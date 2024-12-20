Что изменится в законах с 1 января 2025 года: прогрессивный налог и повышение МРОТ

Читайте в материале РИАМО о том, какие законы вступят в силу с Нового года и сколько придется платить за езду без ОСАГО.

С 1 января 2025 года увеличится МРОТ, начнется индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу изменения в налоговое законодательство, а в Подмосковье перестанут строить маленькие квартиры.

Изменения в налоговой сфере: налоговый вычет за ГТО и прогрессивный налог

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В отношении налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с 1 января 2025 года вступят в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Организации на упрощенной системе налогообложения (УСН), чей доход превышает 60 миллионов рублей, должны будут уплачивать НДС. Предусмотрены три ставки: 20% с правом на вычет, 5% без права на вычет (если доход не превышает 250 миллионов рублей) или 7% без права на вычет (если доход не превышает 450 миллионов рублей). Внедрение автоматизации УСН по всей стране должно снизить административную нагрузку. Однако предпринимателям следует подготовиться к возросшим требованиям к отчетности и более пристальному вниманию со стороны налоговых органов.

Лимит по выручке для плательщиков УСН расширен с действующих 265,8 миллиона до 450 миллионов рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 до 200 миллионов рублей. Таким образом, больше предпринимателей смогут применять УСН, не прибегая к дроблению бизнеса.

Будет введено понятие «цифрового рубля», его можно использовать для расчетов и уплаты налогов, и с таких счетов налоговая сможет взыскивать недоимки.

Для физических лиц вместо единой ставки НДФЛ вводится прогрессивная шкала. Платить налоги придется в зависимости от уровня заработка. Главным нововведением станет пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%. Таким образом, с начала 2025 года для физических лиц с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей включительно (в среднем не больше 200 тысяч рублей в месяц) будет действовать ставка 13%. Если доход выше, то с суммы от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, от 20 до 50 миллионов — 20%, а свыше 50 миллионов — 22%. Повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

Увеличится налоговый вычет. За второго ребенка можно получить 2800 рублей, за третьего и последующего — 6 тысяч рублей, за ребенка-инвалида — 12 тысяч рублей. Лимит годового дохода увеличен до 450 тысяч рублей.

Получить вычет в размере 18 тысяч рублей также можно будет за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.

МРОТ и пенсия вырастут

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С 1 января размер МРОТ вырастет до 22 440 рублей. Рассчитывать МРОТ будут от медианной зарплаты (показатель, при котором 50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше, ред.) С 1 января МРОТ не должен быть меньше 48% от этой величины.

Повысится прожиточный минимум. Для взрослого трудоспособного человека он составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. Это почти на 15% больше нынешнего уровня.

С 2025 года начнется ежегодная индексация страховой части пенсии и фиксированных выплат для работающих пенсионеров, которая была приостановлена. Кроме того, продолжится поэтапное повышение пенсионного возраста: женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Запускается программа «Земский работник культуры»

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1 января 2025 года запускается программа «Земский работник культуры». Регионы будут получать субсидии на единовременные компенсационные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

По два миллиона рублей получат работники, переехавшие в указанные населенные пункты, расположенные на территориях Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и по одному миллиону рублей — те, кто прибыл на территории других регионов.

Заработает единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заемщиков

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Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков вступит в силу с 1 января и будет распространяться на все договоры. Мера призвана обязать банки подробнее информировать заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

Так, будет действовать запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах, так как на них, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов. В составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк).

Кроме того, банк будет не вправе получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости. В стандарте также закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости.

В Подмосковье не будут строить микроквартиры

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С 1 января в Московской области по аналогии с Москвой вступит в силу запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. В этой площади не учитываются балконы, лоджии и кладовки.

Новые стандарты касаются студий и объектов со свободной планировкой. Площадь двухкомнатных квартир должна быть минимум 44 квадратных метра.

Новые штрафы ГИБДД

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.

За первичное нарушение штраф по-прежнему будет составлять 800 рублей, за повторное нарушение придется заплатить уже от 3 до 5 тысяч рублей. С 2026 года штрафы за езду без ОСАГО начнут выписывать камеры видеофиксации.

Этот же законопроект увеличивает штрафы ГИБДД за целый ряд нарушений. Подробно об этом мы уже рассказывали. Если законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, с 1 января штрафы вырастут примерно в 1,5 раза. Кроме того, уменьшится скидка за своевременную оплату — до 25% с нынешних 50%. Больше платить придется за нарушение скоростного режима, несоблюдение разметки, управление ТС в нетрезвом виде и прочее.

Можно будет оформлять земельные участки онлайн

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С 1 января 2025 года начнет работать сервис «Земля просто». Здесь можно будет самостоятельно подготовить схему расположения земельного участка. При этом помощь кадастровых инженеров не понадобится. Благодаря онлайн-формату работы сроки оформления сократятся, а количество ошибок из-за человеческого фактора минимизируется.

Сервис собирает данные из федеральных и региональных информационных систем, поэтому схема получается точной. На нем также можно будет выбрать для себя участок, который находится в государственной или муниципальной собственности. Также можно будет подать заявку на предоставление этого участка, подписать документы в электронном виде и получить их обратно.