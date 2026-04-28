Жители Балашихи могут выбрать объекты для благоустройства

Жители всей страны, в том числе Балашихи, могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» и определить, какие территории будут обновлены и преобразованы в следующем году.

В текущем году в Балашихе на голосование выдвинуто 42 общественные территории. В этот список включены объекты, предложенные жителями.

«Последние годы в муниципалитетах Московской области идет активная работа по созданию комфортной городской среды. Это — одно из направлений Народной программы партии. Так в 2025 году у нас победил проект площади напротив Ледового дворца. За него проголосовало более 14 тысяч человек, годом ранее это был сквер на проспекте Ленина, который собрал более 27 тысяч голосов. Это показатель высокой вовлеченности жителей в развитие округа. Очень важно, чтобы каждый гражданин принял активное участие в данном голосовании. Каждый голос может стать решающим», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В 2023 году в рамках этого проекта в Балашихе был благоустроен сквер на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный. За него отдали порядка 9 тысяч голосов. На территории сквера положили современное покрытие, обустроили велодорожки, провели озеленение, установили освещение, лавочки, урны и систему «Безопасный регион». Теперь он стал любимым местом для прогулок у местных жителей.

«Я живу в городе уже 50 лет и, конечно, приятно видеть, как меняется в лучшую сторону образ города, улочки, по которым гуляешь каждый день. Например, этот сквер, который строился на глазах. Его благоустроили и теперь здесь гуляет и молодежь, и пенсионеры, и мамочки с колясочками, все удобно и красиво», — поделилась местная жительница Татьяна Самойлова.

В Балашихе продолжается системное развитие городской среды. С 2017 года в округе благоустроено 26 общественных территорий — 7 парков, 2 лесопарка и 17 скверов.

Старт Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу Единой России, дал президент России Владимир Путин. Выбрать парки, скверы, набережные и другие общественные территории, которые необходимо привести в порядок, могут все жители Подмосковья старше 14 лет. Голосование будет проходить до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.