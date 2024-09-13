Демографическая яма 2024: что мешает повысить рождаемость в России

В 2024 году Россия оказалась в «демографической яме»

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В начале сентября Росстат сообщил о том, что в России зафиксирован крайне низкий уровень рождаемости. За первое полугодие 2024 года в нашей стране появилось на свет всего 599,6 тыс. младенцев, и это на 16,6 тыс. меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За июнь 2024 года родилось 98,6 тыс. детей, при том что средний показатель – 100 тыс. и более.

В июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа отметил, что коэффициент рождаемости в России очень сильно понизился и составляет 1,4 рождения на одну женщину, это самый низкий показатель за последние 18 лет (в 2006 году было зафиксировано 1,305 рождений, а антирекорд в новейшей истории страны принадлежит 1999 году – 1,16 рождений). При этом для простого воспроизводства населения необходимо достичь показателя 2,1. В 2023 году численность населения России сократилась на 244 тыс. человек.

От чего зависит демографическая ситуация в России

Стабильность и благополучие

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Мировая практика показывает, что стабильность и благополучие не являются определяющими факторами повышения рождаемости. Депутат Ирина Филонова, в частности, отмечает: «Не деньги – залог воспроизводства населения, а воспитание, морально-этические и религиозные рамки, восприятие детей обществом как неотъемлемой части нормальности человеческой жизни. Несмотря на доступ ко всем благам и безбедному образу жизни, никакого влияния на желание иметь детей они, блага, не оказывают. Япония, Канада, Германия, Швейцария, Италия не рожают».

Однако корреляция не так проста, если развернуть ее в обратную сторону. Отсутствие стабильности, сложная международная ситуация, СВО, инфляция и другие факторы заставляют многих россиян отложить рождение детей до того момента, когда перспективы будущего станут более или менее безоблачными. Неслучайно продажи контрацептивов в 2023 году стали рекордными за последние шесть лет. Отсутствие уверенности в благополучном будущем заставляет людей прибегать к мерам, позволяющим избежать или отсрочить рождение детей.

Однако даже эти аргументы не могут объяснить катастрофически низкий показатель рождаемости – 1,305 – в «сытом» 2006 году, когда благосостояние россиян находилось на довольно высоком уровне. Казалось бы, условия для рождения детей были созданы – однако демографическая ситуация оказалась в очередной «яме». Такие несоответствия говорят о том, что рождаемость зависит от огромного множества факторов, предугадать влияние которых довольно сложно.

Социокультурный фактор

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В странах «третьего мира», а также в ультрарелигиозных обществах на демографию не влияют ни качество жизни, ни уровень безопасности внутри страны, ни система здравоохранения. Не имеет особого значения наличие или отсутствие государственной поддержки. Там считается, что единственная социальная роль любой женщины – быть матерью. В самых бедных странах – Судане, Нигерии, Конго, ЦАР, Сомали, Бутане, Бенине – на одну женщину приходится от 4,6 до 6,9 рождений.

Во многих развитых странах, напротив, высокий уровень жизни позволяет молодым людям выбирать любые социальные роли: строить карьеру, заниматься наукой, искусством, спортом или саморазвитием, путешествовать или просто развлекаться. Ребенок в этой картине мира становится своего рода обременением: он отнимает много времени, сил, здоровья, сильно ограничивает возможности для работы, путешествий или отдыха вне дома.

В России социокультурный фактор играет довольно большую роль: согласно исследованиям, 46% россиян не готовы снизить свой уровень жизни и запросов либо отказаться от карьеры ради рождения детей.

Демографический аспект

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В России сейчас «отвечают за рождаемость» люди, появившиеся на свет в 1990-2000 годах. Ввиду множества социальных и финансовых кризисов в начале 1990-х был отмечен значительный демографический «провал»: в условиях нестабильности люди предпочитали воздержаться от рождения детей.

Андрей Коротаев, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНГХиС, констатирует: «Уходит поколение, появившееся на свет в пик советской рождаемости – с 1980-го по 1987-й, а вот заходит как раз очень малочисленное, 1990-х годов. Женщин, родившихся в 1993 году, почти вдвое меньше, чем женщин, родившихся в 1987 году».

По мнению ряда экспертов, спад рождаемости продлится как минимум до 2030 года, когда в активный детородный возраст войдут люди, которые появились на свет после «демографической ямы» девяностых.

Квартирный вопрос

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Квартирный вопрос – один из краеугольных камней проблемы демографии. Согласно исследованиям, только 15% россиян могут позволить себе купить квартиру или дом. Зачастую у молодых людей нет возможности обзавестись потомством из-за пресловутого «квартирного вопроса». Довольно небольшое число потенциальных родителей готовы делить жилплощадь с родственниками. В комментариях к инициативам Госдумы по дополнительным выплатам за рождение ребенка самые популярные запросы: «Выплаты не помогут, выдавайте молодым семьям квартиры!».

Предвзятость работодателей к женщинам с детьми

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Практически каждая женщина, имеющая хотя бы одного маленького ребенка, сталкивалась при трудоустройстве с негативным отношением: «Постоянно будете на больничном». Даже молодые незамужние девушки, проходя собеседования, получают вопросы в стиле «Не собираетесь ли вы рожать в ближайшие годы?».

Такое отношение и такие вопросы со стороны работодателя незаконны, но факт в том, что молодых мам значительно реже берут на работу, чем, скажем, молодых отцов или бездетных мужчин. Подобная дискриминация подталкивает многих женщин откладывать рождение детей до тех пор, пока не будет сформирована серьезная «финансовая подушка», которая позволит какое-то время обходиться без постоянной работы.

Государственные инициативы по повышению рождаемости в РФ

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Материнский капитал, пособия по беременности и родам, единовременные выплаты после рождения ребенка, ежемесячные пособия – все эти меры господдержки призваны помочь молодым семьям или матерям-одиночкам. Существует также ряд льгот для многодетных и нуждающихся семей.

Однако политолог Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики, отмечает, что на сегодняшний день среди получателей льгот – лишь ограниченная категория россиян: «В большинстве случаев речь идет о гражданах, которые, безо всякого преувеличения, едва сводят концы с концами. Большая, а возможно, и роковая ошибка государства в вопросе демографической политики кроется, на мой взгляд, в том, что оно забывает о представителях того самого „среднего класса” – они тоже нуждаются в активной и разноплановой поддержке».

Запретительные меры для исправления демографической ситуации

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В конце 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что не видит смысла в такой инициативе: «Введение запрета на аборты в частных клиниках мне кажется неуклюжим и малоцелесообразным, особенно в рамках решения демографических проблем. Я не вижу, как такая инициатива способствует улучшению демографической ситуации в нашей стране», – отметил депутат.

Депутаты Госдумы регулярно выносят на повестку свои инициативы по увеличению рождаемости. Например, глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», депутат Жанна Рябцева призвала девушек рожать с 18-19 лет, так как «студенческие семьи – лучшие семьи», и подчеркнула, что главное для молодых людей – не деньги, а уверенность в завтрашнем дне. Депутат Ирина Филонова призвала искоренить из информационного пространства «идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, кошечками и собачками».

Однако, судя по реакции общественности в Интернете, принуждение к материнству и отцовству встречает лишь негативный отклик. Потенциальные родители говорят о том, что разнообразные запреты порождают лишь протест.

Для того, чтобы участвовать в повышении демографии, молодые люди требуют обеспечить им стабильный достойный доход, качественную медицину, лояльных работодателей, наличие мест в яслях и детских садах и, конечно, решение жилищных проблем. Поколение, выросшее в «безбедных» 2000-х, не готово понижать свой уровень жизни ради рождения детей. Решение этой проблемы, очевидно, требует системного подхода, который еще только предстоит разработать.