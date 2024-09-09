Что будет с ключевой ставкой ЦБ в сентябре: мнения экспертов разделились

О том, какое решение примет Банк России по ключевой ставке на заседании 13 сентября, читайте в материале РИАМО.

Высказывая мнения о том, как изменится ключевая ставка ЦБ после заседания совета директоров 13 сентября, аналитики в основном прогнозируют два сценария: повышение ставки и ее оставление на текущем уровне.

Варианты изменения ключевой ставки ЦБ на заседании 13 сентября

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«Мы оцениваем вероятность повышения ключевой ставки в сентябре на 2 процентных пункта (до 20% годовых) в 60%, при этом вероятность повышения ставки на 1 п. п. (до 19% годовых) оценивается нами в 25%, и 15%-ную вероятность присваиваем варианту сохранения ключевой ставки на текущем уровне», — высказывает свое мнение ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Варианты повышения ключевой ставки на 0,25-0,5 п. п. и тем более ее снижения на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ не будут рассматриваться, добавляет эксперт.

В последние дни августа и первые дни сентября в РФ была зафиксирована недельная дефляция. Она связана преимущественно со снижением цен на сезонные овощи и фрукты, хотя по остальным продуктам питания снижения цен совсем не наблюдается. В принципе недельная дефляция последних дней августа может повлиять на замедление показателя годовой и месячной инфляции за август, который будет опубликован Росстатом на следующей неделе. А замедление роста потребительских цен в августе может стать аргументом для совета директоров ЦБ РФ в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 18% годовых или, в крайнем случае, для ее повышения только на 1 процентный пункт, рассуждает аналитик.

«Однако об устойчивой тенденции к замедлению инфляции в РФ, на наш взгляд, говорить еще рано. Продолжают расти цены на большинство продуктов питания, за исключением плодоовощной продукции, на услуги, на непродовольственные товары, из которых наибольшее беспокойство вызывает продолжающийся рост цен на бензин», — подчеркивает Мильчакова.

Реакция рубля на решение ЦБ РФ по ключевой ставке 13 сентября может быть любой, так как рубль не всегда реагирует на уже произошедшее событие, а, скорее, на изменение и характер прогнозов ЦБ РФ, считает аналитик.

При повышении ключевой ставки есть риск «передавить» экономику

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Банк России сохранит ставку на текущем уровне 18%, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«На наш взгляд, аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции» Илья Федоров главный экономист «БКС Мир инвестиций»

По его мнению, сценарий дальнейшего повышения ставки несет в себе много рисков. В частности, есть риск «передавить» экономику. Если затем начать быстрое снижение ставки, то что-то может сломаться в финансовой системе и последующее замедление экономики перерастет в рецессию.

Базовый сценарий — повышение ключевой ставки ЦБ 13 сентября до 20%

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Несмотря на снижение темпов роста потребительского спроса, инфляционные ожидания у населения и предприятий остаются высокими, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Спрос на товары и услуги превышает возможности по его удовлетворению, что оказывает повышательное давление на цены. Наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних. Поэтому вариант снижения ключевой ставки даже не рассматривается.

«В качестве базового сценария рассматриваем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее 2 квартала 2025 года», — прогнозирует Тимошенко.

Ключевую ставку ЦБ в сентябре не повысят

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«Я считаю, что ключевую ставку в сентябре Банк России повышать не будет. На это указывают последние статистические данные, фокус внимания финансовых властей и ожидания участников рынка», — говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Эксперт объясняет свою точку зрения тем, что последняя неделя лета стала дезинфляционной, причем такой результат еженедельной статистики наблюдается впервые в этом году. Да, динамика изменений небольшая — всего 0,02%, но она демонстрирует замедление темпа роста цен, подчеркивает Соловых.

«В этом году дезинфляционная тенденция практически не получает поддержки от сезонного фактора, что нехарактерно для этого времени года, поэтому вполне возможно, что это начало формирования устойчивого тренда по снижению темпа роста цен» Сергей Соловых руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle

По словам Соловых, в начале сентября на рынке сложилась нестандартная ситуация, когда доходности выпусков ОФЗ сроком 1 год и 10 лет разошлись на 3,1% годовых. По первым они достигли 18,6%, по вторым оказались на уровне 15,5%. Такого не наблюдалось уже два года. Долгосрочные облигации больше всего выигрывают от прекращения роста ключевой ставки, и такая ситуация указывает, что именно на такой вариант ставят участники долгового рынка, отмечает эксперт.

Регулятор будет выбирать между пошаговым и «ястребиным» повышением ключевой ставки ЦБ

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«Мы полагаем, что с учетом поступающих данных шансы на повышение ставки на заседании в сентябре высоки. По нашим оценкам, оптимальным шагом будет повышение ключевой ставки на 100 б. п. до 19%, но не исключаем, что регулятор может принять более „ястребиное“ решение и повысить ставку сразу на 200 б. п. до 20%», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

При принятии решения относительно ключевой ставки Банк России будет опираться на поступающие данные по инфляции, кредитованию, рынку труда и темпам роста экономики, уверена эксперт.

Несмотря на то, что последние недельные данные указали на первую с февраля 2023 года дефляцию, без учета некоторых волатильных компонентов индекса потребительских цен инфляция сохраняется. При этом наблюдается ускоряющийся рост цен на молочную продукцию, повышенные темпы роста цен на хлеб и мясо, бензин, бытовые услуги. Поэтому пока рано судить о заметном охлаждении инфляции в стране, подчеркивает аналитик. При этом итоговые данные за август могут сильно отличаться от месячного показателя, который будет опубликован 11 сентября. Исходя из этой оценки можно будет делать более реалистичные прогнозы на решение Банка России по ставке в сентябре, добавляет Пырьева.

Информация по рынку труда, по потребительскому и корпоративному кредитованию, другие макроэкономические данные отражают умеренные признаки охлаждения внутреннего спроса, но все же рано судить об устойчивости такой тенденции, резюмирует эксперт.