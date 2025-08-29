Что купить по цене однушки в Москве — студию в Дубае или дом в Сербии

Рост стоимости столичной недвижимости позволяет москвичам рассматривать инвестиции в жилье за рубежом в случае продажи однокомнатной квартиры. Какие варианты у них есть, РИАМО рассказала эксперт по зарубежным инвестициям Вера Толчеева.

Сколько стоит однушка в Москве в рублях и в долларах в 2025 году

Фото - © Недвижимость в Москве/Медиасток.рф

В 2025 году цены на московскую недвижимость растут с учетом инфляции и высокой ключевой ставки Банка России. К примеру, в сегменте однокомнатных квартир средняя стоимость «однушки» в пределах МКАД составляет около 18-22 миллионов рублей, что в эквиваленте равно 190-230 тысячам долларов.

С данным бюджетом можно рассмотреть инвестиции в зарубежную недвижимость. При этом возникает вопрос: какую страну выбрать?

За такие деньги по беспроцентной рассрочке до семи лет можно приобрести студию площадью 40 квадратных метров в Дубае с дизайнерским ремонтом, мебелью, шкафами и парковкой. Еще один вариант — дом в 50 минутах езды от Белграда (Сербия).

Эксперт сравнила две страны с точки зрения налогов, оформления собственности и качества жизни.

Инвестиции в Эмираты: налоги и расходы

Фото - © Unsplash.com

Толчеева рассмотрела покупку студии у моря на сумму от 205 тысяч долларов с возможностью оформления ВНЖ.

При этом нужно помнить следующее:

В ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц, в том числе на доход от сдачи недвижимости или перепродажу.

Налог на покупку (Dubai Land Department fee) составляет 4% от стоимости недвижимости, оплачивается единоразово.

Ежегодный сервисный сбор за обслуживание квартиры — в среднем 25-50 долларов за квадратный метр в жилом комплексе с бассейнами, спортивными залами и кинотеатрами.

ВНЖ и условия проживания в ОАЭ в 2025 году

Фото - © Unsplash.com

При покупке недвижимости от 205 тысяч долларов можно оформить двухлетний резидентский статус, позволяющий жить и работать в стране. При общей сумме инвестиций от 545 тысяч долларов статус оформляется на 10 лет.

ВНЖ распространяется и на членов семьи. Процедура оформления занимает неделю.

Среди преимуществ ОАЭ следует отметить высокий уровень сервиса, безопасность, развитую инфраструктуру.

Ограничений по владению собственностью для иностранцев нет.

Недвижимость обладает инвестиционной привлекательностью: средняя доходность от аренды составляет 6-10% годовых в валюте.

Следует также отметить политическую и экономическую стабильность в стране.

Среди минусов — жаркий климат (летом до +50 градусов по Цельсию). Но, как правило, для жителей Дубая это период отпусков и везде работают кондиционеры.

Инвестиции в Сербию и перспективы получения ВНЖ в 2025 году

Фото - © Михаил Марковский / Фотобанк Лори

Налог на доход от аренды составляет 20%, но при долгосрочной аренде с договором можно снизить налоговую базу за счет расходов. При этом доходность аренды в Белграде — около 4-5% годовых в валюте, в регионах меньше.

Коммунальные платежи в разы ниже, чем в Дубае — в среднем 50-100 долларов в месяц.

В Сербии покупка недвижимости не предоставляет права на ВНЖ, но является весомым аргументом при подаче на резидентство. Для получения ВНЖ потребуется пять лет непрерывного проживания в стране.

«Среди плюсов Сербии можно отметить мягкий климат, близость к Европе, низкую стоимость жизни», — говорит эксперт.

Языковой барьер минимален, так как многие говорят по-русски или понимают язык, добавляет она.

Среди минусов эксперт называет ограниченные возможности для масштабного бизнеса и инвестиций, а также экономическую и политическую нестабильность по сравнению с ОАЭ.

Какую страну выбрать для покупки недвижимости: Эмираты или Сербию

Фото - © Unsplash.com

Валеева объясняет, что выбор между двумя странами зависит от общей стратегии.

Если целью является минимум налогов, высокий уровень жизни и быстрый ВНЖ, то Дубай выглядит предпочтительнее. Особенно учитывая, что за 205 тысяч долларов можно в течение недели оформить резидентский статус и работать легально. Плюс недвижимость в ОАЭ является ликвидной, то есть ее проще продать или сдать в аренду с высокой доходностью.

Если же приоритет — европейская среда и мягкий климат, то Сербия будет комфортным и более спокойным вариантом. Но путь к ПМЖ здесь длиннее, а доходность ниже.

При этом всегда нужно помнить, что инвестиции в зарубежную недвижимость — это диверсификация рублевых активов.

«Для инвестора, ценящего скорость и налоговые льготы — Дубай. Для тех, кто хочет „тихую гавань“ в Европе — Сербия», — резюмирует эксперт.