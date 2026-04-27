Демографический кризис в ЕС: что ждет европейские страны к 2100 году

Почему население ЕС сократится на 53 млн человек к 2100 году

Согласно прогнозу Евростата, с 2025 до 2100 года население Евросоюза сократится на 11,7% – с нынешних 451,8 миллиона человек до 398,8 миллиона.

Изменится также возрастная структура населения. Так, доля европейцев в возрасте от 0 до 19 лет сократится с нынешних 20% до 17%, а доля тех, кому от 20 до 64 лет, упадет с 58% до 50%.

А вот доля возрастного населения значительно вырастет. Причем если жителей в возрасте от 65 до 79 лет в процентном соотношении станет ненамного больше (17% вместо 16%), то доля европейцев, которым 80 лет и больше, увеличится на целых 10% (с 6% до 16%).

Наглядно эти перемены можно увидеть на картинке ниже (голубым цветом выделена категория европейцев в возрасте от 20 до 64 лет):

Сколько в ЕС иммигрантов и как быстро растет их численность

Согласно данным Евростата, по состоянию на 1 января 2025 года в Евросоюзе жило 46,7 миллиона людей, родившихся за его пределами, что составило 10,4% всего населения ЕС. При этом на 1 января 2010 года доля таких людей составляла 6,3%. Если данная динамика сохранится, к 2100 году их доля составит уже более 20%.

Что касается отдельных стран Евросоюза, то по доле жителей, родившихся за пределами ЕС, в число лидеров входят:

1. Мальта 24,6% 2. Люксембург 19,0% 3. Кипр 18,4% 4. Ирландия 16,6% 5. Испания 16,0% 6. Эстония 15,9% 7. Швеция 15,5% 8. Германия 13,0%

Отдельной строкой в статистике иммиграции в ЕС являются просители политического убежища. Всего в 2025 году в странах ЕС было подано 669 365 таких прошений (что далеко не рекорд – в отдельные годы их количество превышает миллион). Организация Rockwool Foundation проанализировала эти прошения по странам, откуда происходят просители. Выяснилось, что в Германии убежище чаще всего просят граждане Афганистана и Сирии (по 21% от общего числа прошений), в Испании – граждане Венесуэлы (60%), в Италии – граждане Бангладеш (22%), во Франции – граждане Украины, ДР Конго и Афганистана (по 10%).

Кратко: что ждет Европу к 2100 году