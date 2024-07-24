Доступ восстановлен: что известно о новейшей европейской ракете Аriane 6

Подробности о том, что известно о ракете-носителе Ariane 6 и ее характеристиках, читайте в материале РИАМО.

9 июля на космодроме в Куру (Французская Гвиана) успешно состоялся запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 — об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA). Сам запуск в ESA назвали восстановлением европейского доступа к космосу. Подробности о том, что известно о ракете-носителе Ariane 6 и ее характеристиках, читайте в материале РИАМО.

Когда была запущена ракета Ariane 6

Об успешном запуске ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома в Куру в ESAсообщили 9 июля. Запуск прошел без происшествий: ракета успешно вывела на орбиту высотой 600 километров группу спутников, среди которых были аппараты частных компаний, космических агентств, исследовательских учреждений и университетов. По данным агентства, запуск произошел в 23:06 по московскому времени.

«Запуск совершенно новой ракеты происходит нечасто, и успех не гарантирован. Мне выпала честь стать свидетелем этого исторического момента, когда новое поколение семейства Ariane стартовало — успешно — и фактически восстановило европейский доступ к космосу», — заявил гендиректор ESA Йозеф Ашбахер.

Первый полет, обозначенный как VA262, был демонстрационным. Его цель — показать возможности и мастерство Ariane 6 в преодолении земного притяжения и работе в космосе. К слову, в день запуска ракеты-носителя жители целого ряда российских регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили о том, что видели в небе необычный яркий объект, вокруг которого расходились круги.

О подобном явлении также сообщали жители Белоруссии и Украины. Некоторые пользователи предполагали, что загадочным объектом в небе могла быть та самая ракета-носитель Ariane6, запущенная с космодрома в Куру.

Как создавалась ракета Ariane 6

Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости

Решение о начале разработки Ariane 6 было принято на заседании Совета ESA на уровне министров в декабре 2014 года. Основной мотивацией этого решения было сохранение лидерства Европы на быстро меняющемся рынке услуг коммерческих запусков, а также удовлетворение потребностей Европы в независимости в доступе к космосу и его использовании. Роль ESA в разработке Ariane 6 заключается в надзоре за процессом закупок и ответе за архитектуру всей системы запуска. Промышленные предприятия по всей Европе отвечают за создание ракеты-носителя и ее компонентов.

Большой нож: характеристики и боевое применение зенитного комплекса «Тунгуска»>>

Что известно о ракете Ariane 6

Фото - © Ariane 6 / HTM Technologies

Ariane 6 — это новая ракета из семейства европейских ракет Ariane, которая заменила Ariane 5. Она имеет модульную и универсальную конструкцию, что позволяет запускать миссии как на низкую околоземную орбиту, так и в дальний космос. Ariane 6 будет доступна в двух вариантах: Ariane 62 с двумя ускорителями и Ariane 64 с четырьмя ускорителями.

Ariane 62 может вывести полезную нагрузку весом около 4,5 тонн на геостационарную орбиту или 10,3 тонны на низкую околоземную орбиту. Ariane 64 может вывести полезную нагрузку весом около 11,5 тонн на геостационарную орбиту и 21,6 тонны на низкую околоземную орбиту. Высота ракеты составляет более 60 метров, а вес при запуске с полной полезной нагрузкой достигает почти 900 тонн, что примерно равно полутора пассажирским самолетам Airbus A380.

Разработкой Ariane 6 занимается ESA в сотрудничестве с промышленной сетью из нескольких сотен компаний в 13 европейских странах, возглавляемой генеральным подрядчиком Ariane Group. Французское космическое агентство CNES отвечает за строительство, эксплуатацию и обслуживание космодрома Ariane 6 на европейском космодроме во Французской Гвиане.

Ariane 6 может запускать различные типы грузов на широкий спектр орбит, включая грузы для наблюдения Земли, телекоммуникации, метеорологии, научных исследований и навигации. Полезная нагрузка может включать небольшие спутники весом менее 200 килограмм, которые могут быть прикреплены к основной полезной нагрузке, что позволяет объединять несколько миссий в одном запуске.

Это стало возможным благодаря специальным адаптерам, разработанным в рамках программы Европейского космического агентства (ESA), направленной на создание доступных возможностей для запуска небольших спутников. Услуга совместного запуска малых спутников под названием «Multiple Launch» предлагает малым компаниям экономичные варианты доступа к быстро развивающейся космической индустрии.

Самоходка по‑французски: на что способна САУ Caesar и есть ли аналогичное оружие у России>>

Из чего состоит Ariane 6

Фото - © Скриншот

Ariane 6 состоит из трех основных частей: двух или четырех ускорителей, а также основной и разгонной ступеней, которые вместе образуют центральное ядро ракеты. На начальном этапе полета Ariane 6 в движение приводятся основная ступень и твердотопливные ракетные ускорители. Основная ступень работает на жидком топливе, используя двигатель Vulcain 2.1, который является усовершенствованной версией двигателя Vulcain 2, использовавшегося в Ariane 5. Дополнительную тягу при старте обеспечивают ускорители P120C.

Разгон ракеты Ariane 6 осуществляется с помощью двигателя Vinci, который способен многократно включаться и работает на криогенном жидком кислороде и водороде. Это позволяет ракете достигать различных орбит в рамках одной миссии, что увеличивает количество полезной нагрузки, которую она может доставить. Разгонный блок обычно включается несколько раз, чтобы достичь нужных орбит. После отделения полезной нагрузки происходит последнее включение и маневр для вывода разгонного блока с орбиты и уменьшения количества космического мусора.

Обтекатель Ariane 6, разделяющийся на две половины в верхней части ракеты, будет иметь два размера: 20-метровый и укороченный 14-метровый варианты. Оба варианта имеют диаметр 5,4 метра и изготовлены из углеродного волоконно-полимерного композита. Обтекатель защищает спутники от тепловых, акустических и аэродинамических нагрузок при выходе в открытый космос.

Не спрятаться, не скрыться: как российские авиабомбы ОДАБ-500 уничтожают противника на Украине>>

Как и откуда запускали ракету Ariane 6

Запуск Ariane 6 был осуществлен с нового космодрома во Французской Гвиане, расположенного в четырех километрах к западу от космодрома Ariane 5. Основными сооружениями являются здание для сборки пусковой установки, передвижной портал и стартовая площадка. Европейский космодром занимает площадь 170 гектаров, из которых 18 гектаров занято зданиями.

Его расположение оптимально: открытое море на севере и востоке и город Куру в 17 километрах от него, что минимизирует ограничения в плане безопасности полетов. Кроме того, космодром находится всего в пяти градусах к северу от экватора, что позволяет запускать ракеты на восток, получая максимальную выгоду от вращения Земли, увеличивая характеристики полезной нагрузки для любой ракеты — гораздо больше, чем из более северных или южных мест.

Здание для сборки пусковой установки имеет высоту 20 метров, длину 112 метров, ширину 41 метр и расположено в одном километре от зоны запуска. В этом здании производится горизонтальная сборка ракеты и подготовка к отправке в зону запуска. Передвижной портал представляет собой полностью оборудованную мобильную металлическую конструкцию высотой 90 метров и весом 8200 тонн, которая перемещается по рельсам.

Этот портал весит более восьми миллионов килограммов, что делает его почти на тысячу тонн тяжелее Эйфелевой башни — эквивалент более чем 1600 слонов. Передвижной портал оснащен платформами для работы с ракетой на стартовой площадке. Эта конструкция удерживает и защищает Ariane 6 до тех пор, пока не будет убрана перед запуском.

Стартовая площадка для Ariane 6 уходит вниз на 28,5 метров от уровня ракеты и имеет ширину 200 метров. Для ее строительства потребовалось столько бетона, сколько хватило бы для заполнения 67 олимпийских бассейнов, что составляет примерно 167 500 кубических метров. В состав стартовой площадки входит 700-тонный стальной стартовый стол для поддержки ракеты. Стальные дефлекторы направляют огненные струи ракеты при старте в отводные туннели под стартовым столом. Также на площадке установлены четыре молниезащищенные мачты и водонапорная башня для систем шумоподавления.

ТРК «Точка‑У» или советский «Скарабей»: как применяется и чем опасен ракетный комплекс>>