Что будет с ценами на продукты, бензин, стройматериалы и услуги ЖКХ в 2025 году

Как изменятся цены на продукты, стройматериалы, бензин, ЖКХ в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил ноябрьский прогноз, в котором резко ухудшил прогноз по инфляции в России в годовом выражении. Если ранее эксперты считали, что этот показатель составит 8,5%, то сейчас они назвали диапазон 9,2–9,3%. Что будет с ценами в 2025 году, читайте в материале.

Что будет с ценами на продукты в России в 2025 году

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Цены на продовольствие в России вырастут в 2025 году из-за инфляционного давления, отмечает заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

По ее словам, продовольственные цены в 2025 году могут вырасти на 8-20%, включая молоко и говядину, свинину, а также импортные фрукты и овощи.

Стоимость продуктов продолжит расти, хотя и не так интенсивно, как в 2024 году, полагает эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн» Софья Игумнова. Основные факторы, влияющие на стоимость, — это цены на топливо, расходы на транспортировку и сезонные колебания урожая. Импортные продукты зависят от курса рубля, падение которого обязательно отражается в конечной цене.

«Прогнозируется умеренное повышение цен на базовые продукты, такие как молочные изделия и хлеб, на 5-10% в годовом исчислении, а более значительный рост возможен для импортных товаров», — предполагает Игумнова.

В 2025 году стоимость продуктов питания может увеличиться на 10-15%, особенно это отразится на ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи, считает руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

«На цены влияет растущая себестоимость производства: затраты на сырье, зарплаты персоналу, логистику, упаковку, обслуживание и ремонт оборудования, зачастую импортного. Сюда надо добавить высокие корпоративные кредитные ставки для бизнеса и наценки торговых сетей», — говорит эксперт.

Стоимость стройматериалов в России в 2025 году

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Цены на стройматериалы традиционно сильно зависят от курса валют, так как значительная часть сырья и материалов импортируется, констатирует Игумнова.

«Если курс рубля останется стабильным, повышение цен будет умеренным — порядка 10-15% в год, однако экономическая нестабильность или колебания валют могут спровоцировать более значительный рост. Дополнительное влияние окажут государственные проекты в строительстве и динамика рынка жилья, которые могут вызвать локальные скачки в стоимости», — комментирует эксперт.

Рост цен на стройматериалы будет умеренным, так как вырастут сроки реализации проектов со стороны девелоперов, не исключено также некоторое снижение цен, считает Переславский.

«Тенденция к снижению цен не будет иметь долгосрочный характер из-за ограниченных мощностей их производства, наоборот возможен дефицит стройматериалов», — говорит он.

Ожидается, что в 2025 году строительный сектор может продолжить сокращаться, что скажется на ценах на стройматериалы, отмечает Иванова. В то время как цены на некоторые материалы могут снизиться, на другие (такие как цемент), цены могут вырасти из-за сокращения производственных мощностей и нехватки местных поставок. Таким образом, на рынке строительных материалов, скорее всего, будут наблюдаться смешанные тенденции в ценообразовании, считает эксперт.

Что будет с ценами на бензин России в 2025 году

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«Цены на бензин в России вырастут. Основной причиной будет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо на 4,7%. Повышение акцизов на 4% гарантированно даст 1-2% к росту цен на АЗС. В целом рост стоимости бензина будет находится в пределах инфляции в 2025 году с учетом названных процентов из-за роста акцизов», — комментирует руководитель отдела экономических исследований CM Service.

Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ также обращает внимание на то, что с января 2025 года в России ожидается рост цен на бензин из-за повышения акцизов и налогов.

«Акцизы на бензин пятого класса вырастут на 4,7%, составив 15,755 руб. за тонну, что приведет к увеличению цен на АЗС примерно на 10%. В результате, литр АИ-92 может стоить около 58 руб., а АИ-95 — 61-62 руб.», — полагает Иванова.

Эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн» среди основных факторов увеличения стоимости бензина называет инфляцию и цены на нефть.

«Внутренние цены на топливо обычно растут даже при стабильности мировых цен на нефть из-за акцизов и налогов. В случае удорожания нефти и инфляционного давления, рост может составить 5-10% за год. При этом государственное регулирование и субсидии для сдерживания цен на топливо останутся актуальными, чтобы избежать резких скачков для населения», — говорит Игумнова.

Цены на ЖКХ в России в 2025 году: на сколько подорожают коммунальные услуги

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Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит почти 12% (в среднем 11,9%). При этом тарифы на газ проиндексируют на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. В регионах и отдельных муниципальных районах повышение может оказаться выше ожидаемого значения в 11,9%.

Рост цен на энергоносители и обязательства по модернизации сетей приведут к тому, что тарифы ЖКХ будут подниматься в границах, утвержденных правительством, с целью минимизировать инфляционное давление, говорит Игумнова. Если правительство пойдет на реформирование системы ЖКХ, это может вызвать локальные скачки тарифов, добавляет она.