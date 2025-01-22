Что будет с инфляцией в России в 2025 году

Что будет влиять на инфляцию в 2025 году, наступит ли стагфляция и как можно спасти российскую экономику, читайте в материале РИАМО.

На днях Росстат сообщил, что инфляция в 2024 году составила 9,52%. Прогноз ЦБ на 2025 год пока без изменений и составляет 4,5 – 5%. Ключевая ставка при этом держится пока что на уровне 21%. Безусловно, нельзя не заменить несоответствие между инфляцией от Росстата и ключевой ставкой от ЦБ. Либо инфляцию гораздо выше, либо ключевую ставку надо опускать до 10%. Ведь ЦБ как раз и обосновывает ставку именно уровнем инфляции.

Инфляция издержек и инфляция спроса

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В экономической теории инфляцию делят на два вида: инфляцию издержек и инфляцию спроса, объясняет заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов. ЦБ через ставки может влиять и влияет на инфляцию спроса: повышение ставок подавляет спрос, что приводит к снижению цен. Влиять на инфляцию издержек ЦБ через ставку не может. Поэтому инфляция издержек ему неподвластна, а одновременная борьба с инфляцией спроса может не только не давать результата, но и приводить к обратному эффекту, считает он.

«Несмотря на постепенное повышение ключевой ставки в 2024 году, мы имели возрастающую инфляцию, а не ее подавление. Это говорит о том, что привычная схема: подняли ставки — спрос упал — цены затормозили рост — по факту не работает, даже при столь существенном превышении ставки уровня инфляции», — отмечает эксперт. Анатолий Вожов заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк»

ЦБ в оправдание говорит, что, если бы не столь жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), инфляция была бы в районе 30%, то есть продолжает настаивать на инфляции именно спроса. И, несмотря на сохранение ставки в декабре 2024 года, не стал исключать возможность ее дальнейшего повышения уже в нынешнем году. Сохранение прогноза инфляции в 4,5-5% в 2025 году говорит об уверенности ЦБ в проводимой им ДКП.

Резкое расслоение населения в РФ: богатые богатеют, бедные беднеют

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Одним из аргументов ЦБ в его прогнозах по снижению инфляции до 4-5% в 2025 году и уверенности в том, что именно так это и произойдет, является фиксируемый рост доходов населения. Однако этот аргумент справедлив при условии, что эти доходы растут широким фронтом, то есть охватывают большую часть населения, указывает Вожов.

Вместе с тем, тот же Росстат фиксирует существенное расслоение населения по данному показателю: богатые богатеют, а бедные беднеют, добавляет он.

«Это расслоение, пожалуй, можно наблюдать и по динамике депозитов, и кредитов населения – происходит весьма существенный рост обоих этих показателей, т. е. одна часть населения существенно сберегает, в то время как вторая – остро нуждается в дополнительных средствах. Усреднения показателя доходов населения при одновременном его финансовом расслоении может давать искаженную картину», — полагает финансист.

Проинфляционные факторы: что разгоняет инфляцию в России

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Одновременно в России имеется целый набор проинфляционных показателей инфляции издержек, уверен Вожов. Ужесточение надзора за соблюдением санкций привело в 2024 году к серьезным ограничениям в расчетах в международной торговле. Выросли тарифы за денежные переводы, используемые схемы переводов привели к необходимости замораживания существенной доли экспортной выручки вне юрисдикции России, что, в свою очередь, породило обесценение рубля и рост импортных цен. Растут издержки на логистику за счет постоянной смены маршрутов и их удлинения. Импортозамещение вынужденное и осознанное приводит к локальному росту цен на замещаемую продукцию. Трансформация экономики приводит и к трансформации рынка труда, которая вызывает очаговые дефициты и рост издержек на оплату труда, перечисляет факторы финансист.

«Учитывая накопленные в экономике объемы заимствований, высокий уровень процентных ставок однозначно перекладывается в цены реализации продукции, работ, услуг. Иное мнение безосновательно, даже в государственных контрактах одной из составляющей обосновании цены являются процентные платежи по привлекаемым для реализации контрактов кредитам», — говорит Вожов.

Стагфляция экономики в 2025 году

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Учитывая сохраняющуюся жесткую позицию ЦБ в отношении ключевой ставки, которая если и будет снижена, то не скоро и не сильно, экономика в 2025 году может столкнуться не с мягкой посадкой, а достаточно резким и глубоким спадом, высказывает свое мнение зампредправления ПАО «РосДорБанк». Это приведет к снижению предложения — проинфляционному фактору.

«При весьма вероятном сохранении всех поименованных выше факторов инфляции издержек экономика может оказаться в условиях давно забытой стагфляции – высокой инфляции при одновременном спаде экономики. Это означает, что ни в краткосрочном плане 1-го квартала, ни в среднесрочном до конца года, ожидать существенного замедления инфляции не стоит», — резюмирует эксперт.

Единственный фактор, который спасет российскую экономику в 2025 году

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«Инфляционные ожидания по-прежнему остаются высокими, к сожалению. Все оптимистичные прогнозы на конец 2024 года не оправдались, заветные 4,5% мы так и не увидели, что и неудивительно», — отмечает эксперт по банкротству Евгения Боднар.

По мнению эксперта, в январе 2025 года произойдет значительный скачок инфляции. Виной тому индексация тарифов, пенсий, повышение утильсбора, МРОТ и бюджетные расходы.

«Увеличение доли бюджетных расходов, а это, напомню, главная причина роста денежной массы в обращении (ведь чем больше денег, тем они дешевле), с учетом отсутствия внутреннего спроса и ростом производства (уже не первый год рост обеспечивает только военное производство) и дефицита бюджета в текущем году, может усилить инфляционное давление. Как известно, где бюджетная политика, там и налоговая: повышение налогов, плюс с 1 января действует новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ (а кроме налогов, выросли с 1 января и размеры различных пошлин, взимаемых в казну) — все это будет способствовать разгону инфляции в том числе», — комментирует эксперт.

По ее мнению, меры, которые предпринимались в частности ЦБ по ужесточению кредитной политики, — сдерживание потребительского спроса путем удорожания кредитов, дадут о себе знать, но ближе к весне. Возможно, это немного замедлит инфляцию, но одновременно не нужно забывать и о негативном влиянии подобных мер (повышение ключевой ставки) на бизнес и экономическое развитие в целом.