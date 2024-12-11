Инфляция в России: итоги 2024 года и прогнозы на 2025 год

Какова реальная инфляция в РФ по итогам текущего года и почему у каждого россиянина она будет отличаться от официальной, читайте в материале РИАМО.

Рост инфляции в России за последние годы стал реальным фактом экономической жизни страны. Однако по-прежнему подсчеты Росстата не удовлетворяют большинство граждан, которые уверены, что так называемая реальная инфляция гораздо выше официальной.

Инфляция от Росстата: информативна для ЦБ, но не ориентир для граждан

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«Для начала я бы сказал, что россиянам не стоит ориентироваться на обобщенную статистику по инфляции от Росстата. Для потребителей она не информативна, это больше ориентир для других структур», — отмечает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Так, для официальных ведомств резкое изменение цен на определенные продукты или товары не связанное с сезонными факторами является сигналом к тому, что в отрасли не всё в порядке, возможно, она нуждается в дополнительном регулировании. Анализирует официальные данные и Банк России, принимая решение по ключевой ставке. Так как Федеральная служба госстатистики мониторит цены на определенные товары и продукты через равные промежутки времени, то эти данные вполне информативны и релевантны, если используются таким образом, отмечает эксперт.

Инфляционные ожидания: что это и почему они важны

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Есть еще один статистически интересный показатель, который высчитывает инФОМ (социологическая организация, которая проводит общероссийские репрезентативные опросы населения по заказу регулятора, ред.), — это инфляционные ожидания населения. Россиян спрашивают, как они сами оценивают свою личную инфляцию и каков будет показатель роста цен, по их мнению, через год.

«Важно то, что данная статистика анализируется в разрезе финансового благополучия респондента, то есть дает ЦБ понять, какие именно группы населения в первую очередь страдают от роста цен. И то, что Эльвира Набиуллина в последний месяц часто говорит, что из-за роста цен под ударом оказались россияне без сбережений, выведено как раз из результатов этого опроса. Усредненная оценка инфляции респондентами, кстати, гораздо выше росстатовской и составляет 15,3% годовых. Однако и она является "средней температурой по больнице"», — комментирует Соловых.

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Личная инфляция точно будет отличаться от официальной

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Сопоставлять результаты обобщенных исследований с личными потребительскими расходами конкретного человека или семьи бессмысленно, поскольку каждый из нас закупает свою потребительскую корзину, которая может сильно отличаться от росстатовской.

«Поэтому, если средняя инфляция по России в декабре превысила отметку в 9% годовых, то в вашем личном случае она может быть на уровне и 15%, и 20% и 30% годовых. Так, моя личная инфляция точно выше официальной, что определяется теми продуктами и товарами, которые мною регулярно закупаются», — отмечает эксперт ИК Fontvielle.

Шринкфляция и скимфляция

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Соловых обращает внимание на то, что в последние пару лет производители активно прибегают к шринкфляции — это когда пачка сливочного масла начинает весить не 200 грамм, а 180 грамм или в пакет молока наливают не 1 литр, а 900 миллилитров.

«На ценах это не отражается, но по факту потребитель за одну и ту же сумму получает меньше товара», — подчеркивает он.

Еще одно явление, оптимизирующее расходы бизнеса, это скимфляция — когда производителем изменяется состав или технология в пользу сокращения расходов и, зачастую, ухудшения качества конечного продукта, объясняет эксперт.

Личная инфляция наименее защищенных категорий населения по итогам 2024 года превысит 20-25%

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Официальная инфляция, как правило, всегда ниже той, что на себе ощущают граждане, говорит ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Дело не в том, что кто-то накручивает цифры и искусственно снижает планку, а в том, что методика подсчета инфляции Росстата очень сложна, так как включает в себя более 500 параметров. А список покупок рядового гражданина все-таки ограничен меньшим числом позиций», — говорит он.

Официальная годовая инфляция на текущий момент превысила 9%, и последний месяц года традиционно считается месяцем трат и исполнением остатков выделенного госбюджета, так что снижения не предвидится. Показатель более чем вдвое выше таргета по инфляции.

Если подорожание «борщевого набора» почувствуют на себе все, то, к примеру, удешевление шин или оборудования, которое импортозаместили отечественные компании, ощутят не все. Таким образом уместнее говорить не о «реальной», а о личной инфляции, подчеркивает Расторгуев.

«Факт в том, что в первую очередь дорожают недорогие товары и товары и услуги первой необходимости. Таким образом, личная инфляция пенсионера будет выше, чем у представителя среднего класса, за счет роста коммунальных платежей и товаров первой необходимости, просто потому, что доля этих трат в бюджете пенсионера выше. Личная инфляция отдельных, наименее защищенных категорий населения по итогам года может превысить 20-25% (за счет роста тарифов ЖКХ, подорожания бензина и т.д.)», — полагает ведущий аналитик AMarkets.

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Реальная инфляция может превысить официальную по итогам 2024 года более чем в 4 раза

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«По прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России на конец года составит 8-8,5% годовых. Однако реальная инфляция вполне может уйти в район 30-35% годовых, что почти в 4 раза больше», — комментирует специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Такое несоответствие возникает из разных методик подсчета. Росстат, данными которого пользуется ЦБ, для расчета использует потребительскую корзину, которая содержит широкий спектр различных товаров, и подсчет роста этих розничных цен дает один результат. Но конкретные расходы каждого отдельного гражданина могут концентрироваться только на малой части позиций потребкорзины при полном отсутствии трат на другие позиции.

«В качестве примера можно взять продукты питания, которые составляют примерно 40% расходного бюджета среднестатистического россиянина, а значит, подорожание этого сегмента инфляционно отразится сильнее на большей части населения, и это дает другой результат. Более того, инфляция для различных групп населения также отличается. Например, молодые люди большую часть своего заработка тратят на образование, развлечения и туристические поездки, а люди пенсионного возраста на продукты питания и лекарства», — говорит Вавилов.

Какой будет инфляция в России в 2025 году

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ЦБ определяет уровень инфляции в 2025 году в 4,5-5% годовых при условии сохранения жесткой денежно-кредитной политики. При этом внешние санкции, валютные риски, дефицит кадров на рынке труда и рост бюджетных расходов нашего государства никто не отменял, напоминает Вавилов.

Глава крупнейшего банка страны Сбера Герман Греф считает, что, хотя инфляция в 2025 году и будет снижаться, но сохранится на уровне 6–7% годовых, что выше объявленного ранее 4% таргета, при сохранении тех же текущих условий и жесткой ДКП ЦБ.

Николай Вавилов, подводя экономические итоги текущего года и прогнозируя ситуацию в государственных финансах 2025 года, считает, что расчетные и реальные цифры инфляции будут зависеть от того, по какому сценарию пойдет развитие экономики в будущем году.