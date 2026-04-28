США не выдали визу представителю делегации России в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США в очередной раз не выполнили свои обязательства как страна, принимающая штаб-квартиру всемирной организации. Вашингтон не выдал въездную визу представителю российской делегации для участия в 48-й сессии комитета по информации Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС .

«Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. И в этом году въездная виза <…> не была выдана представителю российской делегации», — сказал дипломат на заседании комитета.

По словам Небензи, документы были поданы своевременно, однако американская сторона фактически бездействовала. В Москве это расценивают как грубое и систематическое нарушение соглашения о принимающем государстве, которое обязывает США беспрепятственно допускать иностранных дипломатов в ООН.

Российский постпред выразил надежду, что секретариат ООН примет меры по прекращению этой «порочной политизированной практики», вплоть до запуска арбитражных процедур. В постоянном представительстве РФ уточнили, что визу не получил Олег Гаврилов — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.

