Демографический кризис в ЕС: что ждет европейские страны к 2100 году
О неутешительных прогнозах численности населения Европы и его возрастной структуры на ближайшие 75 лет читайте в материале РИАМО.
Почему население ЕС сократится на 53 млн человек к 2100 году
Согласно прогнозу Евростата, с 2025 до 2100 года население Евросоюза сократится на 11,7% – с нынешних 451,8 миллиона человек до 398,8 миллиона.
Изменится также возрастная структура населения. Так, доля европейцев в возрасте от 0 до 19 лет сократится с нынешних 20% до 17%, а доля тех, кому от 20 до 64 лет, упадет с 58% до 50%.
А вот доля возрастного населения значительно вырастет. Причем если жителей в возрасте от 65 до 79 лет в процентном соотношении станет ненамного больше (17% вместо 16%), то доля европейцев, которым 80 лет и больше, увеличится на целых 10% (с 6% до 16%).
Наглядно эти перемены можно увидеть на картинке ниже (голубым цветом выделена категория европейцев в возрасте от 20 до 64 лет):
Сколько в ЕС иммигрантов и как быстро растет их численность
Согласно данным Евростата, по состоянию на 1 января 2025 года в Евросоюзе жило 46,7 миллиона людей, родившихся за его пределами, что составило 10,4% всего населения ЕС. При этом на 1 января 2010 года доля таких людей составляла 6,3%. Если данная динамика сохранится, к 2100 году их доля составит уже более 20%.
Что касается отдельных стран Евросоюза, то по доле жителей, родившихся за пределами ЕС, в число лидеров входят:
1. Мальта
24,6%
2. Люксембург
19,0%
3. Кипр
18,4%
4. Ирландия
16,6%
5. Испания
16,0%
6. Эстония
15,9%
7. Швеция
15,5%
8. Германия
13,0%
Отдельной строкой в статистике иммиграции в ЕС являются просители политического убежища. Всего в 2025 году в странах ЕС было подано 669 365 таких прошений (что далеко не рекорд – в отдельные годы их количество превышает миллион). Организация Rockwool Foundation проанализировала эти прошения по странам, откуда происходят просители. Выяснилось, что в Германии убежище чаще всего просят граждане Афганистана и Сирии (по 21% от общего числа прошений), в Испании – граждане Венесуэлы (60%), в Италии – граждане Бангладеш (22%), во Франции – граждане Украины, ДР Конго и Афганистана (по 10%).
Кратко: что ждет Европу к 2100 году
- население ЕС сократится с 452 до 399 млн человек,
- пик численности ожидается в 2029 году, после чего начнется устойчивое снижение,
- Латвия, Литва, Польша и Греция могут потерять более 30% населения,
- доля людей старше 65 лет приблизится к одной трети населения,
- нагрузка на пенсионные системы и рынок труда резко вырастет.