«Хезболла»: история движения, чем оно прославилось и каковы его цели

Что известно об одной из самых мощных военизированных организаций планеты, читайте в материале РИАМО.

Название ливанской организации «Хезболла» часто упоминается в прессе, и как правило в одном контексте – противостояния с Израилем. Учитывая всю историю движения, это неудивительно.

Когда и как возникла «Хезболла»

Фото - © Взрыв здания Корпуса морской пехоты в Бейруте, Ливан, 23 октября 1983 года/Wikipedia.org

Конкретной даты основания «Хезболлы» нет. Это движение, название которого переводится с арабского как «партия Бога», возникло из других шиитских движений в Ливане в период с 1982 по 1985 годы. Триггером появления «Хезболлы» стало вторжение Израиля в Ливан в 1982 году. С целью организовать сопротивление еврейскому государству правительство Ирана, где тремя годами ранее было свергнуто светское правительство и к власти пришел аятолла Хомейни, отправило в Ливан полторы тысячи бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Именно из шиитов, подготовленных иранцами из КСИР, при содействии местного духовенства и возникла «Хезболла».

Важной датой в истории движения считается 8 июня 1982 года, когда 50 шиитских бойцов атаковали израильскую колонну к югу от столицы Ливана, Бейрута, и сумели захватить бронеавтомобиль.

Помимо сопротивления израильтянам, бойцы «Хезболлы» активно участвовали и в гражданской войне в Ливане, продолжавшейся с 1975 по 1990 годы. Когда этот затяжной конфликт наконец закончился, движение отказалось разоружиться, как того требовали достигнутые договоренности и резолюция Совбеза ООН, и заняло южную часть Ливана на границе с Израилем. Этот регион является оплотом «Хезболлы» по сей день.

Эволюция и рост влияния «Хезболлы» в Ливане

Фото - © Сторонники «Хезболлы» празднуют конец израильской оккупации, 2000 год/Khamenei.ir

Начиная с 1990-х «Хезболла» начала трансформироваться из полуподпольной и чисто военной организации в политическую силу внутри Ливана. Так, в 1992 году движение впервые приняло участие в парламентских выборах, в результате получив восемь мест из 128 в законодательном органе. С тех пор этот результат держится примерно на одном уровне: в 2018-м он составил 12 мест, а в 2022-м – 13.

При этом влияние «Хезболлы» на парламент не исчерпывается количеством занимаемых кресел. Партийная жизнь Ливана отличается пестротой и разнообразием, поэтому партии вынуждены образовывать коалиции для формирования большинства. «Хезболла» (а точнее ее парламентская фракция, которая называется «Верность сопротивлению») состоит в «Альянсе 8 марта», куда входит также крупнейшая партия страны «Свободное патриотическое движение», стоящая на позициях христианской демократии и ливанского национализма. По итогам парламентских выборов 2018 года «Альянс 8 марта» получил 60% мест в парламенте (76 из 128), а в 2022-м несколько утратил позиции, ограничившись 47% мест (61 из 128). При этом в действующем кабинете министров Ливана объединение по-прежнему удерживает лидирующие позиции: к нему принадлежат 16 из 24 министров, из которых двое являются членами «Хезболлы».

Однако влияние движения на жизнь страны выходит за рамки легальной политики. «Хезболлу» нередко называют «государством в государстве»: у нее есть не только собственная армия, численность которой лидер движения Хасан Насралла в 2021 году оценил в 100 тысяч человек, но и собственные школы, больницы и СМИ.

Зона влияния движения в Ливане ограничена только расселением шиитского населения, которое сосредоточено в трех регионах страны: на юге, северо-востоке, а также в районе Бейрута.

Фото - © By Orthuberra at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Впрочем, «Хезболла» пытается заручиться поддержкой и других религиозных групп ливанского общества, и небезуспешно – аналитики отмечают симпатии к движению среди христиан.

Противостояние «Хезболлы» и Израиля

Фото - © РИА Новости

В 2000 году Израиль вывел свои войска из Южного Ливана, который оккупировал в течение 18 лет, опираясь в том числе на учрежденное там марионеточное Государство Свободного Ливана. Таким образом «Хезболла» одержала победу в затяжном конфликте, после чего популярность движения выросла.

С тех пор на ливано-израильской границе не прекращалось вялотекущее противостояние, закончившееся новым вторжением Израиля в Южный Ливан в 2006 году. Однако, в отличие от ситуации четвертьвековой давности, на этот раз израильская армия осталась ни с чем и через 34 дня боев была вынуждена отступить.

С тех крупных столкновений между сторонами не было, но в 2024 году Израиль, похоже, нацелился на третью попытку взять Южный Ливан под свой контроль. В частности, о том, что полномасштабная военная операция израильской армии против «Хезболлы» может начаться в ближайшее время, в сентябре 2024-го сообщила газета The Jerusalem Post.

Многие аналитики считают противостояние на ливано-израильской границе не самостоятельным конфликтом, а частью глобального столкновения Израиля и Ирана. С этой точкой зрения трудно не согласиться, ведь с момента своего основания «Хезболла» получает от шиитского Ирана более чем серьезную поддержку. Так, согласно информации, озвученной в 2018 году правительством США, исламская республика платит шиитскому движению 700 миллионов долларов в год.

Кто руководит движением «Хезболла»

Фото - © Генеральный секретарь «Хезболлы» Сайид Хасан Насралла, 2019 год/Khamenei.ir

На протяжении более чем 32 лет главой «Хезболлы» является ливанский религиозный деятель Хасан Насралла. Он занимает пост генерального секретаря движения, который достался ему после гибели его предшественника Аббаса аль-Мусави, убитого ракетным ударом с израильских военных вертолетов вместе со своей женой и пятилетним сыном 16 февраля 1992 года.

Помимо единоличного лидера, у «Хезболлы» существуют коллективные руководящие органы, куда также входят авторитетные религиозные деятели.

В чем заключается идеология и цели «Хезболлы»

Фото - © Музей сопротивления Хезболлы/РИА Новости

Изначально основанная как радикально шиитская организация, нацеленная на организацию исламской революции по образцу Ирана, «Хезболла» эволюционировала в сторону ливанского национализма и даже социализма, пытаясь привлечь на свою сторону другие группы населения Ливана лозунгами о социальной справедливости.

При этом антиизраильский характер движения остается неизменным – как и многие исламистские организации, такие как ХАМАС, «Хезболла» отказывает еврейскому государству в праве на существование (хотя и высказывает готовность защищать евреев как этническое меньшинство в мусульманском государстве, которое должно возникнуть на месте Израиля).

Какие государства признали «Хезболлу» террористической организацией

Фото - © Franco el estudiante. Собственная работа/Wikipedia.org

Некоторые страны считают «Хезболлу» террористической организацией. В частности, это:

Аргентина;

Австралия;

Австрия;

Бахрейн;

Великобритания;

Гватемала;

Германия;

Гондурас;

Израиль;

Канада;

Колумбия;

Литва;

Нидерланды;

ОАЭ;

Парагвай;

Сербия;

Словения;

США;

Чехия;

Эстония.

Отдельные страны, такие как Франция и Новая Зеландия, равно как и ЕС в целом, признают террористической организацией только военное крыло «Хезболлы».

В Китае и России движение террористическим не считается.