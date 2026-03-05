Еврейский заговор: каковы планы Израиля на Ближнем Востоке и почему это невыгодно США

Действительно ли американо-израильский союз не так крепок как кажется и может ли он развалиться, читайте в материале РИАМО.

США или Израиль: кто на самом деле был инициатором атаки на Иран

2 марта самый влиятельный американский журналист Такер Карлсон выпустил видео, в котором высказал мнение относительно начавшейся двумя днями ранее военной операции США и Израиля против Ирана. По словам Карлсона, единственным выгодоприобретателем в этой ситуации является еврейское государство, в то время как Штаты всего лишь пошли на поводу у своего ближневосточного партнера.

Подобная точка зрения в США очень популярна. Как мы уже писали, ее высказывали и другие авторитетные блогеры. Среди прочего, они ссылаются на слова госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что американцы знали о готовящемся ударе Израиля и о том, что ответный удар Ирана будет нанесен по американским военным в регионе. В этой ситуации Вашингтону якобы оставалось только выбирать, дожидаться ли иранского ответа или атаковать первыми вместе с Израилем, чтобы уменьшить свои будущие потери.

В результате президенту США Дональду Трампу пришлось отвечать на вопрос, действительно ли власти еврейского государства вынудили его атаковать Иран. Американский лидер заявил, что это он «мог вынудить» Израиль, а решение принял после переговоров с иранцами, на которых «почувствовал», что те могут ударить первыми. Впрочем, критики Трампа ему не поверили, решив, что президент просто пытается придумать более благовидную для себя версию.

Такер Карлсон, как и другой консервативный блогер Ник Фуэнтес, задались вопросом, почему власти США даже не озвучивают третий возможный вариант – запретить Израилю наносить удар по Ирану под угрозой прекращения американской военной помощи, от которой Тель-Авив критически зависит.

По словам Карлсона, подобные отношения между Израилем и Штатами сложились давно. Последним лидером в Белом доме, разговаривавшим с еврейским государством с позиции силы, был Джон Кеннеди в начале 1960-х. Карлсон напомнил, что тогда американский лидер высказался против разработки Израилем собственного ядерного оружия и потребовал допустить на израильские ядерные объекты инспекторов из США. Через несколько месяцев Кеннеди убили, а его преемник Линдон Джонсон оказался намного сговорчивее, предоставив еврейскому государству всю необходимую помощь.

Каков план Израиля на Ближнем Востоке

По мнению Карлсона, главная задача Израиля – устранить всех сколько-нибудь опасных противников на Ближнем Востоке. В их число входит не только Иран, но и благополучные арабские государства Персидского залива (не считая Ирак, уже «обработанный» США с подачи Израиля). Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Их совокупное население – 60 миллионов человек, а экономическое влияние благодаря запасам энергоносителей огромно.

Как известно, по всем этим странам начал бить Иран в рамках ответа на американо-израильскую атаку. Карлсон уверен, что данные удары абсолютно отвечают интересам Израиля, позволяя достичь сразу двух целей: во-первых, ослабить сами это государства, а во-вторых, показать, что Америка не может их защитить, и тем самым разорвать их союзнические отношения со Штатами. Журналист считает, что стратегической целью Израиля является также уход США из региона, причем максимально позорный, чтобы никому не пришло в голову звать их туда вновь.

По мнению Карлсона, ничего общего с интересами Америки это не имеет, так как арабские страны Персидского залива куда важнее для Штатов, чем Израиль. Последний же относится к США «с презрением» и даже не скрывает этого.

Карлсон также показал в своем видео фрагмент выступления бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявившего, что «Турция становится новым Ираном». По мнению журналиста, это доказывает, что в случае сокрушения режима в Тегеране еврейское государство быстро переключится на Стамбул как на следующего конкурента своей региональной гегемонии.

Любопытно, что слова Карлсона отчасти повторил 4 марта посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

«Сейчас все мусульманские страны поддерживают нас. Потому что они знают, что следующей целью после нас станут они сами. <...> Следующей целью после Ирана являются Турция и Катар», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

В похожем ключе высказался в беседе с «Лентой.ру» британский политолог Даниэль Леви, сын барона Майкла Леви. По его мнению, разрушение иранской государственности само по себе ударит по многим странам региона.

«На самом деле Израиль стремится к государственному краху: хаосу, фрагментации, фактическому исключению Ирана из регионального уравнения, что приведет к дестабилизации Ирака, Турции, стран Персидского залива, а также Афганистана и Пакистана. Израиль находится достаточно далеко, чтобы пожинать плоды, пока соседние страны находятся в состоянии хаоса», – считает эксперт.

Леви также уверен, что главная цель еврейского государства – установление региональной гегемонии, которую не сможет оспорить ни одно государство Ближнего Востока. Эксперт полагает, что в случае успеха в войне с Ираном Израиль может даже попытаться создать ближневосточный аналог НАТО.

«Израиль открыто говорит о своем союзе с ОАЭ, Индией и Эфиопией. В новой реальности он может включить в этот треугольник остальную часть Персидского залива — Саудовскую Аравию и Катар, которые должны принять новый расклад сил», – спрогнозировал эксперт.

Может ли разрушиться союз США и Израиля

Несмотря на открытую критику Израиля влиятельными консервативными блогерами в США, пока никаких признаков ослабления связи между еврейским государством и Штатами не наблюдается. Это заставляет критиков данного союза говорить о прямом подчинении властей в Вашингтоне маленькой ближневосточной стране – вплоть до того, что Трамп опасается за свою жизнь в случае «неповиновения». По мнению Ника Фуэнтеса, контроль Израиля за внутриамериканской политикой осуществляется через влиятельных еврейских политиков и бизнесменов с американским гражданством, таких как Ларри Эллисон, Мириам Адельсон и Ларри Финк, а также через могущественные еврейские организации в США. Любопытно, что такой подход пока не разделяется большинством единомышленников Фуэнтеса – по всей видимости, опасающихся говорить о евреях в целом из-за возможных обвинений в антисемитизме. К примеру, Такер Карлсон постоянно подчеркивает, что его критика направлена не на евреев и даже не на еврейское государство, а конкретно на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Фуэнтес же считает подобные оговорки замалчиванием истинного положения дел.

В целом ситуацию с внутриамериканской оппозицией союзу США и Израиля прекрасно иллюстрирует случай, произошедший в конгрессе США 5 марта: ветеран-морпех пришел на заседание сената и начал выкрикивать, что «никто не хочет воевать за Израиль», но был жестко скручен и вынесен охраной. Сейчас на этого морпеха похожи все сторонники движения MAGA, испытывающие огромное разочарование в администрации Трампа, но бессильные на нее повлиять.