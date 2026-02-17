Финансовые продукты для бизнеса: на чем экономят предприниматели в феврале 2026-го

Выберу.ру: Интерес к кредитованию у бизнеса достиг минимального уровня за 2 года

Высокие ставки, выросший НДС и новая налоговая реальность заставили бизнес кардинально пересмотреть отношения с банками. Предприниматели массово отказываются от кредитов, замораживают депозиты и ищут способы сэкономить на эквайринге. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская проанализировала для РИАМО структуру спроса на банковские продукты в начале 2026 года и выяснила, на чем бизнес экономит, а за чем выстраивается в очередь.

Кредиты ушли в минус: бизнес предпочитает «жить на свои»

С начала 2026 года налоговый пресс с новой силой давит на малый и средний бизнес, а крупные компании продолжают бороться за каждый процент рентабельности в условиях дорогих кредитов. Ставки по корпоративным займам банки снижают неохотно: в январе-феврале средний уровень процентов по-прежнему превышает 20–22% годовых, что на 4–6 процентных пункта выше ключевой ставки ЦБ (15,5%).

Результат закономерен: интерес к кредитованию падал весь четвертый квартал 2025 года, а в январе 2026-го достиг минимального уровня за два последних года. За первую декаду февраля ситуация не изменилась. По подсчетам «Выберу.ру», количество онлайн-запросов на кредиты от бизнеса сократилось в 1,7 раза по сравнению с январем прошлого года — просадка спроса составила почти 44%.

«Конечно, начало года традиционно не сезон для кредитов, но текущее охлаждение беспрецедентно. Сейчас кредитами интересуются лишь 15,3% предпринимателей, хотя год назад каждый четвертый бизнес подбирал заемные средства» Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Среди причин — не только высокие ставки, но и выжидательная позиция: компании хотят понять, как скажутся на экономике индексация НДС и рост тарифов ЖКХ. Адаптироваться к новым реалиям, не увеличивая долговую нагрузку, — тактика, которую выбрало большинство.

РКО обгоняет кредитование: зачем бизнесу новые счета

На фоне кредитного затишья неожиданно вырос спрос на расчетно-кассовое обслуживание (РКО). В январе-феврале 2026 года новым расчетным счетом интересовались почти 16% представителей МСБ и предпринимателей. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 18%, то есть падение минимально, и РКО уверенно обходит кредитование.

«Меняя банк или открывая новый счет, бизнес не только экономит на комиссиях. Часто за этим стоит оптимизация структуры бизнеса, цель которой — не переплачивать налоги или продолжать работу после изменения законов» Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Яркий пример — микрофинансовые организации. С 1 марта 2026 года МФО обязаны выдавать онлайн-займы с использованием биометрии, но технологической базы для этого у многих нет. В результате компании спешно перерегистрируются в микрокредитные компании (МКК), для которых требование вступит в силу на год позже. И попутно подбирают новое РКО под изменившуюся структуру.

Эквайринг — абсолютный лидер спроса: каждый хочет сэкономить на комиссиях

Самым востребованным банковским продуктом у бизнеса второй год подряд остается эквайринг. В январе-феврале 2026 года на него пришлось порядка 68% всех запросов на услуги банков. Годом ранее этот показатель составлял 54%.

«Очевидно, что бизнес по-прежнему стремится экономить на банковских комиссиях, — констатирует Андриевская. — Особенно когда сравнивают 1,5–2% с транзакций в одних банках с 5% в других. Разница напрямую влияет на рентабельность».

В условиях, когда каждый процент на счету, предприниматели готовы менять банк ради более выгодных условий приема платежей. Эквайринг стал не просто услугой, а инструментом выживания.

Депозиты рухнули в четыре раза: свободных денег у малого бизнеса нет

Традиционно в эпоху высоких ставок крупный бизнес активно использует банковские депозиты для размещения свободных средств. Но малый и средний бизнес в начале 2026 года показал обратную динамику: интерес к вложениям упал в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Сейчас доля запросов на депозиты от предпринимателей не превышает 0,2%, тогда как в январе 2025-го было 0,67%. Вывод эксперта неутешителен: из-за роста расходов на все у МСБ резко сократился объем свободных денег.

«В текущих реалиях малый бизнес и предприниматели, в отличие от населения, не переключились на стратегию сберегать. Часть средств просто ушла в серую зону, часть — съедена возросшими издержками», — поясняет Андриевская.

Банковские гарантии и ВЭД: точки роста на фоне стагнации

На общем депрессивном фоне выделяются два продукта, показавших положительную динамику. Банковскими гарантиями предприниматели в 2026 году интересуются на 26% чаще, чем год назад. Хотя в абсолютных цифрах доля запросов не превышает 1,5%, тренд показателен.

«Рост онлайн-спроса на гарантии связан с тем, что предприниматели всеми путями пытаются включиться в госзакупки или получить субподряд в бюджетных структурах. Альтернативы работать с государством у многих просто нет, а доля государства растет практически во всех секторах экономики» Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Еще один любопытный момент — взрывной интерес к внешнеэкономической деятельности. В отдельные месяцы 2025 года и в январе-феврале 2026-го количество запросов на банковское сопровождение ВЭД превышало сумму всех остальных — по РКО, кредитам, гарантиям, депозитам и эквайрингу вместе взятым. Переход на параллельный импорт и поиск новых зарубежных партнеров заставляют бизнес активно осваивать международное направление, несмотря на все сложности, резюмирует Андриевская.