Джаз (не) для всех: как слушать сложную музыку и к чему это может привести

Джаз зародился в самом начале ХХ века. С тех пор он мало кого оставляет равнодушным. Одни его обожают, другие — считают непонятным, странным и сложным. Тем не менее количество джазовых фестивалей по всему миру растет. Недавно такой впервые прошел во Фрязине.

Вместе с Союзом композиторов Евразии и «Газпромнефть — смазочные материалы», выступившими организаторами, разобрались, что особенного в джазе, как научиться его слушать и почему его советуют выбирать даже врачи и психологи.

Не понимать, а чувствовать

Председателем жюри стал Игорь Бриль — народный артист РФ, автор первого учебного пособия по джазу в стране и профессор Российской академии музыки им. Гнесиных. Его часто называют первопроходцем этого жанра в России. Музыкант вспоминает, что впервые услышал джазовый аккорд в 12 лет, и с ним «что-то случилось в тот момент». Тогда появилась мечта жизни — стать отличным джазменом. И Игорь Бриль стал не просто отличным, а одним из лучших в современном мире.

За свою карьеру Игорь Бриль научил сотни музыкантов играть джаз, но главное — понимать глубокий смысл этого искусства. Мы спросили у него, как в этом направлении разобраться новичку или тому, кто безуспешно пытался.

«Нужно слушать как можно больше разных джазовых композиций и исполнителей. Просто очень много слушать. И однажды вы почувствуете, именно почувствуете, что такое джаз. Это происходит по-разному: у кого-то достаточно быстро, у других — спустя время. Но в итоге вы приобретете ощущение, которое вас никогда не трогало раньше. И это счастье»

Предлагаем незамедлительно начать выполнять эти рекомендации и послушать джазовую композицию в исполнении Игоря Бриля.

Лекарство от депрессии

Участие в фестивале, который прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», приняли артисты от 7 лет до 21 года. Кто-то из них поет в этом жанре, а кто-то — исполняет музыку на различных инструментах. Милане Кириловой 10 лет, девять с половиной из которых она поет. «Помню, как включила ей песню „Я на солнышке лежу“, и в какой-то момент Милана начала „мурчать“ мелодию — точно в такт», — вспоминает мама юной артистки. Через 2,5 года Милана стала заниматься вокалом уже профессионально.

Педагоги, оценив вокальные данные девочки, рекомендовали родителям выбрать именно джазовое направление. Хоть оно и считается высшей математикой в мире музыки. Совет оказался крайне полезным.

«Джаз — это свобода, в нем нет никаких рамок. Такую музыку можно исполнять на чем угодно, а не только на саксе или фортепьяно, как считают многие. Хочешь сыграть что-то из Баха или Моцарта в джазовом стиле? Тоже никаких проблем! За это я и люблю джаз больше всего»

Сейчас Милана учится в Московской академии джаза, посещая занятия семь дней в неделю. Джаз очень требователен к артистам. Но упорный труд всегда приносил плоды: в списке побед Миланы награды на всероссийских, международных конкурсах и даже мировой рекорд — в 9 лет вокальный диапазон будущей звезды был признан самым широким среди сверстников. Он составил 7 октав и 3 ноты, то есть «растянулся» на все клавиши фортепьяно!

Джаз действительно является одним из самых сложных музыкальных направлений. Это отмечают не только исполнители, но и слушатели. Однако психологи и ученые считают, что именно такую музыку стоит выбирать. Существует целый ряд научных исследований, свидетельствующих о том, что джаз снимает стресс и даже помогает бороться с депрессий. Дело здесь далеко не в мажорных мотивах — у джаза особый ритм, где каждая нота как будто старается догнать другую. Такие мелодии резонируют почти со всеми биоритмами организма человека и замедляют бета-волны, провоцирующие тревогу и волнение. Поэтому во время музыкотерапии очень часто «прописывают» именно джаз.

Выбор интеллектуалов

Согласно другим исследованиям, люди, предпочитающие джаз или классическую музыку, обладают более высоким уровнем интеллекта. Одно из таких было проведено в Эдинбурге. В нем приняли участие 36 тысяч человек. Шотландские ученые пришли к таким выводам: фанаты рэпа имеют высокую самооценку, любители поп-музыки отличаются честностью, инди выбирают интроверты, а джаз и классическую музыку — люди с высоким интеллектом.

История Дарьи Сытник полностью подтверждает эти данные. Она пришла в джаз в 11 лет — поступила на эстрадно-джазовое отделение во Фрязинскую детскую школу искусств. Сейчас она уже студентка отделения музыкального искусства и эстрады РАМ им. Гнесиных.

Этим летом Дарья стала одной из трех стобальниц по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) во всем Фрязине. Главной целью при поступлении была, конечно, Гнесинка, а планом «Б» — факультет пиара и рекламы в одном из столичных вузов. Благодаря высоким баллам выбор у нее был действительно большой. К счастью, воспользоваться им не пришлось.

«Мне всегда нравилась живость джаза: если говорить языком профессионалов — позиция звукоизвлечения, когда связки работают в среднем режиме и можно использовать различные приемы, включая академическое и народное пение. Джаз — это настоящая свобода действия»

Вокальных и инструментальных приемов в джазе множество, а самый главный — импровизация. Именно во время нее музыкант может продемонстрировать навык игры на главном «инструменте» — мозге, ведь, импровизируя, артист изобретает мелодию прямо во время выступления.

В джазе не только девушки

У этого музыкального направления — порядка 40 поджанров. Сумасшедше динамичный бибоб, «качевый» свинг, лиричный и отрешенный кул-джаз, авангардный криэйтив, жизнерадостный и танцевальный джаз-фанк — перечислять можно долго. Здесь каждый может найти свое.

Тринадцатилетний Илья Халимов — обладатель коричневого пояса по тхэквондо, а еще — отличного музыкального слуха. Поэтому новые приемы он изучает и на уроках игры на саксофоне. Оба увлечения у него появились пять лет назад. «Спорт для здоровья, а музыка — для души», — объясняет Илья. Душа юного саксофониста, кстати, предпочитает мелодичный джаз.

«Саксофон привлек меня своей сложностью. Его звучание мне понравилось сразу же, как услышал впервые. Оно похоже на грозу или шелест листвы. Многие думают, что джаз — это обязательно быстрая и веселая музыка, но это не так. Он может быть медленным, мелодичным, тягучим. Моя любимая песня — Angel Eyes в исполнении Мэтта Денниса. Она именно такая. Мне кажется, это одна из самых красивых джазовых композиций»

Восьмилетний Родион Крылов полюбил джаз за другое — за его живость и ритмичность. По словам юного музыканта, он напевал каждую услышанную песню, как только научился говорить, а в детском саду — стал получать сольные партии на всех утренниках.

Год назад Родион поступил на эстрадно-джазовое отделение. Преподаватели подтвердили — у мальчика талант и взаимная любовь со сценой. Но пока что юноша не готов посвятить себя только вокальному искусству. Он также ходит на тренировки по кигбоксингу, занятия по игре на форпетьяно, сольфеджио, а в будущем мечтает стать машинистом поезда. Еще одной его мечтой, кстати, был диплом на первом джазовом фестивале во Фрязине, и она сбылась.

«Я расплакался прямо на сцене, когда сказали, что я победил. До сих пор не верю. Мама говорила, что у меня все получится, а я все не верил. Что для меня джаз? Это что-то очень веселое. Вот слушаешь, и хочется танцевать»

Это не просто музыка

Звукорежиссер Фрязинской детской школы искусств Константин Игнатов начал увлекаться джазом в юности. Однажды на уроке фортепьяно он сыграл мелодию по-своему — украсил парой собственных аккордов. Преподаватель консервативной школы импровизацию не оценил. «Учительница сказала: „Это неуважение к автору. Нужно играть так, как говорят тебе ноты. Никак иначе“. Это было мое последнее занятие. С тех пор я погрузился в джаз. Это был восьмой класс общеобразовательной школы».

С каждым годом он влюблялся в джаз все сильнее. Но у Константина Игнатова была еще одна страсть. Поэтому после школы он поступил одновременно в эстрадно-джазовую студию и технический институт. Там он узнал, что такое сочетание интересов далеко не редкость.

«Мой преподаватель в студии говорил, что джаз — это не музыка, а образ мышления. Потом я понял, о чем он. Когда слишком увлекаешься этим направлением, навык импровизации развивается во всех сферах. Мозг будет работать в этом ритме — быстро, креативно, неординарно. За свою долгую жизнь я встречал много хороших технарей и музыкантов. Почти всегда это были одни и те же люди»

У ученых есть объяснение и этому. По их словам, мозг джазового музыканта устроен иначе. Во время импровизации в голове одновременно работают две системы: одна отвечает за воображение, а другая — за концентрацию. В иных ситуациях они функционируют по очереди, в зависимости от того, какая в данный момент приоритетнее. В случае с импровизацией выбор сделать сложно — мелодия изобретается прямо в момент выступления. Поэтому мозг джазмена, как правило, нейропластичнее, чем у других. Благодаря этому их мышление отличается особой гибкостью.

Объединяя страны и сердца

Об объединяющей силе искусства сказано и написано много, но джаз в этом контексте занимает особое место. Он изначально появился в результате синтеза двух совершенно разных культур — африканской и европейской, а за время существования приобрел много других национальных оттенков. Эта музыка будто создана для того, чтобы показать всю красоту мира, дружбы и любви.

Музыкант, мультиинструменталист и президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин считает джаз одним из самых интернациональных направлений, хоть и отмечает, что в каждой стране он свой.

«Джаз, безусловно, помогает объединять не только людей, но и целые страны, континенты. Если говорить о России, то мы подготовили программу развития джаза в нашей стране, в рамках которой будем образовывать молодых композиторов и поддерживать старшее поколение. У нас много прекрасных музыкантов, которые не знакомы широкой аудитории, а они достойны огромной сцены, публики, внимания»

Первый джазовый фестиваль во Фрязине объединил несколько сотен участников, но двоих — особенно. Иван Козлов — бывший воспитанник Фрязинской детской школы искусств и нынешний вокалист Ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Молодой человек сделал предложение своей девушке прямо на сцене. «Здесь я начинал свой творческий путь, и мне показалось логичным и символичным начать семейную историю тоже здесь», — объяснил музыкант. Конечно, невеста Ивана сказала «да».

Наверняка еще через 100 лет джаз станет сложнее, разнообразнее и непонятнее для широкой публики, но кое-что точно останется неизменным — сила, с которой он влияет на судьбы отдельных людей и целых поколений.