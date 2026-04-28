Москвич не платил алименты почти 10 лет, пока его авто не арестовали

сегодня в 19:02

Москвич сразу вернул алименты за почти 7 лет после ареста премиального Jaguar

Житель Москвы не платил алименты в размере прожиточного минимума на содержание ребенка на протяжении почти семи лет и оказался должен 1,7 млн рублей. Сумма была переведена только когда приставы арестовали его премиальную машину марки Jaguar, сообщает « Осторожно, Москва ».

Бывшая жена обратилась к судебным приставам. Они выдали москвичу постановление о задолженности, но он не стал ее погашать.

Тогда сотрудники ФССП арестовали премиальный спорткар Jaguar F-Type. Мужчина понял, что может остаться без авто.

После этого быстро вернул долг в полном объеме. Средства отправили матери для содержания сына.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.