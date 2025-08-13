Борьба за желудки: почему сервисы доставки еды становятся проблемой для ресторанов

Как развитие сервисов доставки еды сказалось на ресторанном бизнесе и что ждет рынок в дальнейшем, читайте в материале РИАМО.

Какова ситуация на ресторанном рынке Москвы в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

О том, что сервисы доставки еды отнимают гостей у ресторанов, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил в эфире радио Sputnik. По словам эксперта, из-за этой ситуации предпринимателям становится тяжелее поддерживать работоспособность своих заведений.

Как отметил Бухаров, в Москве пока не фиксируется экстремально высокий процент закрытий ресторанов. Тем не менее, сфера переживает ощутимый экономический кризис. Часто заведения закрываются из-за неправильно подобранной концепции, проблем с персоналом, повышения коммунальных услуг и роста цен на продукты. Основной же причиной ухода ресторанов с рынка в течение года работы считается дорогая аренда.

Бухаров также указал на высокую конкуренцию в ресторанном бизнесе в столице. По мнению эксперта, она приводит к тому, что прорывов в концепциях заведений не наблюдается практически нигде: рестораны становятся одинаковыми.

«Куда вы ни придете, везде салаты „Греческий“ и „Цезарь“ — то, что востребовано. В этом случае рестораны отличаются только тем, что у кого-то вкуснее, а у кого-то дешевле», — подчеркнул специалист.

Также Бухаров заявил, что рестораны часто пытаются отличиться и привлечь больше клиентов с помощью мероприятий, гастрономических ужинов, дегустаций и концертных программ.

Как сервисы доставки еды влияют на ресторанный бизнес в 2025 году

Фото - © РИА Новости

Как говорит в беседе с РИАМО руководитель отдела продаж компании Wang Pack Юлия Фролова, спрос на заказы готовой еды в 2025 году вырос до 40% по сравнению с прошлым годом. Причем растет не только традиционно бюджетный сегмент, но и премиальное меню с доставкой на дом.

«Индустрия готовой еды прежде всего развивается за счет появления новых сервисов доставки ритейлеров, предложения которых привлекают своей выгодой», — рассказывает специалист.

Сервисы доставки еды создают новые возможности для развития ресторанного бизнеса, но требуют от владельцев гибкости и готовности к изменениям, дополняет в беседе с РИАМО директор международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow Александр Ежов. В выигрыше всегда были и будут форматы со «стандартным» набором продуктов: пицца, суши, бургеры и вок.

В свою очередь, гендиректор и основатель «Элеганс кейтеринг» Екатерина Сенюк рассказывает, что с развитием доставки еды в работе компании заметно снизился средний чек на одного гостя — хотя общий объем заказов значительно вырос, клиенты все чаще заказывают блюда без обслуживания.

«Любая конкуренция всегда стимулирует развитие — меняется рынок и запросы гостей. При заказе блюд с доставкой люди могут вкусно поесть дома или в комфортной для себя обстановке, а также проще познакомиться с кухней заведения. Однако классические рестораны несут убытки», — отмечает эксперт.

На практике происходит неизбежная трансформация, при которой доставка еды стала полноценной частью ресторанной жизни. Люди все чаще выбирают удобство приложений вместо походов в магазин, готовки или даже традиционного визита в ресторан, подчеркивает Александр Ежов.

Какие рестораны оказываются под ударом из-за доставки еды

Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори

На фоне активного развития сервисов доставки еды при несвоевременной адаптации руководства в минусе могут оказаться такие кухни, где основная ценность в атмосфере, сервисе зала и «сложных» блюдах, говорит Александр Ежов. К примеру, популярный горячий салат с баклажанами, который подают в ресторанах, вряд ли будет «хрустеть» после того, как курьер проехал с ним несколько улиц на мопеде.

«Я считаю, что закрытие грозит ресторанам с невкусной кухней, ведь гости всегда выбирают вкусные блюда», — дополняет Екатерина Сенюк.

Чтобы отстоять позиции, ресторанам желательно создать свое уникальное торговое предложение, оптимизировать меню под гибридный формат обслуживания клиентов и развивать программы лояльности, считает Александр Ежов. Без переосмысления меню, цен и всех процессов ресторан легко может не только уйти в ноль, но и закрыться.

Успех зависит от способности адаптироваться к новым условиям и грамотно использовать предоставляемые возможности, так как сервисы доставки в позитивном ключе влияют на расширение аудитории и, как следствие, ― на увеличение выручки и эффективность работы всего персонала. Главное ― найти баланс между традиционными и новыми форматами, сохраняя при этом свою индивидуальность и качество, подчеркивает эксперт.

Как ресторанам отстоять позиции на фоне развития доставки еды

Фото - © Благоустройство лесопарка "Волкуша" в Лыткарино/Медиасток.рф

Будущее ресторанов тесно связано с развитием сервисов доставки, поэтому в наши дни доставка — это «база», отмечает Александр Ежов. По словам эксперта, в настоящее время темпы роста рынка доставки еды действительно впечатляют — это не просто тренд, а настоящий сдвиг в потребительском поведении.

«При этом сегодня для части рестораторов доставка еды — это скорее дополнительная реклама и инструмент поддержания лояльности аудитории, чем основной канал продаж», — говорит в беседе с РИАМО Юлия Фролова.

При этом, как отмечает эксперт, рестораны, развивая доставку своей еды, вынуждены балансировать между ценовой доступностью и рентабельностью, ведь агрегаторы часто забирают значительную долю прибыли за свои услуги. Кроме того, растет конкуренция с другими заведениями за внимание на платформах.

Рестораны — это не просто место, где подают вкусную еду, а пространство, где создаются впечатления, подчеркивает Фролова. Если раньше атмосфера, стиль и эффектная подача работали только в зале, то сегодня важно перенести тот же уровень сервиса и эстетики через курьера. Собственная доставка в упаковке с фирменным дизайном снижает зависимость от агрегаторов и дает больше свободы в общении с гостями.

«Это не только гарантирует свежесть блюд, но и превращает каждый заказ в мини-шоу. Согласно исследованиям, по этой причине более 73% клиентов готовы повторно оформить доставку», — объясняет специалист.

С тем, что ресторанам необходимо создавать продукты, которые удобно доставлять и употреблять вне заведения, а также разрабатывать качественную и эстетичную упаковку, которая подчеркнет достоинства блюда, согласна и Екатерина Сенюк. Впрочем, куда важнее то, что сегодня ресторанам необходимо вернуться к главному — ко вкусной еде.

«Если гостям нравятся ваши блюда, никакая доставка не станет угрозой. Кроме того, поход в ресторан — это способ общения. Интересным и уютным заведениям с вкусной кухней бояться нечего», — заключает собеседница РИАМО.