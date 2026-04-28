В Ленинском округе 13 подросткам вручили их первые паспорта РФ

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Видном Ленинского округа. Документы получили 13 юношей и девушек, достигших 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония состоялась в Историко-культурном выставочном центре Видного. Паспорта подросткам вручил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Вместе с главным документом ребята получили памятные подарки от администрации. Поддержать их пришли родители и близкие.

«Сегодня вы впервые получаете паспорт — символ нашего государства. Надеюсь, этот день навсегда останется в вашей памяти. Желаю вам не бояться мечтать, ставить перед собой самые амбициозные цели и уверенно идти к их достижению», — обратился к подросткам Станислав Каторов.

Ученица образовательного центра «Старт» Ева Колесник призналась, что церемония стала для нее волнительным и радостным событием.

«Сразу приходит ощущение, что ты стал взрослым, у тебя появилось много новых возможностей. Мои главные планы — учиться, развиваться и заниматься спортом. У меня есть разряд кандидата в мастера спорта по гимнастике, и я надеюсь достичь еще больших высот», — поделилась она.

Принять участие в подобной церемонии может каждый житель округа, достигший 14 лет. Документы на оформление паспорта принимают в многофункциональных центрах «Мои документы» Ленинского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.