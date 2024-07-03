ВС РФ впервые уничтожили «Тунгуску» ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Малые Проходы, Липцы и Старица Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Также Вооруженные силы России смогли отразить контратаку группы центра сил спецопераций «Восток».
Кроме того, военным удалось впервые уничтожить боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска».
Еще были поражены 140 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, восемь пикапов, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.
ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.