Ученые нашли в космосе «почти Землю», по которой будут изучать гибель атмосфер

Рядом с Солнечной системой была найдена каменистая экзопланета размером с Землю. Ученые считают, что она поможет выяснить, как планеты теряют или сохраняют свою атмосферу под ударами звездного излучения, сообщает телеканал «Наука» .

Планета TOI-4616 b находится в экстремальной близости от красной звезды-карлика TOI-4616, вокруг которой вращается. Из-за этого она получает в 40 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Обнаруженная система находится на расстоянии около 91,8 световых лет от нашей планеты.

TOI-4616 b постоянно подвергается мощному ультрафиолетовую излучению. Исследователи считают, что первичная водородно-гелиевая оболочка планеты была уничтожена радиацией, но могла сохраниться вторичная атмосфера, благодаря которой планета могла накопить более тяжелые газы. Ученые с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» собираются раскрыть, действительно ли она существует.

Так как характеристики звезды и орбиты планеты твердо зафиксированы, будущие аномалии в анализе газов будут указывать именно на внутренние процессы планеты, а не на ошибки в измерениях. Это поможет астрономам проверить существующие научные гипотезы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.