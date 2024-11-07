Как изменятся отношения России и США при Дональде Трампе и что произойдет на Украине

Сможет ли новоизбранный президент США остановить боевые действия на Украине, как он обещал в ходе предвыборной кампании, читайте в материале РИАМО.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Однако эксперты полагают, что сделать это будет не так просто.

Как Россия отреагировала на победу Трампа

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Еще в ходе избирательной кампании в США президент России Владимир Путин заявлял, что РФ поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис. Многие восприняли это как шутку или даже скрытую поддержку Трампа. Однако после того, как избрание республиканцев было признано даже его противниками, поздравлений от российского руководства в адрес нового президента США не последовало. Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что имело место неформальное поздравление со стороны Путина.

Реакция российского МИД на американские выборы также оказалась весьма сдержанной. В своем официальном заявлении ведомство отметило, что приход к власти Трампа стал следствием недовольства американцев работой администрации Джо Байдена, но «глубокий гражданский раскол в Штатах будет только усиливаться».

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского Президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на “сдерживание Москвы”. Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США… Россия будет работать с новой Администрацией, когда она “пропишется” в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», – подчеркнули в МИД РФ.

В развитии отношений России и США при Трампе возможны варианты

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По мнению политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, есть три варианта дальнейшего развития двусторонних отношений России и США.

При первом варианте, как отметил эксперт в разговоре с РИАМО, будет происходить то же самое, что и в первый срок нахождения Трампа у власти в 2016-2020 годах.

«Он хотел улучшить отношения между Россией и США, но реальной власти тогда у Трампа не было. Реальная власть тогда была у deep state, то есть бюрократической системы, которая навязала ему политику постепенного ухудшения отношений с Россией и даже балансирования на грани войны», – сказал Марков.

При втором варианте, как считает политолог, отношения между Россией и США будут развиваться так, как Трамп хотел бы и как он обещал избирателям. При этом по многим пунктам желания избранного президента США совпадают с устремлениями российского руководства.

«1. Он хочет, чтобы на Украине установился мир. И Россия полностью за это.

2. Еще он хочет снизить финансирование украинского режима.

3. Трамп разделяет с Путиным традиционные ценности – например, уважение к религии и суверенитету стран.

4. Трамп много раз говорил, что в политике должно быть меньше политики, никаких войн и больше экономики. В этом Путин с ним полностью согласен.

5. Также Трамп много раз говорил, что со стороны Байдена хамить Путину и российскому руководству – глупо. Со всеми людьми, даже если ты с ними не согласен, говорить нужно уважительно.

6. Трамп считает, что главная угроза Америке – конкуренция со стороны Китая, а Байден сделал чудовищную глупость, своими санкциями толкнув санкциями Россию в объятия Китаю.

7. Еще Трамп презирает Зеленского, так как тот постоянно работал в интересах врагов Трампа и все время лжет. Это такой юркий преступник, который уже ограбил Америку на сотни миллиардов долларов», – перечислил Марков.

Третий вариант, по словам эксперта – это ухудшение двусторонних отношений, как происходило и с Джорджем Бушем-младшим, и с Бараком Обамой.

«Они приходили с идеей о том, что с Россией надо улучшать отношения, но к концу срока только их ухудшали. Если Трамп будет давать России слишком мало и требовать слишком много, то Россия откажется от таких отношений» Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

По мнению Маркова, вероятность реализации каждого из трех вариантов такова: 40% – первый вариант, то есть сохранение нынешнего положения дел, 40% – улучшение отношений, 20% – ухудшение.

Что нужно сделать Трампу для прекращения СВО

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По мнению Маркова, хоть Трамп и не назвал конкретный метод, при помощи которого он собирается остановить боевые действия на Украине, сделать это очень просто.

«Нужно остановить боевые действия и предложить такой мирный договор, который решает основные проблемы, из-за которых началась СВО. Например:

Нейтралитет Украины и неразмещение НАТОвских сил на территории Украины. Ненападение Украины на Донбасс, Запорожье, Херсон – то есть должны быть установлены лимиты на вооружение. Безопасность населения Украины от их террористического режима: нужно выпустить политзаключенных, снять запреты в отношении русского языка и УПЦ», – перечислил пункты урегулирования политолог.

Кроме того, Марков выразил уверенность, что дальнейшую поддержку Украины Трамп будет перекладывать на Европу, причем произойдет это в форме вступления Украины в Евросоюз.

Надеяться на улучшение отношений России и США не стоит

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Как отметил в разговоре с РИАМО политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, надеяться на резкое потепление отношений между США и Россией не стоит. Эксперт напомнил, что в прошлый раз Трамп тоже пришел к власти с пророссийскими разговорами, а начал с того, что стал закрывать наши консульства.

«Когда Трамп говорит, что хочет закончить войну на Украине миром, он потом объясняет, что имеет в виду – обрушить цены на нефть, оставить Россию без денег, чтобы она пошла на мир. В основе его взглядов та же позиция, что и у Харрис: Украина – несчастный герой, которого нужно защищать», – считает эксперт.

При этом, по мнению Журавлева, в приходе Трампа к власти в США для России есть и плюсы.

«Для нас в Трампе положительным является то, что его куда более интересует Израиль, нежели Украина. Поэтому возможно, что он уменьшит активность на украинском направлении, так как просто руки не дойдут и на это не хватит ресурсов. Кроме того, ему, мягко говоря, неприятен господин Зеленский» Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем

Второй плюс для России, по мнению Журавлева, заключается в том, что Трамп – бизнесмен, то есть человек рациональный.

«Ради идей демократии и борьбы с Россией он не станет костьми укладываться. Поэтому, возможно, мы сможем договориться. С Камалой точно не получилось бы, как и с ее предшественником: там просто разговаривать было не с кем», – полагает политолог.

Отвечая на вопрос РИАМО о возможности отмены антироссийских санкций, Журавлев сказал, что зависит не от одного только Трампа, так как, даже при большинстве республиканцев в обеих палатах парламента, это требует определенной процедуры. Кроме того, по мнению эксперта, любое послабление санкций будет ровно настолько, насколько это выгодно США.

Трамп хочет оторвать Россию от Китая

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Как отметил в разговоре с РИАМО политолог Константин Калачев, ключевым в личности нового президента США является то, что ему 78 лет и он обладает психологией бизнесмена, поэтому хочет получить желаемый для себя результат максимально быстро.

По мнению эксперта, в сфере экономики Трамп может развязать новую торговую войну в мировом масштабе

«Он обещал обложить пошлиной в 60% весь импорт из Китая и в 10-20% – импорт из других стран. С одной стороны, он хочет оживить американскую экономику: американцы должны потреблять американское, а не китайское. С другой стороны, это новая торговая война, а она непредсказуема с точки зрения последствий и может дестабилизировать всю мировую экономику. Для России это, наверное, не хорошо. Мы связаны с Китаем, и если Китаю будет плохо, то и России будет плохо. И если мировой экономике будет плохо, России тоже будет нехорошо», – полагает Калачев.

Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, собеседник РИАМО выразил уверенность, что Трамп готов пойти на компромисс, но его видение такого компромисса может разойтись с российским.

«Российская позиция звучит так: сделайте, как мы хотим, и мы назовем это компромиссом. Трампа такое вряд ли устроит, и полной сдачи позиций по Украине не произойдет. Трамп не может допустить поражения Украины. Он может согласиться на плохой мир, при котором Украина откажется от Крыма и Донбасса, но точно не на все желания российского руководства. Потому что тогда это не сделка, это капитуляция», – считает эксперт.

Калачев также добавил, что Трамп хотел бы оторвать Россию от Китая, но получится ли это сделать – большой вопрос. При этом существует плохой для России вариант, при котором США и Китай смогут договориться между собой «за счет России».

«Китай угрожает американской экономике, а Россия – нет. Но есть Илон Маск как фактор, сдерживающий Трампа. Он на хорошем счету у китайского руководства, с председателем Си чуть ли не дружит. Автомобили Tesla на китайском рынке очень хорошо продаются и даже участвуют в госзакупках. Поэтому Маск может выступить в качестве посредника между США и Трампом», – полагает политолог.

В чем заключается мирный план Трампа по Украине

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Сразу после избрания Трампа The Wall Street Journal опубликовала материал с якобы обсуждаемой в окружении нового президента идеей по завершению российско-украинского конфликта.

Как написал бывший украинский политик Олег Царев, этот план состоит из следующих пунктов:

Нынешняя линия фронта замораживается, по всей протяженности объявляется демилитаризованная зона. Кто будет обеспечивать ее безопасность — не ясно, но один из собеседников газеты исключил задействование американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций.

Украина откажется от планов вступить в НАТО еще как минимум 20 лет.

За это США продолжат снабжать ее вооружениями.

Царев отметил, что этот план напоминает позицию, ранее озвученную будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Непонятно, что с санкциями. И еще, в случае реализации этого сценария очевидно, что полной демилитаризации Украины не будет. Возникает вопрос, что будет с денацификацией. С правами русских, Русской православной церкви, со статусом русского языка», – перечислил проблемы озвученной инициативы политик.

Что по поводу будущих отношений России и США думают россияне

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале любопытный опрос, спросив своих подписчиков, как победа Трампа отразится на ходе СВО.

По мнению подавляющего большинства (76%) из 6,6 тысячи проголосовавших, вероятнее всего, что ничего не изменится и Трамп будет «поддерживать войну на истощение и России, и Украины, и Европы».

Вариант, при котором новый президент США «нажмет на Украину и на Россию и заставит завершить СВО по линии фронта», набрал 12% голосов.

В то, что Трамп поможет победить России или Украине, верят, соответственно, по 6% и 4% респондентов.