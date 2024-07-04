Большой нож: характеристики и боевое применение зенитного комплекса «Тунгуска»

Российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине впервые удалось уничтожить боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» — об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Поразить технику удалось подразделениям группировки войск «Север». Подробности о характеристиках и боевом применении ЗРПК «Тунгуска» читайте в материале РИАМО.

Когда ЗРПК «Тунгуска» приняли на вооружение

Фото - © РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22 «Тунгуска» — это наследник знаменитой «Шилки», комплекса, включающего четыре огромных зенитных автомата, который в США прозвали «резаком». «Тунгуска», принятая на вооружение сухопутных войск Советского Союза 8 сентября 1982 года и ставшая одним из самых известных зенитных комплексов в мире, на Западе получила не менее зловещее прозвище — Hatchet (с англ. «Большой нож»).

Это название самоходный комплекс получил далеко не просто так: дело в том, что темп стрельбы двух зенитных автоматов ЗРПК близок к пяти тысячам выстрелов в минуту. Этого хватит, чтобы буквально «распилить» самолет или вертолет на дистанции в пару километров. В то же время огромные пушки «Тунгуски» калибром 30 мм — это ее последняя линяя защиты перед авиацией.

Главным же оружием комплекса служат управляемые ракеты, которые доработали в последней и самой современной версии ЗРПК. Их отличительной чертой стала боевая часть из заостренных стальных прутьев: те на огромной скорости вылетают из контейнера и способны пробивать обшивку всех без исключения самолетов.

Характеристики ЗРПК «Тунгуска»

Согласно данным из открытых источников, боевая масса зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска» составляет 34 тонны. Экипаж боевой машины — четыре человека, а ее дизельный двигатель V12 мощностью в 710 лошадиных сил способен развивать скорость до 65 км/ч. Как правило, батареи прикрытия включают 6-8 комплексов «Тунгуска».

Наряду с более продвинутыми ЗРПК «Панцирь» комплексы «Тунгуска» способны защищать армейские объекты во время военных действий, а также прикрывать стратегически важные объекты.

Последняя версия «Большого ножа» получила не только улучшенное вооружение, но и переработанную радиолокационную станцию (РЛС). Благодаря ей у «Тунгуски» есть возможность обнаруживать цели на дистанции более чем в десять километров, а также поражать их на расстоянии до восьми километров. Причем потенциальными целями комплекса, наряду с самолетами и вертолетами противника, могут быть крылатые ракеты, которые большинство зарубежных комплексов просто не в состоянии поразить.

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Какое вооружение есть у ЗРПК «Тунгуска»

Фото - © РИА Новости

Уникальная черта зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска» — способность устраивать так называемую «огненную стену», когда в режиме автоматической стрельбы ЗРПК ежесекундно отправляет к цели 80 снарядов. При этом каждый из них движется со скоростью, на 150 километров превышающую максимальную скорость пассажирского авиалайнера.

При этом, как и легендарный «предок» — ЗСУ 23-4 «Шилка» — «Тунгуска» может использоваться в том числе для наземных операций. «Шилку» советские военные активно применяли во Вьетнаме и Афганистане, а «Тунгуска» унаследовала от нее всю осколочно-фугасную составляющую, при помощи которой можно уничтожать здания любых размеров.

Два автомата ЗРПК способны выпустить весь свой боекомплект всего за 25 секунд и этого хватит, чтобы превратить строение с укрывшимся там противником в груду обломков. Согласно данным из открытых источников, вооружение «Тунгуски» состоит из восьми зенитных управляемых ракет 9М311 с дальностью пуска до восьми километров, а также двух автоматических 30-мм пушек 2А38, способных делать пять тысяч выстрелов в минуту. Их боекомплект составляет 1935 снарядов.

Характеристики «Тунгуски» долгое время оставались засекреченными, а экспортировались лишь версии с заниженной дальностью обнаружения целей и стрельбы. Поставки ЗРПК были жестко регламентированы, однако в 2019 году Мьянма неожиданно приобрела комплексы на Украине — единственный раз за всю свою историю.

Что известно о применении ЗРПК «Тунгуска» в зоне СВО

10 августа 2023 года пресс-служба Минобороны России сообщила, что экипажи самоходных ЗРПК «Тунгуска-М1» эффективно обеспечивают защиту российских подразделений от воздушных средств Украины. Как отметили в военном ведомстве, эти комплексы разработаны для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку в районе позиций российских войск.

Кроме того, комплексы способны сбивать украинские ракеты. По словам командира боевой машины ЗРПК «Тунгуска-М1», дальность системы — до десяти километров. Специалист производит наводку и доводит ее до цели, чтобы удар был точным. Дежурство осуществляется ежедневно, при этом экипажи комплексов «Тунгуска-М1» работают на передовых позициях.

А год спустя, 3 июля, в пресс-службе Минобороны России рассказали, что военным удалось впервые уничтожить боевую машину ЗРПК «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Малые Проходы, Липцы и Старица Харьковской области.

Кроме того, Вооруженные силы России смогли отразить контратаку группы центра сил спецопераций «Восток» и поразить 140 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, восемь пикапов, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

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