com

Информация о среднем возрасте первого полового акта обычно также приводят со ссылкой на исследования Durex разных лет (например, 2007-го). Согласно совокупным результатам за 2005 и 2007 годы, раньше всего первый секс происходит в следующих странах:

Страна Средний возраст первого полового акта Исландия 15,6 Дания 16,1 Швеция 16,2 Норвегия 16,5 Финляндия 16,5 Израиль 16,7 Болгария 16,9 Португалия 16,9

Как видно из таблицы, в абсолютных лидерах – скандинавы.

Позже всего люди вступают в сексуальный контакт в азиатских странах:

Страна Средний возраст первого полового акта Гонконг 20,2 Таиланд 20,5 Китай 22,1 Сингапур 22,8 Индия 22,9 Малайзия 23,0

В исследовании 2005 года среднемировой возраст первого полового акта составлял 17,3 года, а в 2007 году – уже 19,25 года (причем у женщин потеря девственности в среднем происходит немного раньше, чем у мужчин).

В России, согласно исследованию 2007 года, этот возраст составлял 18,9 года.

Общее отношение к сексу и удовлетворение от него в разных странах мира

Фото - © Unsplash.com

В уже упоминавшемся исследовании 2009 года респондентам в разных странах мира задали вопрос, согласны ли они с фразой: «Секс улучшает общее здоровье и самочувствие». В результате получился довольно большой разброс мнений.

Самыми позитивными оказались следующие страны, набравшие более 75% согласий:

Бразилия 91% Греция 86% Польша 84% Мексика 84% Испания 81% Россия 78%

Но есть и страны, где к сексу относятся не так радостно:

Новая Зеландия 59% Нигерия 56% Сингапур 51% Гонконг 50% Великобритания 48% Япония 30% Таиланд 28%

Что касается удовлетворения от собственной сексуальной жизни, то в целом в странах, где проводилось исследование, его испытывали 44% опрошенных. 37% заняли скорее нейтральную позицию, а 16% оказались разочарованы.

Самые сексуально удовлетворенные живут в Нигерии (67%), Мексике (63%) и Индии (61%). Самые неудовлетворенные – в Японии (35%), Великобритании (25%), США (22%), Австралии (22%), Германии, Австрии и ЮАР (по 20%). В России удовлетворены 42%, не удовлетворены 17%, а еще 40% находятся «посерединке».