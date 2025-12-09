Индексация пенсий в 2026 году: сроки и суммы

Как будет проиндексирована пенсию с 2026 году и на что следует обратить внимание, читайте в материале РИАМО.

На данный момент известен размер индексации для страховых пенсий россиян в 2026 году — 7,6%. Прибавки по другим видам пенсионных выплат депутаты и чиновники пока называют прогнозными, оговариваясь, что в дальнейшем будут смотреть на динамику инфляции. Как будет проходить индексация пенсий в 2026 году, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

График повышения и проценты индексации пенсий в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

График повышения и проценты индексации в 2026 году выглядят следующим образом:

С 1 января людям повысят страховые пенсии на 7,6%. Речь о выплатах по старости, потере кормильца и по инвалидности.

С 1 февраля — увеличат социальные пособия, включая ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и ветеранам боевых действий, на 6,8%.

С 1 апреля — социальные пенсии на 6,8%.

С 1 августа — страховые пенсии работающим пенсионерам (максимальная прибавка в 2026-м — 470,28 рублей).

с 1 октября — военные пенсии на 4% через индексацию денежного довольствия.

На сколько повысят пенсию в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Обратим внимание, согласно ФЗ №152 от 24.06.2025 года («О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»), в 2026 году власти внесли поправки в свои оценки роста цен на 2026 год и повысили прогнозный показатель инфляции с 4,5% до 7,6%. Поэтому в расчеты, на сколько индексировать страховые пенсии в бюджете Соцфонда, заложены расходы, увеличенные на 7,6% — то есть ожидаемый уровень инфляции за 2025 год. Однако всем пенсионерам важно понимать, итоговый размер надбавки будет прописан в утвержденном бюджете Социального Фонда России. В теории если к концу года показатель официальной инфляции устремится вверх, то и индексацию могут прибавить. Напомним, в ноябре по данным Минэкономразвития показатель достиг 7,73%, причем еженедельная динамика роста цен этой осенью напоминает кардиограмму — то ускоряясь, то немного «притормаживая».

Кстати, есть пример, как страховые пенсии в текущем 2025 году власти сначала увеличили на 7,3%, то есть на показатель, заложенный в бюджете, который верстали в конце 2024 года. А затем в январе доиндексировали выплаты с поправкой на официальную инфляцию. В итоге индексация наиболее массовых страховых пенсий оказалась побольше — на 9,5%, исходя из роста цен прошлого года в статистике Росстата. Причем перерасчёт выплат по поручению главы государства провели задним числом — с 1 января. Повторится ли ситуация вновь — покажет динамика инфляции 2025 года. Пока по прогнозам Минэкономразвития, рост цен в текущем году остановится на уровне 6,8%.

Интересные факты об индексации пенсии в России

Фото - © Медиасток.рф

Любопытно отметить, что в ст.75 Конституции РФ сказано, что индексация пенсий и соцпособий гражданам РФ гарантирована, однако размер индексации по уровню инфляции отдельно не прописан, подчеркивает Андриевская. Поэтому то, на какой процент поднимут пенсии, фиксируется в законе о бюджете СФР. Из практики мы видим, что в последние годы страховые пенсии индексируют по-разному. К примеру, в кризисный 2022 год выплаты подняли на 19,46%, хотя инфляция по итогам 2021 года разгонялась до 8,39%. А в 2023 году прибавка была лишь 4,8%, тогда как инфляция, по данным Росстата, за предыдущий год ускорялась до 11,94%, что стало максимумом за последнюю пятилетку.

Другой интересный факт, который касается индексации, — вот уже два года власти планируют переход на двухэтапную схему повышения страховых пенсий. С 1 февраля — на размер инфляции предыдущего года, с 1 апреля, из расчёта доходов СФР. Однако ни в 2025 году, ни в наступающем 2026 году новую схему не введут. Об этом Минтруд сообщил в сентябре. Индексацию проведут с 1 января 2026 года, по оценкам чиновников, средние пенсии по старости увеличатся почти на 2 тысячи рублей и составят 27 100 рублей.

«Однако очевидно, что даже с индексацией в реальном выражении покупательная способность пенсионных выплат падает. Ведь наблюдаемая населением инфляция, по данным ЦБ (из опросов инФОМ), много выше официальной. К примеру, в октябре 2025 года — 14,1%. То есть индексация страховых пенсий окажется почти вдвое ниже ползущих вверх цен на товары, лекарства, услуги. А учитывая новое повышение НДС до 22% и «закручивание налоговых гаек» в его применении малым бизнесом, вряд ли инфляционные ожидания населения не вырастут дополнительно», — отмечает Андриевская.

В результате для получателей социальных и военных пенсий запланированная индексация выглядит еще печальнее, добавляет она.

Примеры прибавки страховых выплат для неработающих пенсионеров

Фото - © Медиасток.рф

В заключении эксперт привела примеры прибавки страховых выплат-2026 для самой большой категории — неработающих пенсионеров.

Так как страховые пенсии состоят из двух частей — базовой фиксированной выплаты и страховой части — повышение коснется обеих. с 1 января 2026 года фиксированная выплата составит 9 584,69 руб. (8 907,7 руб. + 7,6% = 9 584,69 руб.) Стоимость пенсионного балла повысится до 156,76 руб. (145,49 руб. + 7,6% = 156,76 руб.)

Допустим, у среднестатистического неработающего пенсионера накоплено за тридцать лет трудовой деятельности 100 баллов. В 2025 году он получает страховую пенсию в размере 23 456,7 руб. (8 907,7 руб. + 145,49 руб. х 100 баллов = 23 456,7 руб.).

После индексации выплата увеличится до 25 260,69 руб. (9 584,69 руб. + 156,76 х 100 баллов = 25 260,69 руб.).

Другой пример — прибавка к социальной пенсии, которую назначают людям, не накопившим баллы и стаж для страховой. В случае, если соцпенсия окажется меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, то ее «дотягивают» до этого показателя за счет соцдоплаты. Обычно обе части индексировали одинаково. Однако в 2026 году пенсии повысят на 7,6%, а доплаты зависят от ПМ, которые в целом по стране увеличат на 6,8%. Причём региональные власти сами решают, на сколько поднять ПМ. Поэтому в расчетах возможны нюансы, а итоговая индексация пенсий с соцдоплатами в рублях может оказаться меньше.

К примеру, пенсионер живёт в Московской области и получает страховую пенсию по инвалидности в размере 15 тысяч руб. Поскольку это меньше ПМ пенсионера в МО (16 600 руб. в 2025 году), то ему добавляют 1 600 рублей в качестве соцдоплаты. В итоге каждый месяц в 2025 году его выплата — 16 600 руб.

Согласно расчетам, с 1 января 2026 года пенсия человека вырастет до 16 140 руб. (15 000 руб. + 7,6% = 16 140 руб.). Выплата — до 1 708,8 руб. (1 600 руб. + 6,8% = 1 708,8 руб.). Суммарно расчётная пенсия увеличится до 17 848,8 руб. (16 140 руб. + 1 798,8 = 17 848,8 руб.), что на 1 248,48 руб. больше, чем в 2025 году.

Но проблема в том, что ПМ пенсионера в Московской области на 2026 год, согласно решению властей региона, назначен в размере 17 446 руб., то есть был проиндексирован только на 5,1%. Впрочем, ПМ-2026 у пенсионеров Подмосковья все равно выше федерального (16 288 руб.). Правда, итоговое повышение у человека из нашего примера будет на 402 руб. поменьше, чем рассчитанная с индексацией (17 848,8 руб.). Ведь на руки пенсионер с соцдоплатой в следующем году будет получать на уровне ПМ МО — 17 446 руб.