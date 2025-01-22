Ключ к игре: что на данный момент известно об обязательной идентификации геймеров

Подробности о том, почему в Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию геймеров, читайте в материале РИАМО.

Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, обязующий издателей видеоигр идентифицировать игроков через мобильный номер или портал «Госуслуги». Кроме того, согласно документу, цифровые площадки должны будут информировать пользователей о содержании видеоигр.

Что известно про новый законопроект о видеоиграх в России

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Новый законопроект, касающийся видеоигр в России, разработала группа парламентариев – в том числе члены комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»), а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова.

Как считают участники рынка, документ будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время. Он вводит новые требования для издателей видеоигр, платформ для их распространения, а также непосредственно для геймеров. Согласно законопроекту, игроки должны будут проходить авторизацию через абонентский номер, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему.

В свою очередь владельцев сервисов обяжут предоставлять издателям техническую возможность уведомления пользователей о наличии в играх брани, сцен насилия, изображений алкоголя или курения, а также элементов, способных вызвать страх, ужас или панику. Также документ предлагает ввести специальную экспертизу видеоигр для выявления в них информации, запрещенной к распространению в России.

«Кроме того, распространители будут обязаны публиковать правила платежей на русском языке, включая процедуры возврата и разрешения споров. Эти меры необходимы для защиты прав пользователей на фоне растущего рынка игровых услуг», – говорит в беседе с РИАМО ведущий юрист юридической компании i-legal Андрей Харитончик.

В каких странах есть аналогичные законы для геймеров?

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В 2020 году регуляторы Китайской народной Республики (КНР) законодательно ограничили время, которое несовершеннолетние игроки могут проводить за играми, а также ввели подтверждение возраста для игроков. Сегодня китайские геймеры обязаны регистрироваться с использованием ID или номера мобильного телефона.

«В соответствии с правилами Китая, несовершеннолетние пользователи ограничены в проведении времени за играми: им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням» Екатерина Дума основатель игровой инди-студии Altenia Game

По словам Андрея Харитончика, два года спустя, в 2022 году, разработчиков и операторов игровых платформ в Китае обязали получать разрешение для каждой игры, чтобы исключить появление в ней неподобающего контента. Платформы обязали отменить вознаграждения игрокам за первый или ежедневный вход на игровой сайт и другие бонусы, поощряющие регулярную и продолжительную игру, ввести ограничения на траты в играх и покупку игровой валюты, убрать стимулирование таких трат и так далее.

Платформы обязали показывать игрокам предупреждающий баннер, если те будут демонстрировать «нерациональное игровое поведение», тратя средства на пополнение игрового кошелька. По словам Екатерины Думы, эти меры в Китае направлены на снижение игровой зависимости и защиту молодежи от чрезмерного увлечения видеоиграми.

«Однако такая система вызывает споры, так как многие считают ее чрезмерным вмешательством в личную жизнь и сомневаются в ее эффективности в долгосрочной перспективе», – говорит эксперт.

Ключевым и закономерным последствием таких ограничений стало серьезное падение акций в сфере игровой индустрии как китайских компаний, так и крупнейших игроков в сфере из других стран, дополняет Андрей Харитончик.

Что даст принятие нового закона об идентификации геймеров в России

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По словам Андрея Харитончика, с точки зрения надзорных органов, новый законопроект о видеоиграх позволит более строго регламентировать работу зарубежных платформ, возложить на них обязанность по приему платежей через российские системы, ограничить доступ пользователей к материалам, нарушающим законы РФ, а также оставить возможность проведения экспертизы любой игры, если в отношении нее поступит жалоба.

«Что касается игроков, то наиболее горячо обсуждаемое требование об авторизации пользователей через портал «Госуслуги», телефон или биометрию касается только издателей видеоигр», – отмечает собеседник РИАМО.

Как поясняет эксперт, эта мера не обязывает цифровые магазины или соответствующие платформы внедрять такие системы аутентификации. Тем не менее, цифровые магазины будут обязаны ограничивать доступ к играм, если их издателем не соблюдаются установленные правила. Это направлено на создание безопасной игровой среды и защиту прав пользователей – в первую очередь несовершеннолетних.

Однако, как отмечает исполнительный директор компании «Игропром» Анна Козлова, вопрос обязательной идентификации геймеров в России сегодня вряд ли можно назвать актуальным, поскольку игровая индустрия в стране и так переживает непростые времена. По мнению эксперта, сейчас более остро стоит вопрос поддержки разработчиков игр, а не введение ограничений.

«Почему нет идентификации на чтение книг, просмотр фильмов? Видеоигры – лишь еще один подвид искусства, который объединяет текст, визуал, анимацию, звук и другие творческие направления» Анна Козлова директор компании «Игропром»

Новая законодательная инициатива изначально выглядит странно в глазах игрового сообщества страны, считает специалист. Дело в том, что сегодня на всех платформах и так происходит маркировка проектов: разработчики проходят опрос, система выставляет возрастной ценз и оповещает о наличии взрослого контента, сцен жестокости и других нюансов, которые могут смутить игрока. Поэтому в новой законодательной инициативе просто нет необходимости, подчеркивает Анна Козлова.

За что критикуют новый закон о видеоиграх в России

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По мнению Анны Козловой, новый законопроект на практике может оказаться некомфортным как для игроков, так и для разработчиков. У игроков могут возникнуть трудности в использовании иностранных платформ. А российские платформы только начинают свой путь, тогда как сосредоточение проектов, в том числе и отечественных разработчиков, все равно приходится на иностранные аналоги.

«Мы должны, наоборот, помогать нашим игрокам находить правильные видеоигры, которые несут в себе культурный код страны, которые обучают, помогают, развивают, а не выстраивать новые препятствия» Анна Козлова директор компании «Игропром»

Как говорит эксперт, инициатива проводить экспертизу видеоигр тоже звучит сомнительно – точно так же можно создать совет, который будет проводить экспертизу книг или фильмов. Но такой подход порождает закономерный вопрос: должен ли эксперт выбирать за пользователя, что ему читать, что смотреть и во что играть? И кто станет оценивать прозрачность и компетентность экспертов, которые будут заниматься такой оценкой?

Сегодня недовольство предложенным законопроектом выражают как разработчики, так и простые игроки, отмечает Анна Козлова. Сообщество опасается, что принятие законопроекта усложнит возможность покупать видеоигры на сервисах-дистрибуторах, а уже оплаченные игры и накопленные рейтинги могут потерять смысл.

«Введение системы авторизации приведет к сбору большего объема персонализированных данных о пользователях, что может негативно сказаться на уровне их анонимности и увеличить риски утечек данных», – дополняет Екатерина Дума.

Специалист также обращает внимание, что многие геймеры могут отказаться от использования официальных платформ для скачивания игр, не желая предоставлять свои персональные данные, и предпочтут обращаться к альтернативным источникам, таким как пиратские сервисы. В результате сегодня эта инициатива выглядит избыточной, учитывая уже существующие меры регулирования, такие как добровольная маркировка видеоигр.

Кроме того, она может вызвать сопротивление со стороны игроков и участников рынка из-за потенциального увеличения нагрузки на пользователей и рисков для конфиденциальности. А перспективы принятия инициативы зависят от ее адаптации под реальные нужды общества и согласования с международными стандартами, заключает Екатерина Дума.