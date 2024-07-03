Ключи к здоровью: какие инновационные лекарства изобретают в России

Подробности о том, какие инновационные лекарства изобретают в России, читайте в материале РИАМО.

В начале июня стало известно, что российские ученые во главе с академиком РАН Александром Гинцбургом успешно протестировали на грызунах вакцину, способную бороться со всеми видами онкологических заболеваний. Ее создали на основе технологии мРНК, аналогичной той, что использовалась для производства вакцины от Covid-19.

Вакцина против рака

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О том, что в России успешно протестирована на грызунах вакцина, способная бороться со всеми видами рака, стало известно 6 июня. По словам академика РАН Александра Гинцбурга, она может вводиться двумя способами: непосредственно в опухоль или внутримышечно.

Тестирование препарата от всех видов рака проводилось на мышах, которым искусственно была привита меланома. У тех грызунов, кому ввели вакцину, зафиксировали значительное замедление роста опухоли, в отличие от контрольной группы. Как отметил Гинцбург, привитые мыши по-прежнему живы.

Вакцина была создана на основе технологии мРНК, аналогичной той, что использовалась для производства вакцины от Covid-19. Такой подход позволяет эффективно стимулировать иммунную систему пациента для распознавания и уничтожения злокачественных клеток. В ближайшее время ученые планируют продолжить исследования и уточнить наиболее оптимальные способы введения препарата.

Политик Олег Царев отметил, что, если Гинцбург прав и не приукрашивает, то россияне снова совершили прорыв в науке, который сравнится с первым полетом человека в космос. Однако политик также сообщил, что его очень интересует, какие побочные эффекты есть у российской вакцины от рака.

«Меня смущает, что нынешняя тестовая терапевтическая вакцина от рака создана на основе мРНК-технологий, как вакцины от Covid-19 Pfizer и Moderna», — сказал Царев, подчеркнув, что эти западные вакцины от коронавируса имели множество последствий у людей.

Препарат против ботулотоксина

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В июне Минздрав России дал добро на начало клинических испытаний нового лекарства, предназначенного для борьбы с токсином ботулизма типа А. Этот препарат был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Минздрав России одобрил начало клинических испытаний нового лекарства против токсина ботулизма типа А, разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это лекарство основано на моноклональных антителах, способных связываться с токсином в крови пациента», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что в ходе клинических испытаний планируется оценить безопасность нового препарата, его распределение по организму, скорость и способы его вывода из организма здоровыми добровольцами. Только после этого в испытаниях примут участие пациенты, страдающие от ботулизма.

По словам руководителя лаборатории иммунобиотехнологий Центра имени Гамалеи Дмитрия Щеблякова, на проведение клинических испытаний препарата против ботулотоксина потребуется не менее года.

«Я бы назвал 2025 год как примерный срок», — добавил ученый.

Лекарство от болезни Бехтерева

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В минувшем апреле Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева и созданный в России. Его разработали ученые из Российского национального исследовательского медуниверситета (РНИМУ) имени Пирогова, института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН вместе с отечественной фармкомпанией BIOCAD.

ВОЗ присвоила этому препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug).

Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов. В организме при этом антитела принимают хрящевую ткань за инородную, поэтому она замещается костной. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, ухудшается его подвижность.

Новый отечественный препарат помогает уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма. Проведенные начальные клинические исследования показали, что развитие болезни у пациентов останавливается, при этом не снижается активность иммунной системы в целом. В ходе клинических испытаний выявили высокую эффективность и безопасность этого лекарства.

Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что seniprutug помогает пациентам полностью остановить заболевание. Также у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. Разработанные ранее препараты позволяли только купировать воспаление, но при этом болезнь у людей не проходила и прогрессировала.

Средство от болезни Паркинсона

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Ученые из Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Константинова совместно с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова запатентовали новый препарат для борьбы с болезнью Паркинсона на начальных этапах — об этом стало известно в минувшем марте.

Препарат воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Известно, что мутации этого гена увеличивают риск развития заболевания в десять раз. В ходе испытаний на клетках пациентов было установлено, что молекула, созданная учеными, способна восстановить активность фермента. Разработка нового препарата стала возможной благодаря использованию исследований зарубежных коллег, которые ранее смогли улучшить работу фермента с помощью малой молекулы — фармакологического шаперона.

В научно-исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» — ПИЯФ создали компьютерную модель глюкоцереброзидазы, после чего начались поиски химических модификаций шаперона, способных увеличить эффективность его действия. Далее ученые синтезировали несколько молекул и провели испытания их воздействия на активность фермента в клетках пациентов с мутацией в гене GBA1. Результаты экспериментов показали, что новое соединение более эффективно снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, по сравнению с зарубежными аналогами.

Лекарство от остеоартрита

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В январе 2023 года стало известно, что специалисты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Института органической химии имени Зелинского РАН вместе с коллегами из фирмы «Молекулярные технологии» разработали новый препарат от остеоартрита, который оказывает воздействие на костную и хрящевую ткань, а также помогает бороться с воспалительными процессами.

Большинство существующих препаратов от остеоартрита способны лишь устранять симптомы заболевания, такие как болевые ощущения и воспаления, но не влияют на сам процесс разрушения суставов. Между тем при переходе остеоартрита в хроническую форму организм начинает активно привлекать воспалительные клетки извне и активизировать собственные, что ускоряет разрушение сустава. Ключевую роль в этом процессе играют определенные ферменты, например, киназы SYK и cSrc.

Ученые предположили, что если заблокировать работу этих киназ, то процесс разрушения сустава можно остановить. Они предложили использовать для этого молекулу MT-SYK-03. Исследования лекарственного кандидата на основе MT-SYK-03 показали, что разрушение костной ткани у крыс и мышей можно замедлить, а хрящевую ткань можно даже заставить регенерировать. Испытания на здоровых добровольцах подтвердили безопасность препарата для человека. Как сообщалось ранее, вторая фаза испытаний нового препарата от остеоартрита должна продлится около года и завершится в 2024 году.