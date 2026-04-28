В РЭО назвали наиболее ожидаемые законопроекты в отрасли

В столице стартовала Wasma — 22-я международная выставка, посвященная экологическим технологиям. Мероприятие продлится до 30 апреля в «Тимирязев Центре» и соберет на своей площадке представителей бизнеса, государственных структур и экспертов, сообщила пресс-служба РЭО.

В рамках пленарной сессии, темой которой стало обеспечение экологического благополучия в условиях глобальных изменений, заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК РЭО Александр Макрушин выделил три главных законопроекта, которых отрасль ждет в приоритетном порядке: о контейнерных площадках, о ликвидации незаконных свалок и о регулировании строительных отходов.

«Мы сейчас находимся в активной стадии работы по нескольким законопроектам. Один из ключевых — это законопроект по контейнерным площадкам. Для нас это важно, потому что нужно системно разобраться, где площадки есть, кто ими пользуется и где их не хватает — без этого дальше развивать инфраструктуру будет сложно», — отметил Александр Макрушин.

Данный законопроект закрепляет право региональных операторов создавать и эксплуатировать такие площадки. В текущий момент они находятся в ведении либо муниципалитетов, либо управляющих компаний. Принятие инициативы обеспечит переход от фрагментарной модели управления к единой централизованной системе, что даст возможность получить точные сведения о расположении площадок, их пользователях и выявить нехватку инфраструктуры. Кроме того, документ предполагает оптимизацию требований к обустройству этих площадок.

Законопроект, касающийся несанкционированных свалок, призван решить одну из наиболее острых проблем отрасли — устранение свалок на землях федерального уровня и участках, не разграниченных по формам собственности. В настоящее время нет четкого механизма, определяющего, кто именно должен заниматься их ликвидацией. Предлагается закрепить эти полномочия за субъектами федерации, а также выстроить систему взаимодействия с контролирующими органами для установления нарушителей. Это позволит не только убирать свалки, но и сформировать систему ответственности за их возникновение.

Третий законопроект регулирует обращение со строительными отходами. Им предусматривается внедрение системы отслеживания движения таких отходов — с момента их появления и до утилизации — с помощью электронных документов.

В рамках новой системы будет создан реестр объектов образования отходов, а также перевозчиков, работающих со строительными отходами. В перспективе планируется расширить этот подход: отработанные контрольные механизмы поэтапно распространят на все отходы III и V классов опасности.

Кроме того, регионам намерены предоставить расширенные полномочия для регулирования данной сферы. Это поможет вывести значительную долю потоков строительных отходов из «теневой зоны» и усилить контроль над их переработкой и размещением.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.