Финансовая перезагрузка: как изменится инвестиционный климат для россиян в 2026 году

Как изменится инвестиционный климат для россиян в 2026 году

Какую финансовую стратегию выбрать в 2026 году — ПДС или ИИС, читайте в материале РИАМО.

2025 год стал для финансового рынка России годом адаптации к дорогим деньгам и новой налоговой реальности. Но уже в 2026 году ожидается кардинальная смена тренда: высокие ставки уйдут в прошлое, заставляя граждан переходить от простого хранения денег в банках к системным долгосрочным инвестициям. Эксперты называют этот период переходом от стратегии «переждать» к стратегии осознанного приумножения капитала, где ключевую роль будут играть государственные программы и снижение ставок.

Год сбережений и «дорогих денег»: итоги 2025 года

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

2025 год останется в памяти россиян как период дорогих кредитов и вынужденной осторожности, констатирует директор инвестиционного управления НПФ ГАЗФОНД ПН Юрий Мишуков. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на борьбу с инфляцией, привела к «запредельно» высоким ставкам. В этой ситуации доминирующей моделью поведения граждан стала сберегательная. Банковские вклады, несмотря на постепенное снижение доходности, оставались основным и самым понятным инструментом для сохранения средств. Кредитная активность, напротив, заметно охладилась — ипотека и потребительские займы стали менее доступными.

Параллельно в полной мере заработали масштабные изменения в налоговом законодательстве, главным из которых стало введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Это не только увеличило фискальную нагрузку на высокие доходы, но и заставило многих задуматься о легальных способах ее оптимизации. Граждане стали активнее интересоваться инструментами, позволяющими получать налоговые вычеты, что стало одним из драйверов роста интереса к инвестиционным продуктам, отмечает эксперт.

Прорыв года: ПДС становится универсальным инструментом

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

На этом фоне одним из ключевых событий 2025 года является качественная трансформация программы долгосрочных сбережений (ПДС), уверен Мишуков. Если изначально она воспринималась в основном как пенсионная альтернатива, то за прошедший год начала формироваться как универсальный инструмент финансового планирования с горизонтом от 15 лет.

Переломным моментом стало то, что участники программы впервые на практике получили реальные налоговые вычеты по своим взносам, а также государственное софинансирование, подчеркивает эксперт. Это укрепило доверие к механизму и продемонстрировало его осязаемую выгоду.

«Количество клиентов заметно выросло, в том числе за счет массового сегмента, а доходность продемонстрировала устойчивость благодаря диверсифицированной структуре портфелей и длинному инвестиционному горизонту», — говорит директор инвестиционного управления НПФ ГАЗФОНД ПН.

Таким образом, 2025 год можно охарактеризовать как год перенастройки финансовых ожиданий, когда граждане, откладывая крупные покупки, начали активнее присматриваться к долгосрочным и налогово-эффективным способам распоряжения средствами.

2026: год долгосрочных стратегий и дешевых денег

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Если 2025-й был годом адаптации, то 2026-й, по мнению аналитиков, станет временем действия. В качестве основного макроэкономического драйвера выступит ожидаемый активный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Банк России может осуществить от четырех до шести снижений ключевой ставки в течение года, считает Мишуков.

«Это будет постепенно снижать привлекательность депозитов и стимулировать переток средств в инвестиционные и накопительные инструменты», — говорит он.

Можно предположить, что граждане, привыкшие к высоким гарантированным процентам, будут вынуждены пересматривать свои стратегии в пользу более рискованных, но и потенциально более доходных активов.

ПДС как основа личной финансовой устойчивости

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

В этой новой реальности роль программы долгосрочных сбережений, по прогнозам, еще более усилится. Система налоговых вычетов будет работать в штатном режиме, позволяя возвращать в семейный бюджет до 52–60 тысяч рублей в год (в зависимости от ставки НДФЛ плательщика). Государственное софинансирование, добавляющее до 36 тысяч рублей в год за регулярные взносы, сделает программу еще привлекательнее для системных накоплений.

«Ожидается кратный рост объемов средств в программе и расширение круга ее участников. ПДС все в большей степени будет выполнять роль базового инструмента финансового планирования для граждан 30–50 лет, ориентированных на стабильность и предсказуемый результат», — отмечает Мишуков.

Оживление фондового рынка и новые инструменты

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Параллельно снижение ставок оживит и классический фондовый рынок, уверен директор инвестиционного управления НПФ ГАЗФОНД ПН. По мере удешевления денег будет расти интерес к облигациям федерального займа (ОФЗ) и корпоративным облигациям, а также к акциям российских компаний. Предприятия, которые откладывали первичные публичные размещения (IPO) в период дорогого финансирования, получат стимул вернуться к этим планам, что пополнит рынок новыми интересными активами.

По мнению Мишукова, дополнительными факторами трансформации рынка станут:

Развитие ИИС-3: Новый тип индивидуального инвестиционного счета продолжит набирать популярность как альтернатива для более опытных инвесторов, готовых к большей самостоятельности.

Рост интереса к цифровым финансовым активам (ЦФА): Этот рынок будет постепенно структурироваться и привлекать капитал.

Внедрение цифрового рубля: Пилотные проекты и первые реальные кейсы использования цифровой валюты Центробанка начнут менять платежную экосистему.

Финансовая стратегия-2026: ПДС или ИИС — что выбрать инвестору

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В условиях новой финансовой реальности ключевым для граждан станет выбор стратегии: переход от модели «переждать» к системному накоплению требует осознанного подхода к инструментам.

Программа долгосрочных сбережений позиционируется как базовая, консервативная опора. Она хорошо подходит для большинства граждан, кто не хочет глубоко погружаться в тонкости рынка, но стремится к регулярным накоплениям с гарантированными налоговыми выгодами и господдержкой.

«Для большинства ПДС становится базовым элементом долгосрочных сбережений, который позволяет сочетать инвестиционный доход, государственное софинансирование и налоговые вычеты», — говорит Мишуков.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), особенно в его новой модификации (ИИС-3), остается инструментом для более подготовленных инвесторов, хорошо разбирающихся в рынке ценных бумаг и готовых тратить время на самостоятельное управление портфелем.

«Его эффективность зависит от выбранной стратегии, чаще всего — сочетания облигаций для стабильности и акций для роста, — но при этом сохраняются рыночные риски», — указывает эксперт.