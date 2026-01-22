Что-то снова пошло не так: как пресс-тур магазина Rendez-Vous в Куршевеле обернулся скандалом

В материале РИАМО рассказываем о скандальном пресс-туре магазина одежды и обуви Rendez-Vous в Куршевеле, чем он обернулся, почему российский бизнес и звезды снова «вошли не в ту дверь» и придется ли всем участникам готовить «водолазки для извинений».

Как прошел пресс-тур магазина «Рандеву» в Куршавеле

Фото - © Telegram / Rendez-Vous (Рандеву)

Магазин Rendez-Vous 15 января в своем Telegram-канале анонсировал пресс-тур, который посвятили 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. В этом же канале в течение четырех дней админ щедро делился кружочками, постами и фотографиями роскошной вечеринки на французском курорте.

«Эта поездка позволяет ощутить дух Rendez-Vous вдали от городской суеты, погрузившись в уникальную атмосферу, наполненную яркими эмоциями, теплом общения и нашими ценностями» Магазин Rendez-Vous

Ценности довольно простые — горные лыжи, гала-ужин, танцы на горных вершинах и выступление российских и французских звезд. Приглашенные названы «друзьями бренда» и на красной дорожке в Куршевеле дефилировали Ксения Собчак, Александр Рогов, Ксения Шипилова, Анатоль Вовк, Павел Камин, Лена Перминова, Александра Нечаева, Тарас Романов, Цветолина Шипилова, Анастасия Полетаева, Мадонна Мур, Оксана Самойлова, Екатерина Минкевич и Лиза Базыкина.

Организатором мероприятия выступила директор по маркетингу Rendez-Vous Алина Миева. Четырехдневный пресс‑тур проходил в люксовом горном отеле. Звезд и блогеров кормили устрицами, прошутто, хамоном. По подсчетам «Базы», на вечеринку потратили более 30 миллионов рублей. Для гостей во время приема пищи эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас.

Особое умиление вызывает пост-благодарности, подводящий итоги тура, на который участников свозили на частных самолетах и вертолетах. В нем магазин благодарит своих друзей, бутик в Куршевеле, называют поездку незабываемой и «по-настоящему живой».

«Отдельная и самая теплая благодарность нашей команде. Тем, кто готовил, собирал, продумывал каждую деталь и был на связи 24/7. Тем, кто оставался за кадром, но держал весь процесс в руках. Вы — сердце всего, что происходит с Rendez-Vous. Спасибо нашему магазину в Куршевеле — за то, что принял всех как дом, за атмосферу, тепло и ощущение правильного места в правильное время», — говорится в посте.

Отдельно магазин благодарит подписчиков и покупателей за доверие: «Без вас не было бы ни этих поездок, ни этих встреч, ни самого смысла двигаться дальше».

Что говорят покупатели магазина Rendez-Vous об отдыхе в Куршевеле

Фото - © Telegram / Rendez-Vous (Рандеву)

Покупатели магазина и пользователи соцсетей не оценили «лучиков добра» и раскритиковали такой отдых в такое время. Люди сравнивают этот пресс-тур с «голой вечеринкой» и уверены, что такое роскошное мероприятие за пределами России в недружественной стране — недопустимо. Магазин рискнул и похоже все-таки «вошел не в ту дверь».

Пользователи в соцсетях задают вопросы бренду: «Почему на вечеринку приглашены блогеры, которые вряд ли покупают обувь и одежду в сети Rendez-Vous? Для чего магазин устраивает пир в такое сложное время в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России, где деньги вам несут обыкновенные люди, которые Куршевель только на картинках видели? Бренд обвиняют в том, что он оторван от реалий, пользователи говорят о том, что деньги можно было потратить более разумно и хотя бы организовать нормальную доставку по России, ну, а кто-то вовсе решил не пользоваться больше услугами магазина.

Недовольство участников СВО и реакция депутатов на роскошный отдых магазина

Фото - © Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов/РИА Новости, Владимир Федоренко

Участники СВО начали записывать видео, на которых обвиняют бренд в ложном патриотизме.

«Вам <…> не стыдно? Вы называете себя патриотами? Что вы сделали вообще для своей Родины? <…> Если вы уж такие патриоты, вы помогите [бойцам на фронте]!» — сказал военнослужащий.

Депутат Виталий Милонов выступил с резкой критикой и призвал магазин уйти с российского рынка.

«Вечеринка компании Rendez‑Vous в Куршевеле — это шабаш украинских подсвинков. Некоторые профурсетки переехали из этой отсутствующей страны и стали каким-то образом причастны к этой вечеринке» Виталий Милонов Депутат Госдумы Р

Депутат Михаил Романов призвал проверить деятельность сети магазинов обуви и ее владельцев. Он заявил, что владельцы бизнеса существуют в собственной реальности и у них нет совести, разума и чувства ответственности.

Общественники попросили МВД поверить магазин «на предмет возможных экономических и налоговых правонарушений, а также нарушений конституционных прав и свобод сотрудников компании».

Проблемы магазина Rendez-Vous, сокращение зарплат, проверки Роспотребнадзора

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

Кроме того, роскошная вечеринка не вызвала положительных эмоций у рядовых сотрудников. Они сообщили, что за полгода до корпоратива в Куршевеле компания сократила зарплату сотрудникам среднего звена в два раза, а ведущим продавцам в три — с 200 тысяч рублей до 60–120 тысяч. При этом условия труда стали хуже.

«Рабочий день длится 10–12 часов, сотрудникам постоянно делают замечания и заставляют писать объяснительные. На фоне чего начались массовые увольнения и проверки Роспотребнадзора с трудовой инспекцией», — говорится в материале.

Более того, компания за год получила 26 предостережений от Роспотребнадзора. В частности, покупатели жаловались на дефекты обуви и сумок, которые всплыли уже во время носки.

К бренду есть вопросы и у Росприроднадзора: Rendez-Vous за год импортировала 160 тонн товаров, которые подлежат утилизации, но вовремя не оплатила экологический сбор, а также не предоставила обязательные декларации и отчетность.

Как пытается оправдаться магазин Rendez-Vous за вечеринку в Куршевеле

Фото - © Telegram / Rendez-Vous (Рандеву)

На официальных страницах магазина в Телеграм и «ВКонтакте» комментарии закрыты. В Instagram* ( принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ ) многие гневные комментарии удаляются, хотя представители бренда это отрицают. В ответ на критику они заявили, что поездка была организована командой бутика, расположенного в Куршевеле, в честь его 16-летия. «Это локальный формат конкретного магазина в Куршевеле, впереди будет много проектов в России», — говорится в заявлении.

Ну, а директор по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алина Миева не стала оправдываться. Скандальное путешествие 26-летняя дива снимала со всех ракурсов. Вместе со знаменитостями она посетила не только Альпы, а также Париж и Женеву. Между городами она перемещалась на личном джете, а себя Миева сама называет «хозяйкой приема».

В своем телеграм-канале она попыталась рассказать, что компания устраивает туры не только заграницу, но и по России.

«По вопросу стратегии продвижения нашей компании, думаю, мы сами справимся без ваших советов. Все же есть люди, которые много работают, а есть которые умеют только наблюдать, тут наши ценности точно не сходятся», — написала она (сейчас сообщение удалено, -ред.)

Тем временем бренд Rendez-Vous в России массово отменяют, им сулят судьбу Ларисы Долиной и ждут справедливой реакции на выходку сети.