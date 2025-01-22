Денежные переводы незнакомцам: как можно случайно стать пособником террористов

В материале РИАМО читайте о том, какие переводы с банковской карты на другие счета могут быть опасными и как поступать, чтобы случайно не стать пособниками террористов.

Почему опасно переводить деньги незнакомцам

Фото - © РИА Новости

Часто происходит так, что у продавца не работает терминал либо его вовсе нет, в автобусах до сих пор есть случаи переводов оплаты проезда на карту водителю, переводы делают на карты благотворительных фондов, и все эти случаи – это переводы денег малознакомым и вообще незнакомым людям.

Совершая такие переводы, по сути, вы действуете на свой страх и риск. В любой момент есть шанс стать участником противоправных действий. Вас могут обвинить в даче взятки, например, если тот, кому вы переводите деньги, является сотрудником какого-либо ведомства.

Еще хуже случаи, если перевод денег становится финансированием терроризма. Даже благая цель помочь одинокой матери ребенка-инвалида или поучаствовать в сборе средств на лечение ребенка может быть опасной, и в итоге счета окажутся принадлежащими террористическим организациям.

Ситуации, которые могут вызвать подозрение, описаны Главным управлением региональной безопасности Московской области:

Перевод средств на счета, связанные с лицами или организациями, которые находятся под санкциями или подозреваются в финансировании экстремизма.

Благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют прозрачных данных о целях сбора и о том, куда идут деньги.

Использование криптовалют или других труднодоступных для отслеживания платежных систем без понимания их конечного назначения.

Сумма при этом значения не имеет. Поэтому бдительным и внимательным стоит быть всегда.

Что считается финансированием терроризма

Фото - © РИА Новости

При этом, конечно, не каждый переведенный незнакомцам рубль становится опасным. Согласно статье 205.1 Уголовного кодекса РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности. Максимальным наказанием за финансирование терроризма является пожизненное лишение свободы.

То есть одного перевода денег недостаточно. Для того, чтобы стать фигурантом уголовного дела, у человека должен быть прямой умысел и четкое осознание того, что деньги идут на финансирование терроризма. А значит, должны быть неопровержимые доказательства такого умысла, то есть свидетели, переписка, конкретные намеренные действия и прочее.

Простой перевод на карту продавца на фермерском рынке ничем покупателю не грозит. Опять-таки в случае, если не будет доказано, что эти действия направлены на финансирование терроризма.

Как не стать преступником при переводе денег

Фото - © Медиасток.рф

Чтобы не стать соучастником террористов и частью подозрительных схем, нужно в первую очередь проверять информацию о получателе платежа. Если продавца на рынке проверить быстро сложно, то благотворительную организацию можно отследить в реестре Минюста РФ, и переводить деньги лучше крупным организациям, у которых открыты все финансовые отчеты.

Не стоит переводить деньги через соцсети и мессенджеры, где часто сообщают о сборах на нужды жителей Курской области, на лечение, помощь участникам СВО. Если хотите помочь, лучше делать это лично или через проверенные официальные фонды.

При переводах пользуйтесь официальными платформами. При покупке товаров всегда лучше выбирать способ оплаты через кассовый терминал, а при переводе указывать назначение платежа. За оплату товаров и услуг требуйте чеки.

Лучше всего избегать онлайн-переводов на счета незнакомцев.

Что делать, если вы уже перевели деньги подозрительным людям

Фото - © Фотобанк Лори

Если вы уже совершили перевод, но вам что-то показалось подозрительным, то можно обратиться в банк и попросить проверить транзакцию. Если что-то будет не в порядке, перевод можно успеть остановить и обратиться в полицию.

При подозрении на то, что вы перевели деньги террористам, не паникуйте и ничего не скрывайте. Лучше пойти в полицию и все честно рассказать. Если вы будете действовать добросовестно, к уголовной ответственности вас не привлекут. По закону гражданин, совершивший преступление, предусмотренное статьей 205.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным сообщением органам власти или иным способом способствовал предотвращению либо пресечению преступления, которое он финансировал и (или) совершению которого содействовал, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Никого не сажают в тюрьму только за факт перевода денег. Всегда проводится расследование и сбор доказательств, поэтому законопослушным гражданам бояться нечего.