Что это было? Эксперты о ссоре Зеленского и Трампа в Белом доме

Чем была вызвана перепалка президентов Украины и США и к чему она может привести, читайте в материале РИАМО.

В последний день зимы в Вашингтон с заранее запланированным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Сообщалось, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом он подпишет рамочное соглашение о допуске американцев к добыче украинских полезных ископаемых и разделе прибыли от нее, а также от функционирования других инфраструктурных объектов Украины. Однако встреча закончилась грандиозным скандалом, после которого мало кто вспоминал о судьбе злополучного соглашения.

Что произошло в Белом доме 28 февраля 2025 года

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Трамп встретил Зеленского на крыльце Белого дома и после обмена рукопожатиями отпустил довольно нелицеприятный комментарий насчет одежды украинского президента — одетого, как обычно, не в официальный костюм, а в некую разновидность спортивного. «Смотрите-ка, он сегодня приоделся», — сказал Трамп, обращаясь к журналистам и, по всей видимости, имея в виду некоторую смену расцветки и дизайна привычной одежды Зеленского.

Внутри Белого дома Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Зеленский начали встречу с ответов на вопросы журналистов, что является обычной практикой нынешней американской администрации. Однако, а какой-то момент Зеленский вступил в полемику с Вэнсом, говорившим о необходимости перейти от военных действий к дипломатии. Украинский президент заявил, что главе российского государства Владимиру Путину нельзя верить, и привел ряд тезисов в доказательство своей точки зрения.

Завязалась жаркая дискуссия, в которую вступил и Трамп. Это произошло после того, как Зеленский высказал предположение, что США тоже «в будущем» почувствуют на себе тяготы войны.

В дальнейшем разговор в основном происходил между президентами и временами напоминал перебранку. Трамп настаивал, что Украина находится в плохой позиции и должна быть благодарна США за попытки закончить конфликт миром. Зеленский до конца пытался спорить, хотя в основном все-таки слушал оппонента.

В итоге Трамп заявил журналистам, что они «видели достаточно», и встреча продолжилась в закрытом формате. Впрочем, длилась она недолго: вскоре Зеленский покинул Белый дом, причем по инициативе президента США. Договор о полезных ископаемых подписан не был, а Трамп посоветовал своему украинскому коллеге вернуться, когда он, Зеленский, будет готов к миру.

Зеленский сам виноват в ссоре с Трампом

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Большинство экспертов, прокмментировавших произошедшее, возожили вину на случившееся на украинского президента.

По мнению политолога Федора Лукьянова, Зеленский ошибся — он не понял, куда приехал и до какой степени все изменилось в американской политике.

«Его воспринимают там исключительно как просителя, которому могут помочь, но это будет большая любезность, а он приехал так, как он привык за предыдущие три года — как глашатай морали и правильной стороны истории, которому просто нельзя возражать. Он попробовал требовать и получил то, что получил», — отметил эксперт в комментарии РБК.

В другом материале Лукьянов сказал, что Трамп относится к российско-украинскому конфликту совершенно иначе — «как к досадной неприятности, заварухе, в которой виноваты все участники, а пуще всего его предшественник».

«Ключевая фраза Трампа во время этого поистине исторического общения в Белом доме: я посредник, я ни на чьей стороне, я хочу, чтобы кончилась война. И это фундаментальный разворот. Трамп, как ни странно, выступил с позиций классической дипломатии, которая необходима, чтобы заканчивать войны. Зеленский и его сторонники ее отвергают, рассчитывая на чистую победу. Но она недостижима», — уверен политолог.

Ошибка украинского президента «вопиюща», полагает Лукьянов, а возможность склонить американского президента к более благожелательной позиции теперь утрачена.

Главным же итогом «фантасмагории в Белом доме» эксперт считает срыв мирного урегулирования, «как бы его ни представляли себе разные участники процесса».

«Следующий этап — силовой, возможно с переходом на более жесткую степень противостояния», — спрогнозировал политолог.

Шансы на урегулирование российско-украинского конфликта резко повысились

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По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, вследствие «полного провала» переговоров Трампа и Зеленского резко повысились шансы на урегулирование конфликта на Украине через российско-американские переговоры, причем преимущественно на российских условиях. Кроме того, с перепалки в Вашингтоне начался «обратный отсчет конца режима Зеленского».

По мнению эксперта, украинский президент равным образом недооценил решимость Трампа завершить войну как можно скорее и переоценил собственный имидж.

«Логика Трампа понятна: Украина проигрывает войну и без поддержки США проиграет ее быстрее и катастрофичнее. Поэтому роль Зеленского — принять те условия урегулирования, о которых США договариваются с той стороной, что одерживает верх, — с Россией. Зеленский — в силу собственной гордыни и уповая на поддержку Европы — отказался» Дмитрий Суслов политолог

Суслов также отметил, что после случившегося руководители стран Европы наверняка поддержат Зеленского и сплотятся с ним против Трампа, что создаст следующую конфигурацию: Россия и США, как ответственные великие державы, договариваются о мире, в то время как мало на что способные Европа и Украина пытаются эти переговоры — и сам мир — сорвать и добиваются продолжения войны.

«Это ухудшит и без того негативное отношение Трампа к ЕС и окончательно закроет вопрос участия США в „гарантиях безопасности“ для Украины в той форме, которую на этой неделе в Вашингтоне пытались продвигать Макрон и Стармер. В ближайшее время администрация Трампа с большой вероятностью прекратит даже те поставки вооружений, которые пока осуществлялись из байденовского пакета. Если она также прекратит предоставление ВСУ разведданных, то ускорится темп поражения Киева на поле боя с перспективой полного обрушения фронта в течение месяцев», — спрогнозировал эксперт.

Мнение о том, что Украина «в значительной степени лишится американской поддержки», высказал и эксперт Российского совета по международным делам, автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Конфликт зрел давно и наконец вырвался наружу. Его основная причина состоит в том, что Украина и США имеют совершенно разные цели: Украина хочет победить, США хотят прекратить военные действия. Цель администрации Трампа — это звучит в словах Трампа, Вэнса, Рубио, Хегсета — сосредоточиться на противостоянии Китаю, и для этого им необходимо срочно положить конец войне на европейском континенте, а не обеспечивать победу Киева», — отметил эксперт.

По мнению Наумова, Европейский союз попытается поддержать борьбу Украины, однако «у него не хватит сил делать это хотя бы даже в среднесрочной перспективе».

России «обольщаться не стоит»

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Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков сказал, что Зеленский «дал в Белом доме мастер-класс по тому, как нельзя говорить с Трампом» — с точки зрения как стилистики, так и содержания.

В частности, по мнению эксперта, Зеленский «совершил роковую ошибку», сказав Трампу и Вэнсу, «проведших кампанию на теме „силы Америки“, что их Америка (тоже) уязвима, а вся ее сила — в защите океанами».

При этом Сучков отметил, что обольщаться накалом полемики в Белом доме не стоит.

«Ключи к окончанию конфликта у США: они могут хоть завтра отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и через неделю все для них закончится. Но США этого не делают, потому что чувствуют, что могут выжать из ситуации больше. Визит Зеленского дает дополнительный ход Москве. Нужно им правильно распорядиться», — считает политолог.

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов также полагает, что США не отвернутся от Украины и диалог стран будет продолжен.

Ссора Зеленского и Трампа была спланирована заранее?

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По мнению политолога Сергея Маркова, скандал в Вашингтоне — «часть хитрого плана врагов Трампа с целью его убрать».

«Сначала, сразу после всех новостей, я был уверен, что это провал Зеленского. Сейчас, посмотрев видео, я увидел, что Трамп и Вэнс нервничали и не были готовы к такому конфликту. А Зеленский даже иногда довольно ухмылялся. Так что теперь базовая версия — Зеленский специально спровоцировал этот скандал с Трампом», — считает эксперт.

Подтверждением этой версии, полагает Марков, служит то, что большинство лидеров Европы в течении двух часов поддержали Зеленского.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева отметила, что происходящее 28 февраля в Белом доме напоминало ТВ-шоу «Кандидат», ведущим которого в 2000-е годы был Дональд Трамп, а также украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором играл Владимир Зеленский.

«В одной из серий „Слуги народа“ его герой швырял в лицо чиновников МВФ документы на кабальные кредиты под приватизацию украинской земли», — напомнила Лихачева.

Немецкий политолог Александр Рар предположил, что у каждой стороны вашингтонской ссоры был свой сценарий.

«Трампу нужно отделаться от назойливого Зеленского, который считает себя в моральном праве требовать всего что угодно от западных лидеров, при том оскорбляя их, если те не исполняют его пожелания. Трамп хочет новый раздел мира, но добиться этого он собирается без Украины и без европейцев. Теперь у него развязаны руки уже не играть в посредника, а диктовать Украине мир» Александр Рар политолог

Но и Зеленский, по мнению Рара, добился своего.

«Он окончательно отколол европейцев от США, изолировал Трампа на Западе. Он успешно втянул европейцев, невозвратно и глубже, в войну. Он вынуждает Европу, которая видит в нем своего „проводника“ в „священной войне против мирового зла“, вооружаться до зубов и поставлять ему все оставшиеся на складах оружие, кроме того — предоставить ему своих солдат, которые у него заканчиваются», — перечислил политолог.

Рар отметил, что теперь станет интересно наблюдать за стремительно меняющейся Европой.

«Старый Свет застрял между пониманием, что для Европы повиновение США — закон, и желанием поражения России, даже в ущерб своим экономическим интересам. Если Европа на этой почве расколется, то это произойдет из-за нежелания ряд стран идти против Америки. Или же европейским правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра — Берлин/Лондон/Париж, и вокруг идеи противостояния врагам демократии — Трампу/Путину/Си Цзиньпину. Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, — а воинствующей, миссионерской», — резюмировал эксперт.

Единственный победитель ссоры в Белом доме — Путин

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Многие западные издания отметили, что от перепалки Трампа и Зеленского выиграла только Россия и ее президент. С этим согласен и политолог Константин Калачев.

«Путин на фоне произошедшего действительно смотрится глыбой, человеком, который по-любому добьется своего. Трамп выглядит не как президент великой страны, а как склонный рамсить и быковать мафиози районного масштаба. Зеленский показал характер, однако усложнил положение Украины», — отметил эксперт.

Калачев также сказал, что Трамп на встрече с Зеленским «выглядел самовлюбленной эгоцентричной истеричкой», а Вэнс «был похож на шкета, который подстрекает и провоцирует драку больших парней».

По мнению Калачева, произошедшее знаменует собой «закат Америки».

«Американцы как нация облажались и утратили право учить других. Их путь к гибриду восточной деспотии и лишенной ценностей олигархии оказался самым коротким в истории», — полагает политолог.