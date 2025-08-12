И хочется, и колется: какие товары Запад покупает у России, несмотря на санкции

Какова структура экспорта из РФ в США, Евросоюз и другие страны западной коалиции, читайте в материале РИАМО.

После начала СВО страны НАТО и их союзники ввели против России многочисленные санкции, в том числе в торговой сфере. Однако спустя три с половиной года Запад продолжает покупать российские товары, которым не может (или не хочет) найти замену — причем объемы этого импорта хоть и сократились, но по-прежнему весьма заметны.

Что Евросоюз покупает у России в 2025 году

Фото - © Сравнение импорта в ЕС из России по группам товаров (синий столбец — первый квартал 2021 года, желтый — первый квартал 2025 года). Слева направо: никель, природный газ, нефть, удобрения, железо и сталь/Официальный сайт ЕС, статистика Фото - © Импорт в ЕС из России (синяя кривая) и экспорт из ЕС в Россию (желтая кривая) с первого квартала 2021 года по первый квартал 2025 года/Официальный сайт ЕС, статистика

В мае 2025 года статистическая служба Европейского союза (Евростат) выпустила отчет о внешней товарной торговле ЕС по итогам первого квартала 2025-го. Отдельный раздел публикации посвящен торговле объединения с Россией, причем по всем показателям для сравнения с первым кварталом 2025 года приводится первый квартал 2021-го. Очевидно, таким образом европейские чиновники хотят показать, как изменились объемы и структура торговли ЕС с Россией за период проведения СВО (начавшейся в первом квартале 2022-го).

Итак, Евростат констатирует, что с 2022 года доля товаров из РФ в европейском импорте сократилась с 9,3% до 1,3%, а падение импорта из РФ составило 86%. Что касается денежного выражения, то в первом квартале 2022-го российский экспорт в ЕС составлял 63,09 миллиарда евро, а спустя четыре года — 8,74 миллиарда.

В структуре импорта из РФ Евростат выделяет пять ключевых групп товаров (в совокупности составляющих более 60% этого импорта):

никель;

природный газ;

нефть;

удобрения;

железо и сталь.

В каждой из этих групп доля РФ в европейском импорте сократилась, но в разной степени. Так, доля российской нефти на европейском рынке за четыре года снизилась с 28,74% до 2,01%, доля российского газа — с 39,04% до 18,19%, доля российского никеля — с 41,23% до 18,87%, доля российских железа и стали — с 18,28% до 7,71%, а вот доля российских удобрений изменилась незначительно — с 28,15% до 25,62%.

При этом в финансовом выражении за экспорт удобрений и природного газа в ЕС Россия в 2025 году получила больше денег, чем в 2021-м. Особенно это интересно в отношении газа: несмотря на более чем двукратное сокращение доли рынка, в первом квартале 2025 года Россия продала в Евросоюз «голубого топлива» на 4,49 миллиарда евро, в то время как в 2021-м — всего на 2,99 миллиарда.

Хотя в публикации Евростата не раскрываются другие статьи импорта из России, посмотреть на его полную структуру можно на портале TradingEconomics.com (где публикуется статистика, взятая из базы данных ООН Comtrade ) — правда, пока только за 2024 год.

Какие товары США продолжают покупать у России после начала СВО

Фото - © Фотобанк Лори

Согласно данным Comtrade, экспорт из России в США неуклонно снижается с 2021 года, когда он составил 30,8 миллиарда долларов. В 2022 году этот показатель упал вдвое (до 15,1 миллиарда), в 2023-м составил 4,9 миллиарда, в 2024-м — 3,27 миллиарда.

Главными статьями американского импорта из России являются удобрения (1,3 миллиарда долларов в 2024 году), платина (877 миллионов долларов) и обогащенный уран (652,5 миллиона долларов).

Какие товары покупают у России Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Пожалуй, самое внушительное сокращение импорта из России после начала СВО показала Великобритания: если в 2020-21 годах он составлял около 25 миллиардов долларов ежегодно, то в 2022-м упал до 6,86 миллиарда, а в 2023-м и 2024-м составил 353 и 467 миллионов долларов соответственно.

Как и раньше, главной статьей британского импорта из РФ остаются драгоценные металлы и камни (242,39 миллиона долларов в 2024 году).

Резкое сокращение импорта из РФ показали и две другие страны Британского Содружества — Канада и Австралия. Первая снизила закупки российских товаров с 1,71 миллиарда долларов в 2021 году до 61,2 миллиона в 2024-м, вторая — с 572 миллионов в 2022 году до 2,13 миллиона в 2024-м.

Сократили объемы импорта из России и азиатские союзники США — Япония и Южная Корея. Первая снизила импорт из РФ с 14,9 миллиарда долларов в 2022 году до 5,68 миллиарда в 2024-м, вторая за тот же период — с 14,8 миллиарда до 6,86 миллиарда. При этом обе страны остаются крупными импортерами российского ископаемого топлива. Япония в 2024 году закупила у России сжиженного природного газа (СПГ) на 3,62 миллиарда долларов, Южная Корея — угля на 2,28 миллиарда и СПГ на 1,4 миллиарда. Обе страны также активно приобретают у РФ рыбу и морепродукты, а Южная Корея — еще и алюминий с обогащенным ураном.