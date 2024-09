«Хезболла»: история движения, чем оно прославилось и каковы его цели

Название ливанской организации «Хезболла» часто упоминается в прессе, и как правило в одном контексте – противостояния с Израилем. Учитывая всю историю движения, это неудивительно.

Конкретной даты основания «Хезболлы» нет. Это движение, название которого переводится с арабского как «партия Бога», возникло из других шиитских движений в Ливане в период с 1982 по 1985 годы. Триггером появления «Хезболлы» стало вторжение Израиля в Ливан в 1982 году. С целью организовать сопротивление еврейскому государству правительство Ирана, где тремя годами ранее было свергнуто светское правительство и к власти пришел аятолла Хомейни, отправило в Ливан полторы тысячи бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Именно из шиитов, подготовленных иранцами из КСИР, при содействии местного духовенства и возникла «Хезболла».

Важной датой в истории движения считается 8 июня 1982 года, когда 50 шиитских бойцов атаковали израильскую колонну к югу от столицы Ливана, Бейрута, и сумели захватить бронеавтомобиль.

Помимо сопротивления израильтянам, бойцы «Хезболлы» активно участвовали и в гражданской войне в Ливане, продолжавшейся с 1975 по 1990 годы. Когда этот затяжной конфликт наконец закончился, движение отказалось разоружиться, как того требовали достигнутые договоренности и резолюция Совбеза ООН, и заняло южную часть Ливана на границе с Израилем. Этот регион является оплотом «Хезболлы» по сей день.

Начиная с 1990-х «Хезболла» начала трансформироваться из полуподпольной и чисто военной организации в политическую силу внутри Ливана. Так, в 1992 году движение впервые приняло участие в парламентских выборах, в результате получив восемь мест из 128 в законодательном органе. С тех пор этот результат держится примерно на одном уровне: в 2018-м он составил 12 мест, а в 2022-м – 13.

При этом влияние «Хезболлы» на парламент не исчерпывается количеством занимаемых кресел. Партийная жизнь Ливана отличается пестротой и разнообразием, поэтому партии вынуждены образовывать коалиции для формирования большинства. «Хезболла» (а точнее ее парламентская фракция, которая называется «Верность сопротивлению») состоит в «Альянсе 8 марта», куда входит также крупнейшая партия страны «Свободное патриотическое движение», стоящая на позициях христианской демократии и ливанского национализма. По итогам парламентских выборов 2018 года «Альянс 8 марта» получил 60% мест в парламенте (76 из 128), а в 2022-м несколько утратил позиции, ограничившись 47% мест (61 из 128). При этом в действующем кабинете министров Ливана объединение по-прежнему удерживает лидирующие позиции: к нему принадлежат 16 из 24 министров, из которых двое являются членами «Хезболлы».

Однако влияние движения на жизнь страны выходит за рамки легальной политики. «Хезболлу» нередко называют «государством в государстве»: у нее есть не только собственная армия, численность которой лидер движения Хасан Насралла в 2021 году оценил в 100 тысяч человек, но и собственные школы, больницы и СМИ.

Зона влияния движения в Ливане ограничена только расселением шиитского населения, которое сосредоточено в трех регионах страны: на юге, северо-востоке, а также в районе Бейрута.

Фото - © By Orthuberra at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0