Грабительские вакансии: как мошенники обманывают ищущих подработку россиян

Мошенники могут обманывать ищущих подработку россиян — об этом предупредили эксперты. Такие соискатели становятся легкими целями для злоумышленников, поскольку остро нуждаются в деньгах и неизбежно обращают внимание на предложения быстрого заработка. Аферисты, хорошо понимая психологию людей, используют этот интерес, привлекая жертв гарантиями быстрого и легкого дохода.

Чем люди, которые ищут работу, интересны мошенникам

Тематика работы и подработки всегда интересовала мошенников, говорит в беседе с РИАМО руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Публикуя такие объявления, злоумышленники стремятся украсть персональные данные и денежные средства жертв, а также привлечь новых сотрудников в call-центры и скам-команды.

«Нередко мы фиксируем сайты, которые имитируют набор сотрудников в различные компании — например, в службу доставки или такси. Безусловно, не все ресурсы для найма мошеннические», — говорит эксперт.

Сценарии на таких сайтах также варьируются: например, преступники могут получить доступ к конфиденциальным данным жертвы или даже требовать внести залог, чтобы трудоустроить жертву, отмечает Дмитрий Кирюшкин. Поиск подработки может быть актуальным вопросом для всех возрастов и полов, дополняет руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова.

Это означает, что у злоумышленников есть большая база потенциальных жертв, а вероятность найти доверчивого пользователя гораздо выше, чем, например, в нишевых схемах. Часто соискатели сами выходят на связь и готовы доверять «работодателю», что значительно упрощает мошенничество.

Какие мошеннические схемы на тему подработки встречаются в сети

Злоумышленники часто используют легенды, связанные с подработкой, как приманку в своих схемах, говорит в беседе с РИАМО руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. Например, известны разные скам-схемы с предложением якобы легкого заработка, заработка на инвестициях, цель которых — выманить деньги пользователей.

«Мошенники могут добавлять потенциальных жертв в тематические чаты в мессенджерах, где боты создают видимость активности. Также злоумышленники могут присылать пользователям в мессенджерах вместо стандартного текста голосовые сообщения, чтобы привлечь внимание», — рассказывает эксперт.

Кроме того, под видом предложений о работе могут распространяться вредоносные программы, отмечает Галов. Например, в 2025 году специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили кампанию, в которой под видом Android-приложения для удаленной работы распространяли вредоносную программу — троянец Mamont. Атакующие создали несколько сайтов, имитирующих карьерные страницы популярных сервисов доставки с предложением удаленной работы, выполнять которую, по «легенде», надо было в отдельном приложении.

«Если человек соглашался с условиями и заполнял анкету на сайте, в мессенджере с ним должен был связаться „менеджер“ и прислать приложение для работы. Однако на самом деле под видом легитимной программы пользователю присылали троянец», — отмечает специалист.

В апреле 2025 года мошенники искали жертв на должности ассистентов в отдел кадров, дополняет Мария Михайлова. От соискателя требовалось иметь верифицированный аккаунт на популярном российском интернет-сервисе объявлений. В задачи жертвы входила публикация на площадке вакансий, предлагаемых злоумышленниками. В конце «рабочего дня» мошенники обещали выплатить зарплату после перехода по ссылке и заполнения необходимых данных для перевода (данные карты и код из SMS). В итоге жертва теряла деньги.

«Также ранее встречались схемы, в которых потенциальной жертве необходимо было зарегистрироваться на „корпоративном сайте“. Через него осуществлялась работа и зачислялись деньги на внутренний счет», — рассказывает специалист.

Однако, чтобы вывести финансы со счета, пользователю необходимо было заплатить комиссию и ввести данные своей карты. В этом случае жертва не только теряла денежные средства, но и передавала персональные данные злоумышленникам.

Какие мошеннические схемы на тему подработки могут появиться в 2025 году

Уже сейчас мошенники эксплуатируют названия крупных брендов в предложениях о «подработке» или «работе» на фишинговых сайтах, в объявлениях или приложениях, говорит в беседе с РИАМО Мария Михайлова. В будущем злоумышленники могут быстрее и качественнее создавать контент для таких страниц, используя AI-технологии. Для правдоподобности мошенники могут проводить интервью с использованием технологий deepfake.

«Также могут использоваться и QR-коды для распространения предложений о работе от злоумышленников. Они могут быть наклеены как стикеры поверх реальных QR-кодов с предложениями о подработке — например, в коворкингах», — рассказывает эксперт.

Мошенники активно совершенствуют свои методы и широко используют инструменты искусственного интеллекта, дополняет GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. Например, с помощью ИИ они могут быстро и без значительных затрат собрать информацию о человеке, проанализировать его активность в социальных сетях и составить психологический портрет. На основе этих данных злоумышленники формируют персональное предложение с максимально привлекательными для жертвы условиями.

На кого направлены схемы мошенников на тему подработки

Схемы мошенников на тему подработки чаще всего нацелены на людей, которые ищут быстрый или временный заработок: студентов, подростков и людей в сложной финансовой ситуации, рассказывает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

«Опасность заключается не только в прямой потере денег, но и в краже личных данных, компрометации устройств через вредоносные программы, а также в вовлечении в незаконные действия (например, отмывание средств). В итоге, жертва рискует как своими деньгами, так и безопасностью личной информации», — отмечает собеседник РИАМО.

Потенциальные жертвы аферистов — люди в поисках быстрых денег, но не готовые на противоправные действия, а таких большинство, дополняет руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. И чем в более сложной финансовой ситуации находится человек, тем проще на него воздействовать.

Как защититься от схем мошенников на тему подработки

При поиске подработки, прежде чем предпринимать какие-либо действия, требуется обязательно проверить данные о компании, от имени которой поступило предложение, говорит Александра Шмигирилова. К такой информации относятся официальный сайт, контактные данные, отзывы сотрудников, сведения о трудоустройстве по договору и его условиях, а также другие базовые параметры.

«Во время общения с представителем работодателя необходимо соблюдать осторожность и не разглашать о себе больше сведений, чем требуется на первоначальном этапе. Передавать личные данные рекомендуется только после подписания официального трудового договора», — советует специалист.

Кроме того, не следует переходить по ссылкам — за исключением тех, что размещены на официальном сайте компании, — и вносить предварительные взносы. Если же платеж неизбежен, необходимо обязательно указать его назначение — это позволит впоследствии оспорить транзакцию в судебном порядке.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, важно быть внимательными в сети, критически оценивать входящие предложения по трудоустройству или заработку и соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, не вводить конфиденциальные данные (в том числе логины и пароли от личных аккаунтов) по просьбе якобы потенциальных работодателей, проверять сайт, прежде чем ввести на нем конфиденциальные данные, и использовать защитные решения, заключает Дмитрий Галов.