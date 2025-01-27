Изменения в законах с 1 февраля 2025 года: контроль за мигрантами и индексация социальных выплат

В материале РИАМО читайте о том, какие изменения в законах вступят в силу с 1 февраля 2025 года.

В феврале в России проиндексируют пособия, маткапитал и пенсии, для мигрантов будет введен ряд ограничений, креативные индустрии станут отдельным сектором экономики, изменится порядок работы с трудными подростками. Об изменениях подробнее читайте в материале.

Индексация маткапитала и пособий при рождении ребенка

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С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют на 9,5%. Таким образом, размер маткапитала составит:

690,3 тысяч рублей на первого ребенка;

912,2 тысяч рублей на второго ребенка;

221,9 тысяч рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Если часть маткапитала семья уже потратила, то проиндексируется сумма остатка на те же 9,5%.

Кроме того, с 1 февраля размер свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%.

Вырастут ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Кроме того, теперь будет индексироваться ежемесячная компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, которая раньше была фиксированной. С 1 февраля такая выплата составит 10 950 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тысяч рублей.

Доплаты к пенсиям

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Традиционно в феврале вдвое увеличится пенсия для россиян, которым в январе исполнилось 80 лет. Ее размер составит почти 17,5 тысяч рублей.

В феврале пенсии еще раз проиндексируют до уровня фактической инфляции. В январе они были проиндексированы на 7,3%, в феврале рост будет еще на 2,2% - таким образом, выплаты увеличатся на 9,5%.

Кроме того, с 1 февраля проиндексируют пенсии летчикам и шахтерам. Ежемесячные надбавки положены им по закону № 155-ФЗ от 27 ноября 2001 года. Размер выплат в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда корректируется четыре раза в год.

Размер надбавки зависит от стажа и ежемесячного заработка.

Контроль за мигрантами: новый режим выдворения и запрет на женитьбу

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26 декабря 2024 года правительство России утвердило правила ведения реестра контролируемых лиц и доступа к этой информации. Речь идет об иностранных гражданах, подлежащих высылке. Закон начинает действовать с 5 февраля. По новым правилам, в реестр будут включены иностранцы, находившиеся в России нелегально, не выехавшие из страны либо не узаконившие пребывание и впоследствии высланные. Реестр будет работать на сайте МВД, а доступ к нему будет осуществляться по запросу.

В реестр включат фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, удостоверяющего личность мигранта. Информация об удостоверяющем личность документе будет скрыта от общего доступа. Данные реестра будут обновляться каждые 24 часа.

Кроме того, с 5 февраля по закону № 248-ФЗ от 8 августа 2024 года решения о выдворении мигрантов сможет принимать не только суд, но и полиция.

По этому же закону предусмотрена ответственность за оказание иностранному гражданину, включенному в реестр контролируемых лиц, запрещенных законом услуг. Граждане за это заплатят штраф в размере до пяти тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, юридические лица — до 500 тысяч рублей.

По закону № 260-ФЗ от 08.08.2024 в отношении мигрантов, которые не имеют законного основания находиться в России, наряду с депортацией и административным выдворением будет действовать режим высылки. В частности, им запрещается заключать браки, регистрировать бизнес, покупать недвижимость и машины, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги, они не смогут выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета.

Поддержка креативных индустрий

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5 февраля вступает в силу закон № 330-ФЗ от 08.08.2024. По нему креативные индустрии признаются отдельным сектором экономики, а занятые в этой сфере физлица и компании теперь могут претендовать на финансовую, имущественную, информационную поддержку.

Креативная индустрия предполагает экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативного продукта, который обладает уникальностью и экономической ценностью. Обычно это – кинематограф, архитектура и дизайн, IT-сектор создание игрушек и видеоигр, народное творчество и исполнительская деятельность.

Новая сфера будет находиться в ведомстве министерства экономического развития РФ.

Конфискат начнут передавать в собственность регионов

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Закон № 247-ФЗ от 8 августа 2024 года предполагает изменения в КоАП и разрешает передавать в собственность регионов конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения. Закон вступает в силу 5 февраля.

В перечень имущество, которое можно передавать, вошли бытовая химия, продовольствие и сельхозпродукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, лекарства и мебель. Список утвержден распоряжением правительства № 2503-р от 12.09.2024 г.

Региону смогут использовать имущество по назначению и оказывать гуманитарную помощь населению.

Изменения в работе с трудными подростками

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С февраля вступает в силу закон № 322-ФЗ от 08.08.2024 г. По нему в России создадут институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В работе с трудными подростками смогут принимать участие как наставники, так и благотворительные, добровольческие организации. Они будут включены в соответствующие реестры, которые будет формировать Министерство просвещения России. Чтобы попасть в эти списки наставники должны будут пройти специальную подготовку. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или опекуна.

Участвовать в этой работе не смогут иностранные агенты.

Увековечивание памяти погибших бойцов в списках училищ

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8 февраля вступает в силу закон № 386-ФЗ от 09.11.2024 г. По нему в перечень военно-учебных заведений, в которых увековечивают память погибших при защите Отечества бойцов, включены кадетские, суворовские и нахимовские училища, а также кадетские корпуса и школы. Имена погибших защитников нашей страны навечно занесут в почетные списки обучавшихся в этих учреждениях.

Кроме того, МЧС России будет вести учет погибших сотрудников и участвовать в установлении сведений о пропавших без вести и определит порядок издания книг памяти в системе министерства.