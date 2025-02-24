Экономики под угрозой: какие из ведущих стран мира зависят от импорта энергоносителей, а кто живет «за свой счет»

Как обстоят дела с нефтью, газом, углем и другими источниками энергии в главных государствах планеты, читайте в материале РИАМО.

Производство и потребление электроэнергии – пожалуй, два важнейших показателя уровня развития любого современного государства. Однако далеко не у всех мировых экономических лидеров достаточно собственных энергоресурсов, чтобы не опасаться за свое процветание в условиях растущей глобальной нестабильности.

Из чего производят первичную энергию

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Первичная энергия – это форма энергии, которая содержится в природе и еще не была искусственно преобразована человеком. Именно источники первичной энергии играют важнейшую роль в мировой энергетике. Они бывают возобновляемыми и невозобновляемыми.

К первым относятся:

Солнце;

ветер;

вода;

биомасса;

земные недра (как источник геотермальной энергии).

Вторые включают в себя:

ископаемое топливо (нефть, природный газ, каменный уголь);

минеральное топливо (натуральные уран и торий, используемые в атомной энергетике).

В настоящее время ископаемое топливо в качестве источника первичной энергии находится вне конкуренции. На картинке ниже хорошо видно, что уголь, нефть и газ остаются «тремя китами» мировой энергетики, а возобновляемые источники, несмотря на наилучшую динамику роста (+16% с 2016 по 2021 годы), по-прежнему занимают незначительную долю в мировом энергопотреблении.

Ниже рассмотрим ведущие экономики мира по соотношению производства и потребления основных видов первичной энергии.

Добыча и потребление нефти в топ-10 экономик мира

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В 2023 году, по данным британского Энергетического института, изложенным в «Статистическом обзоре мировой энергии», мировая добыча нефти достигла рекордного исторического уровня – более 96 миллионов баррелей в день. При этом потребление нефти также установило новый рекорд, превысив 100 миллионов баррелей в день.

В таблице ниже рассмотрим, каковы данные по добыче и потреблению нефти в топ-10 мировых экономик. Страны приведены по уменьшению размера ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), по данным Международного валютного фонда (МВФ) на 2024 год.

Данные по добыче нефти в Японии, Германии и Франции взяты с сайта Управления энергетической информации США. Все остальные данные – из «Статистического обзора мировой энергии».

Страна Добыча нефти в 2023 году (в тысячах баррелей в день) Потребление нефти в 2023 году (в тысячах баррелей в день) 1. Китай 4 198 16 658 2. США 19 358 20 246 3. Индия 728 5 544 4. Россия 11 075 3 647 5. Япония 2,6 (за октябрь 2024 года) 3 380 6. Германия 33 (за октябрь 2024 года) 2 032 7. Бразилия 3 502 3 271 8. Индонезия 638 1 816 9. Франция 11 (за октябрь 2024 года) 1 430 10. Великобритания 715 1 381

Таким образом, из первой десятки мировых экономик только Россия и Бразилия добывают больше нефти, чем потребляют. В США это соотношение примерно 1:1, а вот у остальных стран потребление намного превышает добычу. В Великобритании – примерно в 2 раза, в Индонезии – в 3, в Китае – в 4, в Индии – почти в 8, в Германии – в 62, во Франции – в 130, в Японии – в 1 300.

Добыча и потребление газа в топ-10 экономик мира

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Данные по добыче газа в Японии и Франции взяты с сайта Управления энергетической информации США. Все остальные данные – из «Статистического обзора мировой энергии».

Страна Добыча газа в 2023 году (в миллиардах кубических метров) Потребление газа в 2023 году (в миллиардах кубических метров) 1. Китай 234,3 404,8 2. США 1 035,3 886,5 3. Индия 31,6 62,6 4. Россия 586,4 453,4 5. Япония 2 92,4 6. Германия 3,8 75,7 7. Бразилия 23,4 30 8. Индонезия 64,3 45,4 9. Франция - 33,9 10. Великобритания 34,5 63,5

Как мы видим, из стран первой десятки положительный баланс добычи и потребления газа – только у США, России и Индонезии. У Бразилии он близок к паритету, Китай, Индия и Великобритания потребляют примерно в 2 раза больше, чем добывают, а вот у Японии и стран ЕС и здесь наблюдается огромный дисбаланс.

Добыча и потребление угля в топ-10 экономик мира

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Как и в случае с нефтью, по глобальной добыче и потреблению угля в 2023 году были установлены новые рекорды (в первом случае – 179 эксаджоулей, во втором – 164).

Все данные взяты из «Статистического обзора мировой энергии».

Страна Добыча угля в 2023 году (в эксаджоулях) Потребление угля в 2023 году (в эксаджоулях) 1. Китай 93,10 91,94 2. США 11,84 8,20 3. Индия 16,75 21,98 4. Россия 9,21 3,83 5. Япония 0,02 4,54 6. Германия 0,92 1,83 7. Бразилия 0,10 0,57 8. Индонезия 15,73 4,32 9. Франция - 0,18 10. Великобритания 0,01 0,18

Уголь – единственный из трех главных источников первичной энергии, который Китай производит больше, чем потребляет. При этом поражают и объемы китайской угольной промышленности: как по добыче, так и по потреблению на КНР приходится больше половины всего мирового объема.

Стоит отметить и колоссальную роль угля в азиатских экономиках вообще. К примеру, в 2023 году потребление угля в Индии превысило совокупный объем потребления данного энергоресурса в Европе и Северной Америке вместе взятых. От угля серьезно зависит даже Япония. Правда, если у Индии потребление угля превышает добычу примерно на треть, то у Японии и здесь наблюдается куда более существенный дисбаланс.

Помимо Китая, положительный баланс добычи и потребления угля зафиксирован также в России, США и Индонезии.

Что касается Великобритании и Франции, то там от угля практически отказались. А вот в Германии вклад этого энергоресурса в экономику намного более заметен.

Производство и потребление энергии из возобновляемых источников в топ-10 экономик мира

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Данные взяты с сайта Управления энергетической информации США.

Страна Производство первичной энергии из возобновляемых источников в 2023 году (в квадриллионах британских тепловых единиц) Потребление первичной энергии из возобновляемых источников в 2023 году (в квадриллионах британских тепловых единиц) 1. Китай 10,833 10,544 2. США 8,437 8,256 3. Индия 1,526 1,613 4. Россия 0,746 0,668 5. Япония 1,164 1,143 6. Германия 1,191 1,278 7. Бразилия 2,437 2,559 8. Индонезия 0,377 0,417 9. Франция 0,55 0,393 10. Великобритания 0,638 0,77

Любопытно, что производству первичной энергии из возобновляемых источников (а также «прочих источников», куда не входят рассмотренные выше ископаемые и минеральные источники) абсолютным лидером в мире является Китай. Это также тот редкий вид первичной энергии, где Китай потребляет меньше, чем производит.

В целом среди стран G20 возобновляемые источники уступают невозобновляемым по объему генерируемой электроэнергии. Исключение составляют Германия, где на возобновляемые источники приходится чуть больше половины выработки электричества, а также Канада и Бразилия. В двух последних главный источник электроэнергии – вода: на гидроэлектростанции там приходится, соответственно, 58% и 60% общей электрогенерации. В других странах G20 доля гидроэнергетики составляет максимум 22% (в РФ – 17%).

Производство и потребление ядерной энергии в топ-10 экономик мира

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Данные взяты с сайта Управления энергетической информации США.

Страна Производство ядерной энергии в 2023 году (в квадриллионах британских тепловых единиц) 1. Китай 4,448 2. США 8,099 3. Индия 0,572 4. Россия 2,299 5. Япония 0,85 6. Германия 0,068 7. Бразилия 0,151 8. Индонезия 0 9. Франция 3,318 10. Великобритания 0,32

По производству ядерной энергии (ее потребление, согласно данным Управления энергетической информации, в каждой стране равно производству) уверенно лидируют США. Россия – на четвертом месте, уступая Китаю и Франции. А вот Германия, у которой еще работают последние реакторы перед полным закрытием АЭС, выглядит на этом фоне очень бледно.

Единственная страна из топ-10 мировых экономик, у которой нет АЭС, – Индонезия.

Какие страны потребляют энергии больше, чем производят

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Данные взяты с сайта Управления энергетической информации США.

Страна Производство первичной энергии в 2023 году (в квадриллионах британских тепловых единиц) Потребление первичной энергии в 2023 году (в квадриллионах британских тепловых единиц) 1. Китай 126,567 161,897 2. США 102,782 93,691 3. Индия 21,463 36,209 4. Россия 59,916 32,703 5. Япония 2,12 16,107 6. Германия 2,91 10,183 7. Бразилия 10,909 10,322 8. Индонезия 18,8 10,514 9. Франция 3,894 8,438 10. Великобритания 3,766 6,449

Если говорить об общем производстве и потреблении первичной энергии, то из первой десятки государств мира по объему экономики самостоятельно обеспечивают свои потребности только четыре: США, Россия, Бразилия и Индонезия. Хуже всего дела у Японии, у которой потребление превышает производство в 7,6 раза (у Германии, для сравнения, «всего» в 3,5 раза).

В целом соотношение производства и потребления первичной энергии по странам мира хорошо иллюстрирует эта картинка (зеленым выделены «самодостаточные» государства, а красным – «зависимые»):

Фото - © Based on U.S. Energy Information Administration

Как видим, самый проблемный регион – Евросоюз, чья экономика полностью зависит от импорта энергоносителей. Кроме того, бурное развитие Китая и Индии в этом отношении также находится под угрозой.